Landsberg X-Press: die Meisterschaft schon verspielt?

Von: Dietrich Limper

Teilen

Hart gelandet, hier in Person von Martin Wetzel (99), sind die Footballer vom Landsberg X-Press bei der Niederlage in Regensburg. © Fabian Ehrhardt

Regensburg/Landsberg – Die Footballer des Landsberg X-Press haben am Wochenende einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Das Spiel gegen die Phoenix in Regensburg ging mit 24:28 (10:0;0:14;6:7;8:7) verloren. Dadurch rutschten die Lechstädter in der Regionalliga Süd auf den 3. Rang und haben mit elf Zählern zwei Punkte weniger als Tabellenführer Regensburg. Im Kampf um die Meisterschaft sind die X-Men nun auf fremde Hilfe angewiesen.

Zunächst verlief für die Mannschaft von Headcoach Gabriel Chambers alles nach Plan in der Oberpfalz: Thomas Weile traf per Fieldgoal, Lukas Krieger gelang ein Touchdown und durch den Extrapunkt von Weile lagen die X-Men mit 10:0 vorne. Im zweiten Viertel kamen die Hausherren auf 10:7 heran, aber sechs Sekunden vor der Halbzeit nahm die Partie eine entscheidende Wende: Thomas Weile hätte per Fieldgoal auf 13:7 stellen können, aber der Kick geriet zu kurz, wurde vom Gegner aufgenommen und in die Endzone der Gäste gebracht. Statt mit einer Führung gingen die X-Men mit einem 10:14-Rückstand in die Pause. „Wir haben uns mal wieder selbst geschlagen“, beklagt X-Press Präsident Markus Gruberbauer zwei Tage später, „dazu kamen viele individuelle Fehler und Strafen, die verhindert haben, dass wir unser Spiel durchbringen konnten.“



Nach Wiederanpfiff erhöhten die Regensburger auf 21:10, aber die Landsberger konnten durch einen Touchdown von Lukas Krieger auf 21:16 verkürzen. Der Extrapunkt gelang nicht. Im letzten Viertel war Phoenix mit 28:16 vorne, ehe die X-Men durch Stephan Ludwig per Touchdown und Niclas Brunner durch die anschließende Two-Point Conversion die Partie noch einmal spannend gestalten konnten. „Aber Regensburg hat dann die verbleibenden vier Minuten clever runtergespielt“, erklärt Markus Gruberbauer, „und wir kamen nicht mehr in Ballbesitz. Zwar gab es auch einige fragwürdige Entscheidungen der Schiedsrichter, aber daran hat es nicht allein gelegen. Weder unsere Offensive noch unsere Defensive sind an diesem Tag so richtig auf dem Platz gewesen. Es war eine ganz dumme Niederlage.“



Komplizierte Situation



Die Situation in der Regional­liga Süd ist zum Saisonende erklärungsbedürftig: Landsberg muss die nächste Partie bei den Erding Bulls am kommenden Samstag auf jeden Fall gewinnen, um mit 13 Punkten noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben. Am Sonntag, 24. Juli, gehen alle Blicke nach Nürnberg, wo Regens­burg seine letzte Partie bestreitet. Sollten die Oberpfälzer dort siegen, hätten sie 15 Punkte. Die würden auch reichen, wenn Landsberg die letzte Partie gegen die Munich Cowboys II (30. Juli) gewänne, denn bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich und da hat Regensburg die Nase vorn. Nur ein Unentschieden oder eine Niederlage der Phoenix in Nürnberg würde den X-Men die heiß ersehnte Chance auf ein „Finale“ im letzten Heimspiel gegen die Cowboys II, die auch noch Meister werden könnten, ermöglichen.



„Zunächst müssen wir die Aufgabe bei Schlusslicht Erding meistern“, sagt der Präsident. „Die Bulls haben gegen die Rangers und Nürnberg knappe Ergebnisse erzielt. Und auch wir hatten im Heimspiel unsere Mühe mit ihnen. Das wird keine leichte Aufgabe. Aber wenn wir noch eine Chance auf den Titel haben wollen, müssen wir dieses Spiel gewinnen.“