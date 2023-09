Wichtiges Heimspiel für die Landsberger Jahnler

Von: Thomas Ernstberger

Hält die Heimserie der Jahnler (rote Trikots) gegen Penzberg? © Ernstberger

Landsberg - Fußball-Bezirksligist FT Jahn Landsberg hat mit dem 1. FC Penzberg am Samstag (15 Uhr) ein richtungsweisendes Heimspiel vor der Brust.

Durch die bittere Niederlage am vergangenen Wochenende beim Ligaprimus aus Raisting haben die Jahnler nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze und sind auf den 7. Rang abgerutscht. Es soll also wieder Zählbares Zuhause her. Die Bilanz dabei ist sehr vielversprechend: Zwei Siege und ein Unentschieden aus drei Heimspielen mit einem Torverhältnis von 11:1.



Die Gegner aus Penzberg haben sich jedoch seit dem Trainerwechsel gefestigt und stehen nun punktgleich mit 10 Punkten auf Tabellenplatz 8.

Für das Heimspiel stehen Trainer Armin Sanktjohanser bis auf einen Urlauber alle anderen Akteure zur Verfügung. Ähnlich sah zudem auch die Trainingsbeteiligung unter der Woche aus. Die Jahnler sind hochmotiviert am Samstag wieder einen Heimsieg einzufahren. Wichtig hierbei wird vor allem sein, die Effektivität vor dem Tor zu steigern, nachdem man in den letzten beiden Spielen lediglich ein einziges Tor verbuchen konnte.