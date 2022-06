Showdown in Landsberg

Die Serie der X-Men ist gerissen

Von: Dietrich Limper

Landsberg X-Press-Spielertrainer Gabriel Chambers (4) war mit seiner Leistung gegen die Munich Cowboys II nicht zufrieden. © Ehrhardt

Landsberg - Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft aus der Lechstadt hat am Samstag eine 20:28 (7:0;6:7;0:14;7:7)-Niederlage bei der Zweiten der Munich Cowboys hinnehmen müssen. In der Tabelle der Regionalliga Süd liegen die X-Men nun einen Punkt hinter Klassenprimus München Rangers auf Rang 2. X-Press Headcoach Gabriel Chambers nahm die Niederlage auf seine Kappe.

Noch nie hatten die Cowboys II, seit ihrem Aufstieg in die Regionalliga, gegen den X-Press gewinnen können. Wie ernst es den Footballern aus der Landeshauptstadt mit dieser Partie war, ließ sich auch daran erkennen, dass sie einige Spieler aus der GFL-Mannschaft zum Einsatz brachten. Aber nach der ersten Halbzeit deutete sich eine erneute Niederlage an, denn die Gäste führten durch einen Touchdown von Lukas Krieger und Extrapunkt von Thomas Weile mit 7:0. Zwar glichen die Cowboys II zum 7:7 aus, aber durch einen Touchdown von X-Man-Quarterback Lukas Saurwein ging der X-Press mit einer 13:7 Führung zum Pausentee.



„In der zweiten Hälfte haben wir leider völlig den Schwung verloren und viele dumme Fehler gemacht. Wir haben uns in dieser Phase selbst geschlagen“, beschreibt Spielertrainer Chambers das dritte Viertel. Die Cowboys gingen schnell in Führung und die X-Men vergeigten einen Punt in der eigenen Endzone, was zu einem erneuten Touchdown führte. Die Gäste lagen völlig verdient mit 13:21 hinten. Auch die Interceptions von Florian Trzenschik und Devion Young konnten das Blatt nicht wenden.



Im letzten Viertel brachten Chambers und Weile ihre Mannschaft durch einen Touchdown nebst Extrapunkt noch einmal auf 20:21 heran, aber der Coach übt Selbstkritik: „Als es am Ende eng wurde, habe ich als Spieler keine guten Plays auf den Platz gebracht. Und unser Running Game hat gar nicht stattgefunden, so dass wir Charles Westbrook nicht in Szene setzen konnten.“ Die Defensive der Cowboys II verteidigte die Führung problemlos. Ein weiterer Touchdown und Turnover der Hausherren besiegelte das Schicksal des X-Press. Das 20:28 war die erste Saisonniederlage.



Showdown in Landsberg



Am 25. Juni (17 Uhr) kommt es in Landsberg zum Spitzenspiel gegen Tabellenführer München Rangers. Für Coach Chambers hat die Vorbereitung bereits begonnen: „Die Rangers haben einen neuen Offensive Coordi­nator, der das Team richtig ins Rollen gebracht hat. Ich arbeite fieberhaft an der Analyse ihrer letzten Spiele, um meine Mannschaft auf diesen Gegner vorzubereiten. Das wird eine ganz heiße Partie.“



Vielleicht stehen dann auch Anthony Morris und einige andere derzeit verletzte Spieler wieder zur Verfügung. Der Landsberg X-Press wird bei diesem Fight um die Tabellenspitze jeden gesunden Mann brauchen können.