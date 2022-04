Das Denkmalamt

„Denkmal“ ohne Denkmalschutz

Von: Ulrike Osman, Susanne Greiner

Der originale Schriftzug an dem Gebäude ist bereits entfernt (rotes Plakat links). Das Stadtmuseum Landsberg hat ihn für die stadtgeschichtliche Sammlung gesichert, bevor das Gebäude der ehemaligen Trikotagenfabrik abgerissen wird. © Greiner

Landsberg – Das Bild der Saarburgstraße wird sich bald wandeln. Denn die Änderung des Bebauungsplans auf dem Gelände der ehemaligen Trikotagefabrik an der Katharinenstraße ist vom Bauausschuss des Stadtrats genehmigt. Bisher war dort nur gewerbliche Nutzung erlaubt, jetzt darf es auch gemischt sein. Ein Entschluss, der die Sparkasse Landsberg-Dießen freut. Sie ist Besitzerin des Grundstückes – und will dort Wohnungen (1.400 Quadratmeter) mit zum Teil gewerblicher Nutzung (600 Quadratmeter) bauen.

Der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplans mit höherer Nachverdichtung wurde schon 2014 gefasst, die Änderung auf gemischte Nutzung stand 2019 im Bauausschuss der Stadt Landsberg. Damals wurde beschlossen, den Antrag zu prüfen, zeitgleich mit einer Prüfung auf Anwendung der SoBoN-Richtlinie.



„Irgendwas müssen wir ja mit dem Gelände machen“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Landsberg-Dießen Thomas Krautwald. „Entweder wir verkaufen oder wir bauen.“ Wobei man sich wirtschaftlich logischerweise für Zweiteres entschieden habe. Geplant ist ein Gebäude mit ähnlicher Kubatur wie die ehemalige Fabrik, so Krautwald. „Wir schaffen Wohnraum, und das sogar gemäß der SoBoN-Richtlinie. Denn im Obergeschoss des neuen Gebäudes werden diese Wohnungen entstehen.“



Ein Teil des Erdgeschosses soll hingegen gewerblich genutzt werden. Dafür sei man bereits seit Längerem mit der Lebenshilfe Landsberg im Gespräch. 2019 war noch angedacht, diese Nutzung auf den SoBoN-Anteil anzurechnen. Laut Krautwald plane die Sparkasse aber tatsächlich mit SoBoN für die nicht gewerblich genutzten Wohnungen. „Für uns ist das eine tolle Symbiose: Wir schaffen Wohnraum und tun Gutes.“ Das Gebäude der ehemaligen Trikotagefabrik abzureißen, sei kein Problem. Das Landesamt für Denkmalpflege habe dem bereits zugestimmt.



Das Denkmalamt



Auf Nachfrage der Redaktion bestätigt das Amt diese Aussage. Bereits am 14. Dezember letzten Jahres habe es einen Ortstermin mit Stadt und Stadtheimatpfleger gegeben, um einen möglichen Denkmalschutz des Gebäudes zu prüfen, informiert Kommunikations-Referent des Denkmalamtes Maximilian Bauer. Bei dem Termin und mithilfe zusätzlicher Recherchen habe sich gezeigt, dass das Gebäude ein Flügel des dreiteiligen Stallungs- und Reitstallgebäudes der ehemaligen Artillerie-Kaserne sei – „in Folge von Nachnutzungen baulich stark verändert“. Vor allem die Fassaden seien durch den Einbau von Tor- und Fensteröffnungen stark verändert, sodass kein Denkmalschutz mehr bestehe.



Auch einen möglichen Ensembleschutz in Bezug zur Katharinenstraße habe man geprüft, sagt Bauer. Da aber nur noch einzelne Baudenkmäler existierten, vor allem die untere Lech¬terrasse „deutlich baulich überformt und modernisiert“ worden sei und die Bebauung der oberen Lechterrasse „eine besonders heterogene Struktur“ aufweise, (Häuser des 19. Jahrhunderts bis hin zu Mietshäusern der Gegenwart), spreche auch hier die bauliche Überformung gegen den Ensembleschutz. Die gesamte Kaserne, von 1945 bis 1951 auch DP-Lager, sei infolge der Konversion zum Wohn- beziehungsweise Mischgebiet baulich stark nachverdichtet worden, was den Denkmalschutz der gesamten Anlage verhindere.



Was den Kratzerkeller betreffe, den ehemaligen Sommerkeller der Kratzer-Brauerei, so stehe die Kelleranlage (gebaut 1825/26, erweitert 1858-60 und 1893/94) unter Denkmalschutz. Das Gesamtgebäude hingegen nicht – noch nicht. Denn „von dritter Seite“ sei eine Prüfung auf Denkmaleigenschaft für das Gesamtgebäude angeregt worden. Deren Ergebnis liege aber noch nicht vor.



Wie auch immer diese Prüfung ausgeht, es muss die Sparkasse laut Krautwald nicht tangieren: Das Gebäude liege nicht im Sparkassen-Gelände, es sei von der geplanten Baumaßnahme nicht betroffen. Laut Untersuchungen seitens der Stadt Landsberg änderten sich durch den geplanten Wohnungsbau auch nicht die Wasserläufe, eine Auswirkung auf den Hang generell sei nicht zu befürchten.



Die Anwohner



Nicht glücklich über den Gang der Dinge sind etliche Bürger. Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung entstand eine Unterschriftenliste, auf der sich 55 Hausbesitzer und Anwohner des Viertels gegen das Vorhaben aussprachen. Sie pochen auf die historische Bedeutung der bestehenden Bebauung und fürchten die Folgen eines weiteren Eingriffs in die Hangstruktur der mittleren Lechterrasse.



Zum Schutz des Areals um das Kratzerkellergebäude bildete sich im vergangenen Jahr eine Bürgerinitiative. Deren Mitglied Thomas Carl wirft den Mitgliedern des Bauausschusses „ostentatives Desinteresse an Willensbekundungen aus der Bürgerschaft“ vor. Das Gebäude der Josef Kes Trikotagenfabrik sei „ein unwiderbringliches Zeugnis jüdischen Überlebens in Landsberg“. Josef Kes war nach dem Zweiten Weltkrieg eine jener Displaced Persons. Er führte seine Textilfabrik zunächst in der Katharinenstraße, später in der Saarburgstraße in eben jenem Gebäude, das jetzt der Sparkasse gehört. Dort produzierte die Textilfabrik noch bis in die 1980er Jahre hinein.



Außerdem befürchten die Anwohner durch Ausschachtungen für eine geplante Tiefgarage nahe der oberen Hangkante des Kasernenbergs eine Veränderung unterirdischer Wasserströme. Die Stadt pocht zwar darauf, dass bei einer Baugrunduntersuchung bis fünf Meter unter der Geländeoberkante weder Grund- noch Schichtwasser festgestellt worden sei. Insofern sei eine Gefährdung des benachbarten Eigentums nicht zu erwarten. Die Anwohner verweisen jedoch auf eine nahegelegene Baustelle in der Katharinenstraße, die bereits Schäden an Häusern verursacht habe – obwohl im Vorfeld versichert worden sei, dass dies nicht passieren könne.