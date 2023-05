Landsberg: Radlerin stürzt am Bayertor-Kreisverkehr

Von: Susanne Greiner

Am Bayertor ereignete sich am Freitagnachmittag ein Radunfall. Die Polizei Landsberg sucht Zeugen. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Landsberg - Am Bayertor-Kreisel in Landsberg ist es am Freitagmittag zu einem Radunfall gekommen. Jetzt sucht die Polizei nach möglichen zeugen.

Am Freitagmittag gegen 13.25 Uhr sei eine 33-jährige Landsbergerin auf dem Kreisverkehr an der Münchener Straße gefahren, informier die Polizei Landsberg. Dabei wurde sie von einer Pkw-Fahrerin, die den Kreisverkehr zur Neuen Bergstraße verlassen wollte, gestreift und stürzte. Die Autofahrerin und zwei Zeugen, die an der Bushaltestelle warteten, halfen der Radlerin auf. Die Autofahrerin habe sich mehrfach entschuldigt und sei dann weitergefahren, ohne Kontaktdaten dazulassen.. Die Polizei wurde nicht sofort verständigt, obwohl die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Die Polizei Landsberg bittet mögliche Zeugen, sich unter 08191/932-0 zu melden.