Kein Abwarten mehr

Trotz ansteigender Zahlen: Fachstelle gegen sexuelle Gewalt in Landsberg geschlossen

Von: Nathalie Schelle

Trotz steigender Fallzahlen hat das SOS-Kinderdorf die Kooperation mit dem Landkreis beendet und die Fachstelle SeM zum 30. Juni geschlossen. © Symbolbild: PantherMedia

Landkreis – 26. April 2023: Im Landratsamt findet eine Sitzung des Jugendhilfeausschusses statt. Punkt acht der Tagesordnung: Antrag auf Erhöhung des Personalumfanges in der Fachstelle SeM (Opfer von sexuellem Missbrauch). Maria Stock, Bereichsleitung der Fachstelle vom SOS-Kinderdorf, klagt, dass wegen steigender Zahlen von sexualisierter Gewalt keine neuen Fälle mehr aufgenommen werden könnten, da die halbe besetzte Stelle ausgelastet sei. Der Antrag wird mit 9:4 Stimmen vorerst abgelehnt. Zwei Monate später zieht das SOS-Kinderdorf die Reißleine – und schließt die Fachstelle zum 30. Juni – von sich aus.

Die Fachstelle gegen sexualiserte Gewalt war die einzige Fachberatungsstelle im Landkreis. „Mit einer halben Kraft war das nicht zu bewältigen“ erklärt Edgar Gingelmaier vom Weißen Ring Landsberg und Mitinitiator der Fachstelle. Er sei entsetzt, aber auch überrascht, dass die SeM, die seit Oktober 2016 als Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt fungiert, geschlossen wurde. Sie sei ein „Leuchtturmprojekt“ im Landkreis Landsberg gewesen.



Die Sitzung im April sei nicht die Erste gewesen, in der das SOS-Kinderdorf einen Antrag auf Erhöhung des Personalumfangs gestellt hat, wie Anna Diem, Pressesprecherin des Landratsamtes erklärt. Im ersten Abschlussbericht im Jahr 2018 sei bereits angemerkt worden, dass man mehr Personal bräuchte. Der Antrag folgte dann im November 2020 und sei bewilligt worden – mit vier zusätzlichen Stunden für eine Vertretung und zwei Stunden für die Leitung. Der zweite und letzte Antrag auf Personalaufstockung wurde dann in der damaligen Sitzung diskutiert. Auf diesen wurde seitens des Landratsamtes erwidert, dass man zunächst mittels des PeB (Personalbemessung)-Prozesses überprüfen müsse, ob eine Aufstockung des Personals überhaupt notwendig sei. Nach dem Abschluss des Prozesses würde man sich wieder treffen und dann zu einer Entscheidung diesbezüglich kommen.



Kein Abwarten mehr

Diese Entscheidung hat der Träger der Fachstelle, das SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech, aber nicht mehr abgewartet und das, obwohl der Prozess, laut Diem, im zweiten Halbjahr 2023 abgeschlossen werden sollte. Auf die Anfrage des KREISBOTEN, warum die Einrichtung das Resultat des PeB-Prozesses nicht mehr abgewartet hat, wollte sich Einrichtungsleiter Andreas Brommont nicht äußern. „Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen und vermehrter Anfragen zur Präventionsarbeit ist die Schließung eine aus unserer Sicht besonders bedauerliche Entwicklung“, so der Einrichtungsleiter in seinem offiziellen Statement. „Wir sehen weiterhin hohen Bedarf an der Beratungs- und Präventionsarbeit der Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt im Landkreis Landsberg am Lech und plädieren für eine zukünftige Weiterführung der Arbeit im Landkreis.“



Einen hohen Bedarf sieht auch SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge und schießt in einer Pressemitteilung gegen das Landratsamt. „Es ist unbegreiflich, dass eine Fachstelle für sexualisierte Gewalt schließen muss, weil die Nachfrage nach Beratung so groß ist“, so Wegge. „Das Landratsamt erkennt keine Bedarfe, wenn es um den Schutz vor Gewalt für Frauen oder Kinder geht.“ Seit 2020 hätten sich die Fallzahlen deutlich erhöht – sind sie doch im Vergleich zu den Vorjahren um 86 Prozent gestiegen. Da sei eine halbe Stelle zu wenig, um die Hilfesuchenden so gut wie möglich zu beraten, geschweige denn, Präventionsveranstaltungen anzubieten, wie Maria Stock in der Jugendhilfeausschusssitzung betonte. Auch Hannelore Baur ist „sprachlos und wütend“. „Junge Frauen dürfen nicht alleine gelassen werden“, appelliert die SPD-Kreisrätin.