Musikalisches Friedensgebet mit Orgel und Gitarre

Von: Susanne Greiner

Gleich zweimal spielten Organistin Silvia Elvers und Gitarrist Christian Gruber bei der Friedensandacht am Sonntagabend in der Christuskirche Landsberg. © ks

Landsberg – Eigentlich hätte das Konzert „Orgel trifft Gitarre“ schon Ende Januar stattfinden sollen – musste aber krankheitsbedingt verschoben werden. Das Konzert am Sonntag war umso besser besucht – und das gleich zweimal hintereinander. Neben hervorragender musikalischer Darbietung von Organistin Silvia Elvers und Gitarrist Christian Gruber gab es bei der Abendandacht auch ein Friedensgebet. Und eine Ukraine-Spendensammlung für die Katastrophenhilfe der Diakonie.

Sie sei „fassungs- und ratlos“, beschrieb die Organisatorin der Konzerte in der Christuskirche Cornelia Meyer ihre aktuelle Stimmung angesichts des Kriegs in der Ukraine. „Ungeheuerliches geschieht, es fehlen die passenden Worte“, fasste Pfarrerin Bia Ritter zusammen, die die Andacht gestaltete. Hoffnung mache ihr die Hilfsbreitschaft – jedes Einzelnen und die eines geeinten Europa.



Musikalisch ging die Reise in Arrangements für Orgel und Gitarre vom Barock bis in die Moderne. Dass diese beiden Instrumente harmonieren, zeigte sich schon bei den ersten Vivaldi-Klängen: Die Orgel raubt der Gitarre nicht die Stimme. Und die Gitarre harmoniert sowohl beim sanften Zupfen als auch beim harten Anriss der Saiten. Das Programm reichte von einem rhythmisch spannenden Stück des Organisten Pablo Bruna aus dem 17. Jahrhundert bis hin zu den Werken zweier lebender Komponisten – wobei Enjott Schneider und Franz-David Baumann selbst das Konzert besuchten und ihre Werke kommentierten.



Schneiders „The Stones of New­grange“, eine Komposition zu dem präzise auf astrologische Berechnungen ausgerichteten Grabgelände in Irland aus der Jungsteinzeit, begeht nicht den Fehler, sich im Meditativen zu verlieren. Vielmehr setzt der Münchener Komponist auf zusätzliches Schlagwerk (Gruber), melodiöse Gitarrenläufe und ‚funkelnde‘, an Sterne erinnernde Klänge in Orgel und Gitarre, die neben weitaus weniger ‚gefälligen‘, nahezu unheilverkündenden Passagen Spannungsbögen präsentieren. Elvers ist mit ihrer Orgel dabei in ungewöhnlicheren Registern unterwegs, bevor das Werk in einem rauschenden Akkord ausklingt.



Baumann hat als Bild für seine Komposition „Lechtreiben“ auch das Sich-Treiben-Lassen auf dem Fluss vor Augen, wie es seine Kinder gemacht hätten, erzählt er: mit dem Schlauchboot auf dem Fluss, das Gefährt über die Stauwehre tragend, im Kongo die Nacht verbringen. In seiner nicht unbedingt gefälligen , spannungsgeladenen Komposition ist das Anschwellen des anfangs noch plätschernden Wassers hin zur reißenden Flut zu hören. Aber auch majestätische Passagen eines breiten Stroms hat Baumann komponiert – der Lech wie er leibt und lebt.



Elvers und Gruber meisterten die musikalische Zeitreise virtuos – ein Klangerlebnis, das bleibt. Die Zuschauer spendeten den beiden Landsberger Musikern großen Applaus.