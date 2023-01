Landsberg: Mayors-for-Peace-Flagge gehisst

Von: Susanne Greiner

Teilen

Mayors-for-Peace-Mitglied OBin Doris Baumgartl (vor der Flagge links) und Dr. Wolfgang Lerch (vor der Flagge rechts) sowie Rolf Bader (neben Baumgartl) von den IPPNW Landsberg haben heute die Flagge der „Bürgermister für den Frieden“ vor der Landsberger Stadtverwaltung gehisst. © Greiner

Landsberg – Es ist eine traurige Premiere: Zum ersten Mal müssen Stadtverwaltung und Landkreis-Gruppe der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) die Mayors-for-Peace-Flagge zu einem Zeitpunkt hissen, an dem Krieg in Europa herrscht.

Ein Krieg, bei dem auch über den Einsatz von Atomwaffen spekuliert wird: Je ungünstiger die Lage für Putin werde, desto größer sei die Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes seitens Russlands, beruft sich IPPNW-Sprecher Dr. Wolfgang Lerch auf Aussagen diverser Politikwissenschaftler. Die Lieferung weiterer Waffen ähnele dabei einem „Ritt auf der Rasierklinge“, auch wenn er diesen Angriffskrieg Russlands „aufs Schärfste“ verurteile. Dass ein Atomkrieg in den Bereich des Möglichen komme, sei auch anlässlich des zweiten ‚Geburtstages‘ des Atomwaffenverbotsvertrages der Vereinten Nationen, am 21. Januar 2021 in Kraft getreten, erschreckend.. Inzwischen haben diesen Vertrag 68 Staaten unterzeichnet und ratifiziert. Die Bundesrepublik gehört aber immer noch nicht dazu – ein Umstand, den die IPPNW deutlich kritisiert.

Aktuell fordere man Putin, Biden und Selenskyj auf, „diesen Krieg sofort zu beenden“ und sich an den Verhandlungstisch zu setzen, so Lerch. Eine Forderung , die teils „verlacht und diskreditiert“ werde. So stehe SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich wegen seiner Forderung nach diplomatischen Gesprächen beim ukrainischen Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation auf einer „schwarzen Liste“. Personen, deren Namen auf dieser Liste zu lesen sind, könnten eventuell sogar „als Kriegsverbrecher vor Gericht“ landen, informiert Lerch. „In welchen Zeiten leben wir?“

Er freue sich, dass OBin Doris Baumgartl als Mitglied der 1982 von Hiroshimas Bürgermeister gegründeten Mayors for Peace, die sich für Atomwaffenabrüstung einsetzen, auch heuer mit der IPPNW die Friedensflagge vor der Stadtverwaltung hisse. Organisationen wie die IPPNW seien absolut notwendig, sollte es zu Friedensverhandlungen kommen, so Baumgartl. „Es gibt nichts Schlimmeres als Krieg. Ich wünsche mir eine Lösung auf dem Verhandlungsweg.“