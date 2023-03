Angestammter Platz

Landsberger Christkindlmarkt bleibt erweitert

Von: Ulrike Osman

Er bleibt erweitert und wird optimiert: Der Landsberger Christkindlmarkt verteilt sich auch in Zukunft wie bereits im letzten Jahr auf fünf Standorte. © Robert Klinger

Landsberg - Der Christkindlmarkt soll auch künftig auf einem erweiterten Marktgebiet stattfinden. Damit wird das im letzten Jahr erprobte Konzept beibehalten, das bei den Besuchern offenbar gut ankam. Es gibt allerdings noch Verbesserungspotential, wie OBin Doris Baumgartl (UBV) bei der jüngsten Stadtratssitzung einräumte.

So soll künftig zwischen den fünf Standorten – Hellmair-Platz, Ludwigstraße, Hauptplatz, Infanterieplatz und Roßmarkt – eine eindeutige optische Verbindung geschaffen werden, um das Ganze als zusammenhängendes Marktgebiet erkennbar zu machen. Geschmückte Zugänge, beleuchtete Hinweisschilder und ein Übersichtsplan mit Standnummern sollen der besseren Orientierung dienen. Baumgartl kann sich außerdem als Rahmenprogramm eine Vereinshütte vorstellen, die von Landsberger Vereinen abwechselnd bespielt werden kann. So könne zum Beispiel durch Getränkeverkäufe Geld in die Vereinskasse fließen. Außerdem könnten als Besonderheiten Seniorentage und Familientage eingeführt werden.



Aus dem Stadtrat kam breite Zustimmung zum neuen Konzept. Mehrere Gremiumsmitglieder berichteten, dass sich in Gesprächen mit Bürgern die weit überwiegende Mehrheit positiv über das erweiterte Marktgebiet geäußert habe. Jonas Pioch (Landsberger Mitte) hatte allerdings die Heimeligkeit des alten Marktes vermisst. „Die Gemütlichkeit hat gelitten.“ Außerdem seien „gefühlt“ deutlich mehr Essens- und Getränkestände vertreten gewesen als früher und weniger „weihnachtliches Handwerk“. Pioch forderte eine Aufteilung von einem Drittel Food- und zwei Dritteln Non-Food-Ständen. Harry Reitmeir (CSU) schlug vor, künftig auch den Flößerplatz einzubeziehen und die Stände am Hauptplatz ­u-förmig anzuordnen, damit der Aufbau nicht so verschlossen wirke.



Angestammter Platz

Von den Händlern hatten sich im Nachgang offenbar einige unzufrieden mit ihren Standplätzen auf Infanterieplatz und Roßmarkt geäußert. Petra Kohler-Ettner (CSU) schlug ein Rotationsverfahren vor, doch Christoph Jell (UBV) bezweifelte, dass dies im Sinne aller Fieranten wäre. Auch Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) fand, dass angestammte Händler ihren Platz behalten sollten. Sie hätten dazu beigetragen, den Christkindlmarkt groß zu machen.



ONin Doris Baumgartl will nun, nachdem der Landsberger Stadtrat mit nur einer Gegenstimme für das erweiterte Konzept votiert hat, mehr Ressourcen in die Akquise von Kunsthandwerksständen stecken. Entsprechende Fieranten müssten gesucht, angesprochen und für Landsberg interessiert werden. Auch sie wünsche sich „ein gutes Verhältnis“ zwischen Food- und Non-Food-Ständen, so die OBin in einem Pressegespräch am Tag nach der Sitzung. Laut Aufstellung der Verwaltung waren auf dem letzten Christkindlmarkt 23 Food-Stände (2019: 17) und 39 Non-Food-Stände (2019: 38) vertreten.