Die Terrassenfrage

Landsberger Inselbad: Becken bleiben, wo sie sind

Von: Ulrike Osman

Teilen

Planer Hagen Pohl hatte eine Verlegung der Kleinkinder- und Nichtschwimmerbecken an die nordwestliche Geländespitze (oben) vorgesehen. © pohl zt gmbh

Landsberg – Das Kleinkinder- und das Nichtschwimmerbecken im Inselbad bleiben an ihren angestammten Standorten. Mit einer denkbar knappen Mehrheit von 13:12 entschied sich der Stadtrat für diese Variante und kam damit den Wünschen der Interessensgemeinschaft (IG) Inselbad nach. Von deren zahlreich erschienenen Vertretern gab es nach der Abstimmung Applaus aus dem Zuschauerraum. Weniger begeistert dürfte Planer Hagen Pohl sein, der eine Verlegung der Becken ausdrücklich empfohlen hatte, um eine Familien­zone herzustellen.

Dort sollte durch eine neue räumliche Nähe von Kleinkinder- und Nichtschwimmerbecken die Aufsicht für Eltern mit mehreren Kindern erleichtert werden. Doch sogar eine Vertreterin der Zielgruppe sah das anders. „Was heißt Familienzone? Wenn ich alleine mit zwei Kindern dort bin, muss ich mich in jedem Fall aufteilen“, sagte Daniela Groß (Grüne), Mutter von zwei Kindern im Alter von zwei und vier Jahren.



Sie fand Pohls Vorschlag „nicht praxisgerecht“. Das Babybecken in seiner jetzigen Form sei „relativ einzigartig“ und biete mit Wasserpilz, Rutsche und Überlaufrinne viele Spielmöglichkeiten. In den neuen Plänen aber ähnele es den Kleinkinderbecken in Thaining und Greifenberg – „ein kleines Becken mit einer Rutsche, mehr ist es nicht“. Tatsächlich hätte sich laut Pohls Entwurf die Wasserfläche von 105 auf 90 Quadratmeter verkleinert.



Ursula Schaller (SPD) verwies darauf, dass sich die Beckenlandschaft in ihrer bestehenden Form 50 Jahre lang bewährt habe. Karl Egger lobte den jetzigen „schönen ruhigen Platz abseits vom Getümmel“. Franz Daschner (fraktionslos) war ebenfalls gegen die Verlegung, da der neue Standort vom Lady-Herkomer-Steg aus zu einsehbar sei.



Zustimmung zur Verlegung kam von Christian Hettmer, Harry Reitmeir (beide CSU) und Ulla Schäfer (FDP), die darauf verwies, dass durch den größeren Abstand zu den anderen Becken eine Gefahrensituation für kleine Kinder entzerrt werde. Die Befürworter konnten sich in der Abstimmung jedoch nicht durchsetzen. Die Standortempfehlung des Stadtrats geht nun an den Verwaltungsausschuss der Stadtwerke und von dort als Planungsvorgabe an den Architekten.



Die Terrassenfrage

Ebenfalls kontrovers ist die Haltung des Stadtrats zur Anordnung einer ungedeckten Süd-Terrasse über dem Kiosk und einer gedeckten West-Terrasse im ersten Obergeschoss des geplanten neuen Schwimmbadgebäudes. Zwar soll auch dieser Vorschlag an den Verwaltungsgausschuss gehen, doch Hettmer erklärte bereits, die CSU-Fraktion sei damit nicht einverstanden. Auch Egger sprach sich gegen die gedeckte West-Terrasse aus. Diese stelle eine zu starke Beschneidung des Außenbereichs der geplanten Gastronomie dar. Bevor die Terrasse gebaut und aufgeteilt werde, solle ein Betreiber gefunden und in die Planungen einbezogen werden. „Wir sollten nicht den Kuchen verteilen, bevor er gebacken ist“, so Egger.