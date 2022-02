Landsberger Inselbad: Lechstrand nicht jugendfrei

Von: Ulrike Osman

Teilen

Mit der Eröffnung des Inselbads im Mai öffnet auch wieder der Lechstrand - aber laut aktuellem Gutachten wohl auch weiterhin nicht für unter 16-Jährige. © Klinger

Landsberg – Wie geht es weiter mit dem Lechstrand? Wer darf ihn nutzen, wer nicht? Ein rechtliches Gutachten, das nun im Stadtrat vorgestellt wurde, bestätigt im Wesentlichen die bereits im vergangenen Jahr eingeführten Auflagen. Demnach bliebe der Lechstrand für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gesperrt.

Der Münchner Rechtsanwalt Georg Krafft, Fachmann für Haftungsrecht und Autor des Gutachtens, kommt auf 123 Seiten zu dem Schluss, dass man ausreichenden Schutz für Kinder und Jugendliche an dieser Stelle nicht gewährleisten könne. Der Lech berge durch seine Strömung und die Wasserwalze des Lechwehrs Gefahren für Leib und Leben.



Da sich ein tödlicher Unfall im Jahr 2013 bereits ereignet hat, sei die Gefährlichkeit erwiesen. „Der Verunglückte kam seinerzeit zwar vom anderen Lech-Ufer, hätte jedoch genauso gut vom Lechstrand kommen können“, so Krafft. Gerichte würden in diesem Fall keine Milde walten lassen. Haftbar wären die Vorstände der Stadtwerke sowie die „Repräsentanten und Entscheidungsgremien der Stadt“.



Krafft sprach von einem nicht behebbaren „Rettungsdefizit“. Schnelle und wirksame Rettung könne in der besonderen Konstellation des Lechstrands nicht gewährleistet werden. Auch mit Aufsichtspersonen könne man Kindern und Jugendlichen den Zugang nicht gestatten. Eltern hätten ihre Kinder nicht durchgehend im Blick, und eine Badeaufsicht könne nicht zuordnen, wer zu welchem Kind gehört.



Karl Egger (Grüne) bedauerte die Quintessenz des Gutachtens. „Die Regelungen vom letzten Jahr werden festgeschrieben beziehungsweise im Zusammenhang mit Kindern sogar noch verschärft. Das ist traurig.“ Er schlug einen zusätzlichen Zugang vor – öffentlich und unentgeltlich. „Damit wäre der Lechstrand wieder Teil der freien Natur und zugänglich für die Jugend.“ Auch könne man Kosten für Aufsichtspersonal sparen.



Das Haftungs-Dilemma werde dadurch aber nicht gelöst, wandte Krafft ein. Denn diejenigen, die vom Inselbad aus den Lechstrand betreten, hätten Eintritt bezahlt und dadurch ein Anrecht auf Aufsicht. Der öffentliche Zugang würde das Problem nur dann lösen, wenn gleichzeitig der Zugang vom Inselbad aus geschlossen werde. „Das kann nicht unser Ziel sein“, winkte OBin Doris Baumgartl (UBV) ab.



Gerald Nübel, technischer Vorstand der Stadtwerke, betonte, das Kommunalunternehmen werde unter den existierenden Auflagen den Lechstrand gerne weiterbetreiben. „Es ging uns nie darum, den Lechstrand zu verhindern, sondern um die Sicherheit der Badegäste und die Haftung der Vorstände.“



Auch Dieter Völkel (SPD) riet dazu, „den Weg zu gehen, den das Gutachten uns weist“. Er fragte sich allerdings, wie die Altersgrenze von 16 Jahren kontrolliert werden solle, „wenn die Leute in Badehose und Bikini da runtergehen“. Ob 16 überhaupt das richtige Alter sei, um unbesorgt an den Lechstrand gelassen zu werden, wurde mehrfach angezweifelt. Auch Krafft selbst räumte ein, sich mit dieser Altersuntergrenze aus dem Fenster zu lehnen. Gerade Jugendliche in diesem Alter würden viel Blödsinn machen, befürchtete Petra Ruffing (CSU), „besonders in der Gruppe“.



Beschlossen wurde noch nichts. Krafft soll zur weiteren Diskussion in eine der nächsten Stadtratssitzungen eingeladen werden – in Präsenz, nachdem er dieses Mal per Videokonferenz zugeschaltet war. Dass es mehrfach Probleme mit dem Ton gab, machte die Behandlung des Tagesordnungspunkts nicht einfacher.



Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) sprach am Rande noch die Frage an, ob sich auch an anderen Badeplätzen der Stadt Haftungsprobleme auftun könnten, etwa am Altöttinger Weiher. Auch diesen hat Krafft begutachtet. Und ja, schon das Mähen des Grases und das Dulden eines Steges könne als „Verkehrseröffnung“ gesehen werden. Je mehr Annehmlichkeiten geschaffen würden, desto mehr Pflichten würden sich daraus für die Stadt ergeben. Mit dem Lechstrand sei die Situation am Altöttinger Weiher jedoch nicht vergleichbar. „Das ist ein typischer unentgeltlicher Badeplatz.“ Es reiche, entsprechende Schilder aufzustellen.