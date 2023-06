Landsberger Unternehmen Rational dehnt sich aus

An die Scheren, fertig, los: Die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler, Rational-CEO Peter Stadelmann und Landsbergs Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (von links) bei der Einweihung des neuen Bürogebäudes.

Weitere Halle für 60 Millionen Euro geplant

Von Ulrike Osman

Rational - Rational legt nicht nur beim Umsatz zu. Auch was die räumliche Ausdehnung angeht, wächst das Unternehmen. Jetzt wurde ein neues Bürogebäude eröffnet. Und ein weiteres Gebäude ist in Planung.

Rational wächst und wächst. Fünfmal feierte das Unternehmen allein in den vergangenen 15 Jahren die Eröffnung von Erweiterungen. Jüngster Zuwachs ist ein neues Bürogebäude für bis zu 170 Mitarbeitende. Energieeffizienz und ein modernes Bürokonzept sollen für Nachhaltigkeit sorgen und gute Arbeitsbedingungen schaffen.



In das vierstöckige Bürogebäude sollen die Bereiche Controlling, Buchhaltung und weitere kaufmännische Abteilungen einziehen. Außerdem werden hier Schulungsräume und ein neues Betriebsrestaurant untergebracht. „Wir sagen bewusst nicht Kantine“, erklärte CEO Peter Stadelmann bei der offiziellen Eröffnung des Gebäudes. „Die Betriebsgastronomie ist uns sehr wichtig, als Zeichen der Wertschätzung für unsere Mitarbeiter.“



Die Büros sind eine Kombination aus Großraumanordnung und sogenannten Fokusräumen, Telefonboxen und Rückzugsorten. Die unterschiedlichen Arbeitsplätze spiegeln unterschiedliche Arbeitsweisen wider. Morgens kann sich jeder den Platz aussuchen, der zu den Aufgaben des Tages passt.



Bei der Bauweise stand das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Der Primärenergiebedarf des Gebäudes liegt nach Angaben des Unternehmens um etwa ein Viertel unter dem Anforderungswert der Energieeinsparverordnung. Heizung und Gebäudekühlung funktionieren über Grundwassernutzung und Wärmepumpe.



Das neue Bürogebäude verfügt über schalldämmende Heiz- und Kühldecken sowie über CO2-neutral hergestellte Teppichfußböden. Ein hoher Glasanteil in der Fassade ermöglicht eine intelligente, tageslichtabhängige Lichtsteuerung durch Bewegungssensoren.



Die Glückwünsche des Landkreises überbrachte Margit Horner-Spindler. „Rational ist ein Glücksfall für die Stadt und den Landkreis“, betonte die stellvertretende Landrätin und war sich darin einig mit Landsbergs stellvertretendem Bürgermeister Moritz Hartmann. Abgesehen davon, dass das Unternehmen als großer Gewerbesteuerzahler der Stadt hohe Einnahmen bringt, sei es als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb enorm wichtig für die Region, so Hartmann.



Aus den oberen Stockwerken des Neubaus hat man einen Blick auf die Berge – und auf das nächste Baufeld. Hier entsteht ein neues Serviceteilegebäude für die über 120.000 Pakete mit Ersatzteilen, die Rational jedes Jahr an seine weltweiten Kunden verschickt. Das Gebäude soll 2026 in Betrieb gehen und ein hochmodernes Logistikkonzept realisieren. Mit Kosten von bis zu 60 Millionen Euro wird es nach Angaben Stadelmanns „unsere größte Investition aller Zeiten in Landsberg“.



Auch die Öffentlichkeit hat demnächst Gelegenheit, das Landsberger Unternehmen zu besichtigen. Aus Anlass seines 50-jährigen Bestehens lädt Rational am 8. Juli zum Tag der offenen Tür.