Landsberger Handballerinnen mit einem Tor vorne

Gegen Pullach gepunktet: Die Handball-Damen des TSV Landsberg setzten sich knapp gegen SV Pullach durch. © TSV LL

Landsberg – Mit einem Herzschlagfinale gegen den SV Pullach holten sich die Landsberger Handballerinnen in der Bezirksoberliga in einem bewegten Spiel den Sieg. Damit sind die TSV-Damen nicht mehr vom 4. Tabellenplatz zu verdrängen und führen das breite Mittelfeld souverän an.

Dabei sah es zunächst gar nicht nach Sieg aus. Den Start gegen die motivierten und im Gegensatz zu Landsberg vollbesetzten Gastgeberinnen verschliefen die TSVlerinnen völlig. Und Pullach gab ordentlich Gas. Der erste Treffer auf der Landsberger Seite fiel erst, als die Gastgeberinnen schon sechs auf dem Konto hatten.



Aber die Abwehr steigerte sich und agierte auch erfolgreich gegen das Laufspiel der Pullacherinnen. Und im Angriff gingt man mit mehr Überzeugung zu Werke. Mit einem 4:0-Lauf verkürzten die Landsbergerinnen bis zur Pause auf 9:10. Und auch danach hatte die Mannschaft Erfolg, auch wenn Pullach immer wieder aufholte (14:14/42.). Mentale Stärke war gefragt. Und die Landsbergerinnen zeigten sie: In der intensiven Schlussphase (23:22/60.) in Unterzahl und einer Strafzeit zwölf Sekunden vor Schluss konnte Landsberg den Angriff von Pullach nur durch ein taktisches Foul stoppen – der Siebenmeter kam unweigerlich. Aber Torhüterin Nadja Marx hielt – und sicherte so den doppelten Punktgewinn.



Begeistert war auch Trainer Christoph Spitschan: „Ich bin mega stolz auf die Mannschaft, wie sie sich wieder rangekämpft und alle voll mitgezogen haben. Das macht den Charakter des Teams aus, auch aus schwierigen Bedingungen das Beste zu machen. Respekt!“



Deutliche Niederlage

Weitaus weniger Erfolg hatte die Erste Herrenmannschaft der TSV-Handballer gegen die Zweiten des TSV Allach 09. Zudem stand der Abstieg bereits fest – für beide Teams. Die Gastgeber legten schnell vor (1:5/7.), aber die Landsberger hielten den Abstand (5:8/11.) – zumindest vorerst. Denn Allach baute den Vorsprung bis zur Pause auf 11:20 aus. Auch nach der Pause konnte Landsberg nicht punkten: Es fehlte die Durchschlagskraft, auch wenn Dominik Keller im Tor gut parierte. Am Ende stand die 21:41-Niederlage.



„Wenn man sieht, wer alles nicht dabei sein konnte, ist auch diese Leistung in Ordnung. Uns fehlte ja ein kompletter Rückraum“, bewertete Trainer Dirk Meier das Spiel. Meier sieht das „Abenteuer“ Landesliga positiv: „Ich möchte die Erfahrung in der Landesliga auf keinen Fall missen.“ Jetzt gelte es für den Verein und das Team, mit dem neuen Trainer Florian Pfänder nach vorne zu schauen. „Ich werde das sicher mit Interesse und Sympathie verfolgen, auch wenn ich nicht mehr im Handball aktiv bin.“