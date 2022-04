Wer will mitsingen?

Singender Einsatz für die Ukraine

Teilen

Die „Sweet 60‘s“ begeisterten ihr großes Publikum schon Anfang April beim Benefizkonzert in der Ursulinen-Klosterkirche. Am Mittwochabend, 27. Mai, um 19 Uhr singen sie in Kaufering in Mariä Himmelfahrt – und wollen noch mehr Spenden für ukrainische Geflüchtete sammeln. © Schmitz

Landsberg – Einen solchen Besucheransturm hat die altehrwürdige Ursulinen-Klosterkirche wohl seit Jahren nicht erlebt. Das gut einstündige Benefizkonzert des Landsberger Gospelchors „The Sweet 60‘s“ zugunsten ukrainischer Flüchtlinge Anfang April fand vor vollbesetzten Bänken und dichtgedrängt stehenden Zuhörerreihen statt. Am Mittwoch, 27. April, singen die Sweet 60‘s noch einmal. Diesmal in Kaufering in Mariä Himmelfahrt – und vielleicht mit noch mehr Publikum?

Mit dem weltbekannten Gospelsong „Oh Freedom“ startete das 30-köpfige Senioren-Ensemble seine emotionale Liedfolge. Und gleich ein ‚Hit‘ hinterher: Das mit imposanten Solopartien vorgetragene „Amazing Grace“ öffnete die Herzen des Publikums. Standing Ovations gab es schließlich für den musikalischen Höhe- und Schlusspunkt des Konzerts „We shall overcome“. Und als Zugabe servierten die Sweet 60‘s während ihres Auszugs aus der Klosterkirche den afrikanischen Gospelsong »Noyana«.



„Die Kauferinger Hilfsorganisation LandsAid kann sich über den größten Spendenerlös eines Konzerts in der vierzehnjährigen Geschichte unseres Gospelchors freuen“, strahlte die Vereinsvorsitzende Renate Schmid. „Die knapp 2.000 Euro werden am 27. April vielleicht noch übertroffen“, hofft Chorleiter Michael Armann, „wenn das zweite Benefizkonzert um 19 Uhr in der viel größeren Kauferinger Kirche Mariä Himmelfahrt stattfindet“. Auch dort ist der Eintritt wieder frei, um die Spendenbereitschaft zugunsten ukrainischer Flüchtlingskinder im Landkreis zu erhöhen.



Als einer der führenden Gospel-Pianisten setzt Armann „auf die Kraft der Musik, die seit jeher Völker verbindet und Feindschaften abbaut“. Schockiert von den Nachrichten aus der Ukraine betont Vereinsvorsitzende Schmid: „Keine Form der Solidarität ist präziser als die Geldspende, die es Hilfsorganisationen wie LandsAid in Kaufering ermöglicht, ganz gezielt auf die Bedürfnisse der traumatisierten Kriegsflüchtlinge einzugehen.“



Wer will mitsingen?



Wer Freude am Mitsingen von Gospelsongs hat und mindestens 60 Jahre jung ist, kann sich unter info@thesweet60s.de bei Renate Schmid bewerben. Das älteste Mitglied ist 94 und steht noch immer mit Begeisterung auf der Konzertbühne.



Der 2008 vom New Yorker Gospelsänger Charles B. Logan gegründete Chor überzeugte mit seiner Stimmgewalt schon über die Landesgrenzen hinaus in der Schweiz und Ungarn. Den bisherigen Höhepunkt bildete 2016 ein gemeinsamer Auftritt mit den Bayerischen Filmfonikern in der ausverkauften Münchner Philharmonie.