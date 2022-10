LENAs Wärmetransport sorgt bundesweit für Furore

Von: Ulrike Osman

Mit diesen Wärmetransportern versorgt die LENA Service GmbH immer mehr Landkreiseigenen Liegenschaften. © swilar eetec

Landsberg – Die Lena Service GmbH ist zusammen mit der ebenfalls in Landsberg ansässigen Swilar eetec GmbH für den Energy Efficiency Award 2022 nominiert worden. Im Rahmen des renommierten Wettbewerbs der Deutschen Energieagentur (dena) haben es aus 130 Bewerbern 15 Projekte in die Endausscheidung geschafft. Ob Lena und Swilar eetec zu den fünf Gewinnern gehören, entscheidet sich bei der feierlichen Preisverleihung im Rahmen des dena-Energiewende-Kongresses am 14. November in Berlin.

Der Preis wird in fünf Kategorien an Akteure verliehen, die einen besonderen Beitrag zu Energiewende und Klimaschutz leisten. Lena und Swilar eetec sind in der Kategorie „Gemeinsam mehr erreichen! Energiedienstleistungen als Enabler der Energiewende“ nominiert. „Wir sind stolz und fühlen uns geehrt“, so die Landsberger in einer Pressemitteilung. „Es ist schön zu sehen, dass unser Wirken inzwischen deutschlandweit beachtet und geschätzt wird.“



Das Wirken, um das es in diesem Fall geht, ist der mobile Wärmetransport, der auf eine Initiative ehrenamtlicher Mitarbeiter der Landsberger Energie Agentur e. V. zurückgeht und von einem Team von Ingenieuren der Lena Service GmbH vorangetrieben wurde. Inzwischen werden sukzessive mehr und mehr landkreiseigene Liegenschaften über mobile Wärmespeicher versorgt.



Erster Abnehmer war 2019 das Lechtalbad in Kaufering. Die angelieferte, zuvor ungenutzte Wärme stammt von einer nahegelegenen Biogasanlage. Sie deckt etwa 40 Prozent des Wärmebedarfs, der ursprünglich vollständig mit Erdgas in der Heizzentrale des Bades erzeugt wurde. Unter Berücksichtigung des Transportaufwandes können damit jährlich bis zu 230 Tonnen CO2 eingespart werden.



In den kommenden Jahren soll das Bad mittels weiterer mobiler Wärmespeicher und einer Hochtemperaturwärmepumpe vollständig erneuerbar mit Wärme versorgt werden. Seit Mai 2022 gehört auch das Sommerbad Greifenberg zu den Abnehmern. Hinzu kommen sollen das Kreisseniorenheim in Greifenberg und das Ammersee-Gymnasium in Dießen.



Das Herz der mobilen Wärmespeicher ist ein sogenannter Rohrbündelwärmetauscher aus Edelstahl. Als Speichermedium dient Natriumacetat-Trihydrat. Der Speicher kann bei voller Beladung bis zu 2,5 Megawattstunden Abwärme aufnehmen und an einen Abnehmer liefern.



Die swilar eetec GmbH hält das Patent auf die mobilen Wärmetransporter, vermarktet die Technologie deutschland- und europaweit und agiert als Technologiepartner für die Lena Service GmbH, die sich um die Projektierung der Wärmedienstleistungen im Landkreis kümmert.



Um den Energy Efficiency Award, der heuer zum 16. Mal an Unternehmen aus dem In- und Ausland verliehen wird, hatten die Landsberger Partner sich im vergangenen Jahr schon einmal beworben. Damals wurde es noch nichts mit der Endausscheidung. „Aber man hat unseren Beitrag gewürdigt und uns in diesem Jahr zur Teilnahme eingeladen“, sagt Daniel Gehr, Teamleiter Mobilität und Projektleitung bei der Lena Service GmbH.



Die in Berlin antretenden 15 Finalisten in fünf Kategorien wurden von einer Expertenjury nach den Kriterien Energieeinsparung, Klimaschutzrelevanz, Innovation und Wirtschaftlichkeit ausgewählt. Der Award ist mit Preisgeldern von insgesamt 30.000 Euro dotiert. Der Wettbewerb wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.