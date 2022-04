Heimspiel im Mai

Drei US-Boys für den Landsberg X-Press

Von: Dietrich Limper

Charles Westbrook, Headcoach Gabriel Chambers, Dimitri Butts und Devion Young (von links) sind heiß auf die neue Saison bei den Footballern des Landsberg X-Press. © Limper

Landsberg – Beste Laune hat am Samstag beim Fototermin mit den Footballern des Landsberg X-Press geherrscht. Mittendrin die drei neuen US-Boys und Headcoach Gabriel Chambers, der sich über die Verstärkungen für die neue Saison freut. Und die startet am kommenden Wochenende mit einem Vorbereitungsspiel bei den Biberach Beavers, bevor es am 30. April im Münchener Dantestadion gegen die Rangers um Punkte in der Regionalliga geht.

Gabriel Chambers ist ein glücklicher Mann. Der Cheftrainer des Landsberg X-Press kann gleich auf drei Landsleute aus den USA zählen, die das Roster der Footballer verstärken. „In der letzten Saison gab es eigentlich ein Gentlemen’s Agreement innerhalb der Liga: Es sollten keine Kontigentspieler eingesetzt werden. Daran haben sich allerdings nicht alle Teams gehalten, was nicht immer ganz fair war. Aber in der kommenden Saison herrscht Chancengleichheit“, sagt Chambers voller Optimismus. Gemeinsam mit X-Press Präsident Markus Gruber­bauer hat er an den Transfers gearbei­tet und achteten dabei nicht nur auf sportliche Qualitäten: „Natürlich müssen sie Football spielen können, aber es ist uns auch wichtig, dass sie charakterlich ins Team passen. Und wir denken, dass wir da mit den drei neuen US-Boys genau richtig liegen.“

• Devion Young. Der 25-jährige Defensiv-Spezialist und Allrounder ist bereits seit Mitte Februar in der Lechstadt und hat sich gut eingelebt, wie er auf seinem Youtube-Kanal berichtet. „Ich mag die Natur, den Lech und die Kirchen“, erzählt er, „und das alles gibt es in Landsberg und Umgebung reichlich. Ich fühle mich in der Stadt sehr wohl und auch von der Mannschaft bin ich toll aufgenommen worden.“ Aus Huntsville, im US-Bundesstaat Alabama, führte ihn sein Weg über New York, Brasilien und Rumänien schließlich ins polnische Kattowitz. Eine weniger erfreuliche Episode in seiner Karriere, die er aber abhaken möchte: „So ist nun mal das Leben, man muss auch unangenehme Erfahrungen sammeln. Aber nun schaue ich nach vorne und möchte die Zeit mit dem X-Press genießen.“

Dort ist er auch in die Jugendarbeit eingebunden, und das Training mit den Nachwuchsspielern genießt er sehr: „Die jungen Spieler sind wissbegierig und bereit, neue Dinge zu lernen. Ich freue mich darauf, ein Vorbild und die Inspiration für die Kids zu sein.“



• Dimitri Butts. Vergangenen Dienstag feierte der Defensive Back aus Florida seinen 26. Geburtstag. Er spielte bereits für die Black Hill State University im US-Bundesstaat South Dakota, in Polen für die Warschau Eagles und zuletzt für die Crusaders in Burghausen. Drei Wochen hatte er nun Gelegenheit, die Lechstadt kennenzulernen: „Landsberg ist etwas größer als Burghausen und die Menschen scheinen etwas offener zu sein. Ich mag die ganze Szenerie mit dem Fluss und wir wohnen in einem Appartement oben am Berg, so dass wir über die Dächer von Landsberg schauen können. Ein herrlicher Ausblick!“

Seine ersten Trainingseinheiten mit dem neuen Team haben ihn beeindruckt. Es herrsche ein gesunder Konkurrenzkampf und die Fähigkeiten der deutschen Spieler hätten ihn durchaus überrascht. Auch er ist als Assistenz-Coach eingebunden und hat klare Ziele: „Ich möchte meine Mitspieler pushen und ihre Skills verfeinern. Auch an meinem Deutsch arbeite ich, um die Kommunikation zu verbessern. Ich hoffe, dass wir in der kommenden Saison von Verletzungen verschont bleiben und vor allen Dingen müssen wir Spaß auf dem Platz haben. Dann passt alles.“



• Charles Westbrook. Der 26-jährige aus dem sonnigen Kalifornien hat bereits Erfahrungen in Deutschland gesammelt. Denn nach Stationen bei den Green Bay Blizzards und Wichita Force spielte er zuletzt bei den Albershausen Crusaders in Baden-Württemberg. Er soll beim X-Press als Running Back die Offensive beleben und das hat er auch vor: „Ich möchte viele Bälle fangen, Läufe absolvieren und Touchdowns erzielen. Dafür bin ich hier.“ Charles Westbrook ist erst seit wenigen Tagen in Landsberg und vom Wetter nur bedingt begeistert, wie er lachend berichtet: „Ich hätte nicht gedacht, dass es hier noch so kalt ist, aber ich habe auch schon im frostigen South Dakota gespielt und komme damit ganz gut klar. Das erste Training mit der Mannschaft habe ich bereits hinter mir und der Coach ist einfach sehr cool. Mein erster Eindruck: wir haben sehr gute Bedingungen.“

Seinen Spielstil bezeichnet er als ziemlich ausgeglichen. „Mit meinem Laufspiel bin ich eigentlich zufrieden und möchte mich in anderen Bereichen verbessern und ein kompletter Spieler werden. Mit dem X-Press würde ich gerne aufsteigen und persönlich über 1.000 Yards laufen.“



Heimspiel im Mai



Die Football-Fans müssen sich noch einige Wochen ge­dulden, bevor sie die Neuzu­gänge auf dem heimischen Rasen in Aktion sehen können. Nachdem in München (30. April) und Nürnberg (8. Mai) angetreten wurde, ist am 14. Mai das erste Heimspiel gegen Regensburg Phoenix. Headcoach Gabriel Chambers kann den Start kaum erwarten: „Wir haben hervorragende einheimische Spieler und mit Lukas einen der besten Quarterbacks der Liga. Doch die drei Jungs aus den Staaten werden gut für unser Selbstbe­wusstsein sein. Ihre Fähigkeiten und Erfahrung kommen dem gesamten Team zugute“.