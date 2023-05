„Landsberger Dialoge“ mit Kathrin Himmler und Abraham Peck 

Gemeinsam weiterdenken

Von Ulrike Osman schließen

Landsberg – Er: das Kind von Holocaustüberlebenden, geboren im DP-Lager Landsberg. Sie: die Großnichte von Heinrich Himmler, Reichsinnenminister der Nazis und einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust. Abraham Peck und Katrin Himmler waren die Gäste der Premiere der „Landsberger Dialoge“ im Festsaal des Historischen Rathauses.

Das von der Leiterin des Stadtmuseums Sonia Schätz ins Leben gerufene Format steht unter dem Motto „Miteinander reden, voneinander lernen, gemeinsam weiterdenken“. Ziel sei es, die Nachfahren von Opfern und Tätern zu Wort kommen zu lassen und sie mit Landsbergerinnen und Landsbergern ins Gespräch zu bringen, so OBin Doris Baumgartl. Denn: „Nur die Vergangenheit lehrt, wie man die Zukunft gestalten kann.“



Doch in den Familien von Tätern und Opfern wurde oft geschwiegen, hat Katrin Himmler festgestellt. Ihre Eltern seien zwar offen mit den Verbrechen Heinrich Himmlers umgegangen, doch die Verstrickung anderer Familienmitglieder wurde nicht thematisiert. Die Politologin deckte sie erst durch eigene Recherchen auf.



Viele Menschen hätten Angst davor herauszufinden, dass ihre Vorfahren Nazis waren, so Katrin Himmler. Sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen, bringe jedoch „seelische Reinigung“. Insofern habe ihr Buch „Die Brüder Himmler“ für sie einen therapeutischen Effekt gehabt, bejahte die 56-Jährige eine entsprechende Frage von Moderatorin Karla Schönebeck.



Die Eltern von Abraham Peck wanderten mit ihrem 1946 geborenen Sohn nach Amerika aus. „Als ich neun oder zehn war, erzählte mir mein Vater vom Ghetto, vom Arbeitslager, vom KZ“, berichtete der an der University of Southern Maine tätige Professor für deutsche Zeitgeschichte. Doch in vielen emigrierten Opferfamilien sei nicht über die Vergangenheit geredet, das Schicksal im Holocaust ermordeter Verwandter verschwiegen worden.



Wie sollen die Nachgeborenen miteinander umgehen? Der Begriff ‚Versöhnung‘ werde in diesem Zusammenhang oft unreflektiert gebraucht, kritisierte Schönebeck. Auch Katrin Himmler hält ihn für unrealistisch, denn die Nachfahren sind weder Täter noch Opfer. Möglich aber seien Dialog und gegenseitiges Zuhören.



Das Eintreten für die Demokratie ist angesichts des heutigen Rechtsextremismus umso wichtiger, unterstrich Katrin Himmler. Die AfD versuche auf schockierende Weise, nationalsozialistische Strategien zur Machtergreifung zu kopieren. „Als Parlamentarier treten sie seriös auf, aber ihre Mitarbeiter haben früher auf der Straße Leute verprügelt.“ Die Zivilgesellschaft müsse der rechtsextremen Minderheit gegenüber lauter werden und sie in die Schranken weisen, sagte Katrin Himmler unter dem Beifall der zahlreichen Zuschauer.