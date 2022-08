Mehr Struktur

Vom Fernsehtechniker zum Drehbuchautor

Korbinian Hamberger kann mittlerweile gut von seiner Tätigkeit als Drehbuchautor leben. © Caspar

Landsberg/Berlin – Wenn ein deutscher Drehbuchautor im US-Fachmagazin „Variety“ Erwähnung findet, hat er in der internationalen Filmbranche den Durchbruch geschafft. So geschehen bei dem gebürtigen Landsberger Korbinian Hamberger, der im Frühjahr dieses Jahres in einem Atemzug mit dem ehemaligen Vice President von Netflix Erik Barmack und dem Produzenten Benjamin Munz („Blood Red Sky“) genannt wurde.

Der heute 42-Jährige besuchte die Johann-Winkelhofer Realschule in der Lechstadt. Den Abschluss schaffte er nach eigener Aussage „mit Ach und Krach“, nur das Fach Deutsch lag ihm. Ein Fingerzeig für die Zukunft? Die Ironie der Geschichte will es, dass Korbinian Hamberger eine Lehre zum Radio- und Fernsehtechniker abschloss. „Ich hatte also schon direkt nach der Schule mit dem Fernsehen zu tun, wenn auch auf ganz andere Art und Weise als heute.“



Vor allem hatte er aber in der Ausbildung gelernt, dass er diesen Beruf nicht für den Rest des Lebens ausüben wollte. Er machte sein Fachabitur in Köln als Klassenbester und begann anschließend, Betriebswirtschaft an der Fachhochschule in der Domstadt zu studieren. In dieser Zeit entwickelte er seine Liebe zum Schreiben und konnte erste Jobs beim Privatfernsehen an Land ziehen. „Da habe ich so einige Leichen im Keller“, sagt Hamberger und lacht, „aber dadurch habe ich die Basics gelernt und gesehen, wie Fernsehen funktioniert.“



Das Studium schloss er erfolgreich ab und stürzte sich bei einem einjährigen Auslandsaufenthalt in Australien auf das Thema „Marktforschung“. Nur um erneut zu erkennen, dass das nicht sein Ding ist. „Mir war nach drei Ausbildungen endlich klar, dass ich kreativ tätig sein wollte. Aber diese Umwege sind mir später zugutegekommen, denn ich hatte reichlich Lebenserfahrung gewonnen. Für einen Schreiberling unerlässlich.“



Mit 28 Jahren kam er zurück nach Landsberg und in Kontakt mit der Redaktion der beliebten bayerischen Serie „Dahoam is Dahoam“. Er durfte ein Probedrehbuch einreichen – und das überzeugte die Verantwortlichen bei Constantin Film dermaßen, dass ihm eine Festanstellung angeboten wurde. „Ich habe dann vier Jahre als fester Autor für diese Serie geschrieben, später auch in leitender Funktion. Zum Glück hatte ich als gebürtiger Bayer mit dem Dialekt keine Probleme.“



2013 wagte Hamberger den nächsten Schritt und ging über den großen Teich nach Hollywood. Für drei Monate schrieb er sich an der Universität in Los Angeles ein, Studiengang „Professional Program in Producing“, und bekam einen Einblick ins Filmgeschäft im Herzen der Branche. Weitaus wichtiger war allerdings seine erfolgreiche Bewerbung bei „Serial Eyes“, einer neunmonatigen Ausbildung zum Serien-Drehbuch-Schreiber, für das jedes Jahr nur zwölf Teilnehmer aus ganz Europa zugelassen werden. Es folgte der Umzug nach Berlin: „Da habe ich gelernt, wie in einem Writers‘ Room gearbeitet wird. Wie man Stoffe entwickelt, aufbereitet und mit anderen Autoren zusammenarbeitet.“ Finanzieren konnte er sich den begehrten Crashkurs durch die freiberufliche Mitarbeit bei „Dahoam is Dahoam“. Hamberger schätzt, dass er an rund 200 Folgen der Serie beteiligt war.



Die Ausbildung bei „Serial Eyes“ trug Früchte: Danach ging es Schlag auf Schlag. Für den Kindersender KiKa schrieb er 2016 fünf Folgen der Animationsserie „Die Abenteuer des jungen Marco Polo“ – eine Erfahrung, die Hamberger nicht missen möchte: „Ich musste das innere Kind in mir wiederfinden und mich mit Humor für Kids auseinandersetzen. Das war sehr cool.“



Danach wurde es ungleich ernster, denn der Autor wechselte ins Krimi-Fach und schrieb für die Serien „Soko Wismar“, „Soko München“ und „Watzmann ermittelt“. „Man bekommt natürlich eine Art Bibel, in der alle Figuren beschrieben sind“, erklärt Hamberger, „aber ich durfte mit meinem Co-Autor Olaf Köhler durchaus eigene Ideen einbringen. Es hat einen Heidenspaß gemacht, sich kreative Morde auszudenken. Zum Beispiel eine giftige Nadel beim Fischerstechen. Dabei kommt es mir zugute, dass ich durch Zeitungen und andere Medien alles aufnehme, was um mich herum passiert.“



Mehr Struktur



Um sich völlig auf die kreativen Prozesse konzentrieren zu können, lässt er sich seit ein paar Jahren von den Agenturen „gattys global“ in München und „CAA“ in Los Angeles vertreten. „Die kümmern sich um all die vertraglichen Angelegenheiten oder tragen neue Stoffe an mich heran. Besonders die Zusammenarbeit mit Christina Gattys ist wichtig, die holt mich auch mal aus einem kreativen Loch.“



Die Erfolge ermöglichten es Hamberger, ein eigenes Büro in Berlin anzumieten. Dadurch sei etwas mehr Struktur in sein Leben gekommen, versichert der Autor grinsend. Mit in der Bürogemeinschaft sitzt ein gewisser Niko Schulz-Dornburg, den er schon von „Serial Eyes“ kannte. Der Kollege steckte gerade mitten in der Entwicklung der Serie „Kitz“ für Netflix. Wenig später saß Hamberger im Writers‘ Room und entwickelte mit vier anderen Autoren sechs Folgen für den Streaming-Dienst. „Wenn ich im Team arbeite, muss ich mein Ego vor der Tür lassen. Ich muss einsehen, wenn meine eigene Idee nicht die beste ist.“



Derzeit arbeitet der Landsberger an einer Serie für den Sender „Sky“, über die er nicht reden darf. Und am eingangs erwähnten Kinofilm „The Chase“. „Auch darüber kann ich nicht viel sagen. Es handelt sich um eine deutsche Version von ‚Fast & Furious‘. Allerdings mit mehr Tiefgang und sozial-gesellschaftlicher Relevanz. Die Story, die ich entwickelt habe, steht im Großen und Ganzen, aber nun ist noch Finetuning angesagt.“



Und was würde er jungen Menschen raten, die in die Branche streben? Korbinian Hamberger lacht: „Einfach sehr viel gucken und schreiben, schreiben, schreiben! Man darf sich nicht unterkriegen lassen. 90 Prozent meiner Ideen werden abgelehnt.“ Er beherzigt den Rat, den ihm ein alter Hase mit auf den Weg gab: Es muss nicht jeder dein Projekt mögen, sondern die richtige Person in der richtigen Position.