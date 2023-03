Rational ist „Fabrik des Jahres 2023“

Von: Toni Schwaiger

Riesenjubel in München: Das Team Rational unter der Führung von Peter Wiedemann nahm soeben die Auszeichnung „Fabrik des Jahres“ entgegen. © Rational

Landsberg – Die guten Nachrichten reißen nicht ab: Nur wenige Tage vor der Veröffentlichung des Rekord-Geschäftsberichtes 2022 ist die Rational AG in München zur „Fabrik des Jahres 2023“ gewählt worden. In München nahm Peter Wiedemann, im Vorstand für das operative Geschäft verantwortlich, die Auszeichnung zusammen mit dem Team Rational entgegen.

Die Jury aus namhaften Experten von Industrie und Wissenschaft begründete ihre Entscheidung für Rational damit, dass es die Landsberger Produktion geschafft habe, sich den vielseitigen Herausforderungen wie resiliente Lieferkette, mehr Nachhaltigkeit und anspruchsvolle Rekrutierung von Fachkräften erfolgreich zu stellen. Schon in den Jahren zuvor stand Rational regelmäßig auf dem Treppchen eines der renommiertesten Industrie-Wettbewerbe Europa, ausgelobt von der Unter­nehmensberatung Kearny gemeinsam mit SV Veranstaltungen und der Fachzeitung Produktion. In diesem Jahr gelang dann der Gesamtsieg.



Eigenverantwortliches Arbeiten ist ein Teil des Erfolgsrezeptes bei der Rational AG. © Rational

Zum 31. Mal traten Unternehmen an, um sich mit den Besten der Besten zu vergleichen und zu zeigen, an welcher Stelle sie einen Schritt weiter sind als die anderen. Bei Rational identifizierte die Jury als Geheimnis des Erfolgs die kontinuierliche Weiterentwicklung, die langjährigen Lieferantenbeziehungen sowie das eigenverantwortliche Arbeiten jeden Mitarbeiters, das sogenannte U.i.U.-Prinzip. „Wir versuchen einfach, alle Themen emotionaler zu gestalten“, fasst Wiedemann das Erfolgsrezept zusammen. So honoriert das Unternehmen beispielsweise jeden Vorschlag für den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) zunächst mit zehn Euro, am Jahresende erfolgt eine Prämierung der besten Vorschläge, die nochmals mit „erheblichen Geldbeträgen“ honoriert werden. Wiedemann: „Den Teams ist es selbst überlassen, was sie mit dem Geld machen. Das trägt erheblich zu Teambildung und Motivation bei.“



Die Auszeichnung gab es auch für das Prinzip des ,Unternehmers im Unternehmen‘ (U.i.U.), der bereits bei der Ausbildung beginnt. Vor zwei Jahren führte das unter anderem zur Gründung einer Junior-Group, die sich ein eigenes Produkt überlegte und dieses als eigenes Unternehmen vermarktet. Der Holzkohlegrill erfreut sich mittlerweile im Unternehmen großer Beliebtheit. Ein U.i.U. ist gesamtheitlich für seinen Bereich zuständig, ob es um einen Lieferanten oder um den Bau eines Gerätes geht. Dazu Wiedemann: „Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin produziert ein Gerät allein und zeichnet mit seinem Namen am Gerät verantwortlich.“



Am zweiten Tag konnten sich die Kongressteilnehmer selbst von der Produktion beim Sieger überzeugen. Bei einer mehrstündigen Werksführung erläuterte das Team von Ration die Details, die für den Erfolg des Weltmarkt­führers verantwortlich sind.

