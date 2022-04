Aufgabe Businessplan

Landsberg und Penzing lassen Profis ran

Von: Werner Lauff

Penzing aus der Luft, darüber der Fliegerhorst mit seiner Start- und Landebahn. Die Entwicklung des Areals soll jetzt in die Hände des Zweckverbandes gelegt werden. © Förg

Landkreis – Bald wird die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) den von der Luftwaffe aufgegebenen Fliegerhorst verkaufen. Landsberg und Penzing planen, ihr gemeindliches Vorkaufsrecht auszuüben. Sie wollen das 270 Hektar große Areal nicht einem kommerziellen Projektentwickler überlassen. Zu verlockend erscheint es ihnen, die Zukunft selbst zu gestalten. Und zwar so, dass ein dauerhaft leistungsfähiger Mix aus Indus­trie, Handwerk, Lehre, Handel und Forschung entsteht, der Arbeitsplätze schafft, Steuereinnahmen generiert und als Magnet der Region fungiert.

Dieses Konzept wurde kurz vor einer ersten Beratung von „Eckpunkten“ am 5. April im Penzinger Gemeinderat bekannt; eine Meinungsbildung im Stadtrat soll am 27. April folgen. Bestandteile sind auch einige brisante Entscheidungen, die in inhaltlicher wie auch in personeller Hinsicht aufhorchen lassen. Die Gemeinde und die Stadt haben das Konzept während der Zeit weiterentwickelt, in der das Unternehmen Intel mit dem Fliegerhorst liebäugelte.



Dazu gehört zunächst das grundsätzliche Votum für eine organisatorisch verfestigte und faktisch „auf ewig“ angelegte Zusammenarbeit in Form eines „Zweckverbandes“. Zwar befinden sich 90 Prozent des Fliegerhorsts auf Penzinger Flur, zehn Prozent gehören zu Landsberg. Trotzdem hielten es alle Beteiligten für undenkbar, dass Penzing das Areal allein entwickelt und Landsberg nicht einbezieht. Das folgt zum einen aus dem enorm hohen Risiko, das die Gemeinde zu tragen hätte. Schon der „entwicklungsunbeeinflusste Grundstückswert“ beträgt 15,5 Millionen Euro; wie hoch ist dann erst der Verkehrswert, wenn die mit der Überplanung eintretende Wertschöpfung eingerechnet wird? Der zweite Grund ist die Notwendigkeit zu einer kompatiblen Planung. Würde Landsberg auf seinem Stadtgebiet eine an den Fliegerhorst heranrückende Wohnbebauung ins Auge fassen, wäre die Nutzbarkeit des Flugfelds emissionsrechtlich schnell eingeschränkt. Der dritte Grund: Viele Arbeitnehmer werden Landsberger Kinderkrippen und Schulen in Anspruch nehmen und auf den Landsberger Wohnungsmarkt drängen. Die eine Gemeinde würde also den Nutzen haben, die andere die Kosten. Alle drei Gründe sprechen dafür, dass Landsberg und Penzing den Fliegerhorst gemeinsam entwickeln.



Deswegen führten beide Seiten mehrere „interkommunale Treffen“ durch, bei denen die Vertreter der Gemeinde Penzing und der Stadt Landsberg in vielen Fragen einig waren. Im Zentrum steht der Entschluss, einen „Kommunalen Zweckverband Innovationscampus Penzing-Landsberg“ zu gründen. „Verbandsgebiet“ soll das gesamte Gelände des Fliegerhorsts einschließlich der Zufahrten sein. Dieses Gebiet soll der Zweckverband auf eigene Rechnung erwerben, erschließen und überplanen. Dabei soll er wie eine eigene Gemeinde aufgestellt sein. Er kann beispielsweise Beiträge erheben, örtliche Bauvorschriften erlassen und städtebauliche Verträge abschließen.



Aufgabe Businessplan



Der Zweckverband ist zunächst klassischer Projektentwickler. Erste Aufgabe wird es sein, einen Businessplan für die Nutzung des ehemaligen Fliegerhorsts aufzustellen, also die Kosten von Erwerb, Erschließung und Vermarktung zu erfassen. Daraus sind die notwendigen Einnahmen zu berechnen, die unter anderem durch Verkaufserlöse und Pachten erzielt werden. Erst dadurch wird es möglich, zu entscheiden, ob bisherige Zwischennutzer, die Verträge mit der Noch-Eigentümerin BImA geschlossen haben, im neuen Gesamtkonzept berücksichtigt werden können, und wenn ja, zu welchen Bedingungen. Diese und andere Aufgaben des Zweckverbandes sollen durch ein professionelles Konversionsmanagement wahrgenommen werden, also von neuen Mitarbeitern, die bereits Erfahrung mit der Leitung derartiger Projekte mitbringen. Der Zweckverband soll dazu das Recht haben, Beamtenstellen zu schaffen.



Beschlussorgan des Zweckverbands ist die Verbandsversammlung. Ihre Zusammensetzung hat Erstaunen ausgelöst. Penzing soll elf, Landsberg acht Vertreter schicken. Zusätzlich müssen alle Entscheidungen mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit getroffen werden. Die Penzinger Vertreter müssen also noch mindestens zwei Landsberger überzeugen und die Landsberger noch mindestens fünf Penzinger, um Entscheidungen gegen die jeweils andere Seite zu treffen. Schaut man allein auf das Flächenverhältnis von 90 zu 10, scheint die Sperrminorität Landsbergs problematisch; beide Seiten weisen aber darauf hin, dass die faktische Verschränkung der beiden Gebietskörperschaften ohnehin zum Einigungszwang führt.



Hoher Preis



Die Dorfgemeinschaft Penzing hat gegen diesen Mechanismus Bedenken, jedenfalls dann, wenn keine sonstigen Grenzen eingezogen werden. Ihre Vertreter Christian Brambach und Roland Schmidhofer wandten sich zwei Tage vor der Gemeinderatssitzung an die Penzinger. Im Ergebnis fordern sie, dass der Gemeinderat die Möglichkeit haben soll, über geplante wichtige Entscheidungen im Zweckverband vorher zu beraten, sodass er von dem Weisungsrecht, das ihm das „Bayerische Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG)“ einräumt, wirksam Gebrauch machen kann.



Das müsse insbesondere bei der Bauleitplanung gelten. Die Übertragung der Planungshoheit an den Zweckverband sei ein zu hoher Preis: „Eine pauschale Übertragung von wesentlichen Aufgaben ohne eine klare Regelung von Mitspracherechten des Gemeinde- und Stadtrats ist ein nicht vermittelbarer Eingriff in die kommunale Selbstbestimmung“, schrieben Brambach und Schmidhofer auf der Website der Dorfgemeinschaft. Beteiligte Juristen haben aber offenbar abgeraten, das Planungsrecht bei den Gemeinden zu belassen. Die Gefahr sei zu groß, dass einer der Bebauungspläne rechtlich angegriffen werde und damit das Gesamtprojekt Schaden nehme.



Ein Kompromiss könnte in einer ähnlichen Konstruktion wie im Gesellschaftsrecht liegen. Dort bedürfen bestimmte Entscheidungen nach Vorbereitung durch die Geschäftsführung der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. So könnte man es auch beim Zweckverband festlegen. An der gesetzlichen Möglichkeit, dass die Gemeinde oder die Stadt den Vertretern Weisungen erteilen kann, geht ohnehin kein Weg vorbei.

Kommentar

Die Letztverantwortung muss bleiben

Es ist ein mutiger Schritt, den Landsberg und Penzing da gehen. Beide schaffen in offenbar großer Einmütigkeit eine professionelle Organisation. Sie statten sie mit Rechten und Mitteln aus. Sie verzichten auf direkten Einfluss und wohl auch auf Posten, denn das Management des Zweckverbands soll nicht aus Politikern, sondern aus erfahrenen Konversionsexperten und Projektentwicklern bestehen. Gut so!

Dass das Stimmverhältnis und der Zwang zur Einigung jetzt in den Mittelpunkt rücken, liegt daran, dass sich Bürgermeister Peter Hammer (CSU) und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) entschlossen haben, nach und nach schrittweise in die Gremien und damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ob das so gut ist? Erst alle Regeln der Satzung des Zweckverbands zusammen vermitteln ein realistisches Bild von den Kräfteverhältnissen. Darauf weist die Dorfgemeinschaft Penzing zurecht hin. Ihr fehlen die entscheidenden Passagen zur Einbindung des Gemeinderats im Fall der Bauleitplanung und anderer wesentlicher Entscheidungen. So sehr das Zweckverbands-Konzept Unterstützung verdient: In diesem Fall ist noch Arbeit zu leisten.

Das Bundesverwaltungsgericht entschied im Jahr 2018, die Gründung eines Zweckverbandes, dem Aufgaben der Bauleitplanung übertragen werden, setze voraus, dass die Gründungssatzung Regelungen enthalte, die einen wirksamen Vollzug des Städtebaurechts gewährleisten und die gemeindliche (Letzt-)Verantwortung für das städtebauliche Geschehen wahren. Und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof betonte 2021 das Weisungsrecht des Gemeinderats und des Stadtrats: „Das Weisungsrecht trägt dem Umstand Rechnung, dass die Verbandsräte als Vertreter ihrer Gemeinden in erster Linie deren Interessen zu vertreten haben. (...) Das umfassende Weisungsrecht der Gebietskörperschaften gegenüber ihren Verbandsräten ergibt sich aus der mitgliedschaftlichen Struktur des Zweckverbands“. Das heißt: Der Zweckverband ist und bleibt ein Verband. Und ebenso wie Maschinenbauer dem Verband der Maschinenbauer, in dem sie Mitglied sind, nicht das alleinige Recht übertragen, Maschinen zu bauen (um selbst darauf zu verzichten), können Gemeinden Planungsentscheidungen nicht übertragen und sich insoweit selbst entmachten.

Auch das Weisungsrecht, das im Gesetz steht, darf man nicht leerlaufen lassen. Eine Gemeinde kann sich zwar nicht alle fünf Minuten zu Wort melden; ihr das Wort komplett zu entziehen, ist aber auch keine zulässige Option. Die Letztverantwortung muss also bleiben. Gut dass die Dorfgemeinschaft da so unbequem insistiert.