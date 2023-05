Landsberg: Unbekannter nähert sich achtjährigen Mädchen

Von: Susanne Greiner

Am Freitagnachmittag soll sich ein bislang Unbekannter zwei Mädchen genähert haben. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Landsberg - Ein circa 30-Jähriger soll sich am Freitagnachmittag zwei achtjährigen Mädchen genähert und eines der Kinder auch an der Hand gefasst haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Kripo Fürstenfeldbruck konnte den Verdächtigen nicht aufgreifen. Die Kripo bittet Zeugen, sich unter 08141/6120 zu melden.

Am Freitagnachmittag spielten im Bereich des Wohngebiets Krachenberg die beiden achtjährigen Mädchen zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr am Lechhang zum Wildpark parallel zur Grüntenstraße. informiert das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Der Unbekannte habe sich den Mädchen genähert, sei ihnen gefolgt und habe sie angesprochen. Dabei habe er eines der Mädchen auch an der Hand angefasst, bevor er sich mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung entfernte.

Der Vater eines der Kinder meldete den Vorfall bei der Polizei. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung, in die mehrere Streifenbesatzungen eingebunden waren, konnte der Verdächtige nicht aufgegriffen werden.

Einer unbeteiligten Zeugin fiel der gesuchte Mann ebenfalls auf, allerdings habe sie den Kontakt des Mannes zu den Mädchen nicht beobachtet. Nach den Angaben der Mädchen bzw. der Zeugin kann der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

• 25 bis 35 Jahre alt

• ca. 180 cm groß

• kräftig

• kurze, dunkelbraune Haare

• bekleidet mit dunklem Oberteil (Pullover) und dunkler Hose

• dunkle Schirmmütze

• keine Brille, kein Bart

• unterwegs mit einem grauen Fahrrad

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter 08141/6120 entgegengenommen.