Landsberg X-Press: Heimpremiere ohne Sieger

Von: Dietrich Limper

Neuzugang Robert Cortez (mit Ball) kommt zwar hier nicht durch, wurde aber nach dem Spiel dennoch zum wertvollsten Spieler der Landsberger gekürt. © Lassmann

Landsberg – Am Wochenende war es endlich angerichtet für die Footballer des Landsberg X-Press. 622 Zuschauer sahen beim ersten Heimspiel gegen Phönix Regensburg eine packende Partie. Einen Sieger gab es allerdings nicht, denn die Teams gingen mit einem 27:27 (3:14;10:7;7:0;7:6) vom Feld. Mit 5:1 Punkten nach drei Spielen bleibt der X-Press aber vorläufig auf dem 1. Platz der Regionalliga Süd.

Den besseren Start erwischten die Gäste aus der Oberpfalz. Sie konnten die Defensive der Landsberger in den ersten beiden Vierteln dreimal übertölpeln und zum Touchdown in die Endzone kommen. Die Extrapunkte gelangen ebenfalls. Der X-Press konnte nur mit einem Field­goal glänzen, das auf Thomas Weiles Konto ging. Beim Rückstand von 3:21 wachten die Mannen von Coach Chambers allerdings auf und starteten ein furiose Aufholjagd. Westbrook und Saurwein per Touchdown sowie Weile mit Extrapunkten und Fieldgoal stellten das Ergebnis auf 20:21.



Die Schlussphase wurde hektisch. Zwar gelang X-Man Niklas Blöchl eine Interception, aber ein weiteres Fieldgoal durch Weile wurde geblockt. Im Gegenzug ging Phönix wieder mit 27:20 in Führung. Postwendend sorgten Lukas Krieger per Touchdown und Weile per Extrapunkt für den 27:27-Ausgleich, aber die Gäste hatten den Ball und Vorteil. Doch das entscheidende Fieldgoal wurde Sekunden vor Schluss von den X-Men geblockt. Und der eigene Drive führte schnell vor die gegnerische Endzone. Die Stadionuhr zeigte 25 Sekunden an, allerdings ging die Uhr des Schiedsrichters anscheinend anders, so dass es der X-Press versäumte, ein Timeout zu nehmen. Trotz großer Proteste endete die Partie ohne einen Sieger.



Als bester Spieler für Landsberg wurde Robert Ortez ausgezeichnet, der kurzfristig für den verletzten Anthony Morris verpflichtet wurde. Zu allem Unglück zog sich Leistungsträger Charles Westbrook in der Partie eine Blessur zu, die Diagnose steht noch aus.



Nächstes Heimspiel



Am kommenden Samstag (17 Uhr) spielt der X-Press erneut vor heimischer Kulisse. Die Gäste aus Erding kassierten beim 20:30 gegen die Munich Cowboys II ihre dritte Saisonniederlage und stehen damit gehörig unter Druck.