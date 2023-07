Seit 15 Jahren: Landsberger Gospelchor „The Sweet 60s“

Teilen

Das Jubiläumskonzert der »Sweet 60s« wird (wie hier vor einem Jahr) in der Klosterkirche stattfinden. © Schmitz

Landsberg – Wenn sie am kommenden Samstag (8. Juli) um 18 Uhr anlässlich ihres Jubiläumskonzerts in voller Formation vor dem Altar der Klosterkirche stehen, verkörpern sie über 3.400 musikgeprägte Lebensjahre: der Gospelchor „The Sweet 60s“.

Anno 2008 hätten es sich der New Yorker Gospelsänger Charles B. Logan und seine damals 18 Gründungsmitglieder des Landsberger Gospelchors „The Sweet 60s“ nicht erträumt, bis heute bei über 100 Auftritten im In- und Ausland mehr als 15.000 Menschen mit ihren gleichermaßen einfühlsamen wie stimmgewaltigen Songs begeistert zu haben. „Wir sind alle über 60 Jahre alt und teilen eine Leidenschaft – das Singen“, freut sich Renate Schmid, Vorsitzende der „Sweet 60s“, auf das große Jubiläumskonzert ihres Chors in der hoffentlich wieder vollbesetzten Ursulinen-Klosterkirche im Herzen Landsbergs. Vor einem Jahr hatte man hier bei einem Benefizkonzert zugunsten ukrainischer Flüchtlinge vor dichtgedrängten Zuhörerreihen gesungen und einen Spendenrekord von über 2.000 Euro erzielt.

Das Jubiläumsfeier beginnt am kommenden Samstag bereits um 15 Uhr in der VR-Bank Landsberg-Ammersee mit einer Vernissage, bei der hochtalentierte Chormitglieder ihre künstlerischen Exponate zeigen und Besucher die Möglichkeit haben, bei Häppchen und Sekt den Chorleiter und Chormitglieder persönlich kennenzulernen. Diese Kunstausstellung in der Bank am Georg-Hellmair-Platz wird auch am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Chormitglied Eva Schneider brachte mit ihren „Wortmalereien“ das Credo der „Sweet 60s“ auf den Punkt: „Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, immer wieder neu staunen zu können. Zum Kinde zu reifen im besten Sinne. Zur Weisheit und zur Güte. Zu immer wieder neuer ungebrochener Lebenslust. Zu beglückendem Gesang in der Gemeinschaft.“

Unter der professionellen Leitung des exzellenten Münchener Gospel-Pianisten Michael Armann haben die in den letzten Monaten personell erstarkten „Sweet 60s“ ihr erweitertes Repertoire verfeinert, die neben weltbekannten Songs wie „Hallelujah“ und „Swing Low“ auch emotionale Lieder wie „Go down Moses“ und „O Happy Day“ beinhaltet und viele Zuhörer immer wieder zu Tränen rührt. Der älteste Sänger der „Sweet 60s“ ist übrigens schon 95 und steht als Tenor noch immer hochmotiviert auf der Bühne. So hoffentlich auch am 8. Juli um 18 Uhr in der Klosterkirche. Der Eintritt ist frei; Spenden sind willkommen.

Der Landsberger Gospelchor »The Sweet 60s« ist in den vergangenen Monaten personell erstarkt und hat sein Repertoire anspruchsvoll erweitert. © Wodtke

Die „Sweet 60s“ überzeugten mit ihrer Stimmgewalt schon über die Landesgrenzen hinaus in der Schweiz und Ungarn. Den bisherigen Höhepunkt bildete 2016 ein gemeinsamer Auftritt mit den Bayerischen Filmfonikern in der ausverkauften Münchener Philharmonie. Das ursprüngliche Spiritual der afroamerikanischen Sklaven des 19. Jahrhunderts vermischte sich im Laufe der Zeit mit traditionellen protestantischen Psalmgesängen, Blues, Jazz und afrikanischen Rhythmen zum Gospel und versteht sich als gesungenes Evangelium.

Wolfgang Schmitz