Leonie Fiebich: Surfen, Körbe und ein Traum

Leonie Fiebich (links) für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz. © BBV

Landsberg – Von der DJK Landsberg über die Damen-­Bundesliga in die Profiliga der USA, die WNBA. So sah der Karriereplan der Basketballerin Leonie Fiebich einmal aus. Die Realität: Frankreich, Australien, Belgien, bald Spanien. Doch damit hat die 22-Jährige überhaupt kein Problem – zumal ihr Traum von der WNBA weiter lebt.

Grundsätzlich steht sie sogar bei einem nordamerikanischen Team unter Vertrag. Bereits 2021 wurde Fiebich von „Chicago Sky“ gedraftet, damit sicherte sich der US-Club die Transferrechte an der Spielerin. „Das Konzept ist ein wenig kompliziert. Im Grunde gehöre ich zu Chicago, ohne dass ich auch dort spielen muss“, erklärt sie. Gemeinsam mit dem Verein entschied „Leo“, in Europa noch mehr Spielpraxis und Erfahrung für die starke US-Liga zu sammeln und die Saison 21/22 beim französischen Erstligisten „Flammes Carolo Basket Ardennes“ zu verbringen.



Das Fazit der Flügelspielerin nach einem Jahr im Norden Frankreichs fällt durchwachsen aus: „Die Saison war ziemlich wild. Leider bin ich, auch aufgrund von Verletzungen, nicht auf die erhoffte Spielzeit gekommen.“ Zu allem Überfluss wurde sie zweimal durch Corona gestoppt. Eine Zukunft in Frankreich war schwer vorstellbar, also suchten Fiebich und ihre Agentin nach Alternativen: „In Europa ist die Auswahl leider recht begrenzt, deswegen war die Suche nicht ganz einfach. Dann kam uns die Idee mit Australien.“ Von Kolleginnen aus der Nationalmannschaft und einer ehemaligen Mitspielerin hatte Fiebich bereits „nur Gutes“ über das Land und seine Liga gehört. Der Entschluss war recht schnell gefasst, die Verträge unterschrieben. Und Ende Mai dieses Jahrs ging es für die Landsbergerin Richtung Down Under, zu ihrem neuen Verein, den „Warwick Senators“ nahe der Millionenstadt Perth.



„Ich muss wirklich sagen: Ich liebe es hier“, sagt Leonie Fiebich knapp zwei Monate später. Das Niveau der Liga sei nicht allzu hoch und damit ideal, um wieder Spielpraxis und Vertrauen zu sammeln. Mit der Mannschaft trainiert sie lediglich zwei Mal pro Woche. Dafür hat Fiebich, die in ihrer jungen Karriere bereits zwei Kreuzbandrisse erlitt, mehr Zeit sich um ihren Körper zu kümmern. „Ich trainiere sehr viel individuell und mache Workout, um endlich wieder richtig fit zu werden.“ Und den Rest der Zeit? „Ich wohne hier nur 15 Minuten vom Strand entfernt und versuche so oft wie möglich surfen zu gehen“, erzählt die deutsche Nationalspielerin.



Zwischenzeitlich ging es für Fiebich noch einmal zurück nach Europa: Ende Juni nahm sie mit der deutschen 3x3-Damen-Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Belgien teil. 3x3-Basketball ist eine Unterform der klassischen Sportart. Dabei spielen zwei Teams á drei Spieler oder Spielerinnen gegeneinander, allerdings auf nur einen Korb. Zudem ist die Spielzeit deutlich verkürzt und beträgt maximal zehn Minuten. „Das ganze Spiel ist viel physischer, viel schneller“, erklärt Fiebich. Mit ihrer Mannschaft scheitert sie im Achtelfinale am späteren Finalisten Kanada. Trotz der „bitteren Niederlage“ und des enormen Reisestress‘ – das deutsche Auftaktspiel fand bereits einen Tag nach Fiebichs Ankunft statt – sagt sie: „Es war eine tolle Erfahrung. Der Modus ist sehr spannend und die Atmosphäre in Antwerpen war echt klasse.“



Der Vertrag der Flügelspielerin (spielte mit Wasserburg in der deutschen Bundesliga) in Perth läuft noch bis Ende der Saison und damit bis spätestens Mitte September. Danach geht es für die Weltenbummlerin direkt weiter, und zwar nach Spanien, wo sie ab Herbst für Saragossa spielt. Dort will sie sich noch einmal weiterentwickeln. Um dann einen erneuten Anlauf auf die WNBA zu nehmen? „Klar, die USA ist immer noch ein Ziel. Wenigstens beim Trainingscamp am Anfang der Saison will ich mit dabei sein, um den Trainern und den Spielerinnen zu zeigen, was ich kann.“ Doch Druck verspürt Leonie nicht: „Vielleicht klappt‘s schon nächsten Sommer, vielleicht erst 2024 oder 2025. Ich lass das einfach auf mich zukommen.“

Max Neuhaus