„Landsberg verliert einen Macher“ - Abschied von Axel Flörke

Von: Susanne Greiner

Trug oft ein Schmunzeln im Gesicht: Axel Flörke. © Osman

Landsberg – Das Stadttheater war gefüllt bis auf den letzten Platz, manche Besucher mussten stehen. In einer bewegenden Trauerfeier haben Angehörige, Freunde und Wegbegleiter von Axel Flörke Abschied genommen. Der langjährige Stadtrat, leidenschaftliche Kulturförderer und vielfach ehrenamtlich Engagierte war Anfang April im Alter von nur 68 Jahren völlig überraschend verstorben.

Weiße Rosen, Kerzen, ein großes Porträt im Foyer und auf der Leinwand im Theatersaal viele Bilder von Flörke, wie man ihn kannte – auf dem Fahrrad oder der Vespa, in Anzug und Fliege oder lässig im offenen Hemd, aufmerksam zuhörend, verschmitzt schmunzelnd. „Landsberg verliert einen Macher, der seine geliebte Wahlheimat aktiv mitgestaltet hat“, sagte Trauerredner Michael Herrles.



Zur Wahlheimat wurde der Landkreis für den gebürtigen Westberliner, als er vor über 40 Jahren als junger Lehrer für Geographie und Wirtschaft ans Ignaz-Kögler-Gymnasium (IKG) kam. Berlin hatte er mit seinen Eltern und seiner Schwester Barbara aber schon als Siebenjähriger in der Zeit des Mauerbaus 1961 verlassen. In der geteilten Stadt wollte die Familie nicht bleiben. Der Weg führte nach Nürnberg, wo Axel Flörke bereits als 13-Jähriger seinen Vater verlor.



In jungen Jahren spielte er Geige und sang im Schulchor. Als Erwachsener unterstützte er aber in erster Linie andere Kulturschaffende – ob als Kulturreferent oder Kulturbürgermeister, als Gründer und Vorsitzender kulturfördernder Vereine, als Hüter und Bewahrer der historischen und kulturellen Schätze Landsbergs. „Trauer und große Dankbarkeit“ empfindet OBin Doris Baumgartl beim Gedanken an den Verstorbenen. „Axel Flörke war eine Persönlichkeit mit einer ganz besonderen Strahlkraft.“



Dass heute Rathauskonzerte an einem kostbaren Steinway-Flügel stattfinden können, dass die restaurierte Gruft der Ursulinnen der Öffentlichkeit zugänglich ist, dass das Herkomer-Museum saniert wurde und der Tourismus Eingang in die Gesamtstrategie „Landsberg 2035“ fand – all das sei maßgeblich dem Engagement und der Überzeugungskraft Flörkes zu verdanken. Gerade im „Unruhestand“ nach seiner Pensionierung habe der Verstorbene „unvorstellbar viel dafür getan, das kulturelle Erbe der Stadt zu schützen“, so Baumgartl. „Er wird fehlen.“



Landrat Thomas Eichinger erinnerte daran, wie Flörke als Geschäftsführer den Tourismusverband auf neue Beine stellte. „Er hat genetzwerkt, da lag seine große Fähigkeit.“ Flörke habe das Musterbild eines Menschen verkörpert, der sich ganz in den Dienst der Allgemeinheit stellt. In der Politik als Kreis- und Stadtrat sei er immer seinen Überzeugungen gefolgt – und die konnten sich durchaus wandeln, denn Flörke war neuen Gesichtspunkten und Argumenten gegenüber offen.



Was Flörkes Wirken als Lehrer besonders machte, würdigte seine ehemalige Kollegin Julia Bauermann. „Er hat die Schüler gesehen und versucht, sie aufs Gleis zu setzen.“ Dabei sei es für ihn ein wesentlicher Teil der gymnasialen Bildung gewesen, neben Faktenwissen kulturelle Bildung und Weltoffenheit zu vermitteln. Fachbetreuer, Oberstufenkoordinator, Betreuer der Schülerzeitung und Mitglied im Personalrat: „Er war ein Mensch, an dem man nicht vorbeikam – glücklicherweise“.



„Einen weltgewandten Mann mit Stil“ betrauerte Heidi Welnhofer als Zweite Vorsitzende der Künstlergilde Landsberg-Lech-Ammersee, deren Gildemeister Flörke im vergangenen Jahr geworden war. Die aktuelle Ausstellung in der Säulenhalle wurde noch von ihm projektiert. „Sein Tod hat uns mitten im Aufbruch getroffen.“



Stellvertretend für den Verschönerungsverein, den Historischen Verein und den Freundeskreis der städtischen Museen verneigte sich Werner Fees-Buchecker vor dem Verstorbenen, für die Lebenshilfe Landsberg tat dies Vorsitzender Günter Först.



In Vielem des Gesagten an diesem Vormittag schwang die Sorge mit, was nun werden soll, da Flörke nicht mehr da ist. „Seine Ideen fortzusetzen, ist unsere Aufgabe“, betonte Maximilian Hofbauer stellvertretend für den Verein Rathauskonzerte. „Ich werde im Rahmen meiner Kräfte versuchen, dies zu tun.“



Musikalisch wurde die Trauerfeier vom Gospelchor The Sweet 60s, dem Pianisten Markus Philipper sowie Musikern der Städtischen Sing- und Musikschule umrahmt. Im Anschluss fand der Verstorbene auf dem Alten Friedhof seine letzte Ruhe.