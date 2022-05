Inselbad mit Ausblick

Von: Ulrike Osman

Teilen

Das Thema schlechthin bei der Bürgerversammlung Landsberg am Montagabend: das Inselbad und die Frage nach dem weiterhin möglichen Zugang für Badegäste auf die Terrasse. © Greiner

Landsberg – Im Wesentlichen gab es bei der Landsberger Bürgerversammlung in diesem Jahr nur ein Thema: den Umbau des Inselbads und die Zukunft der bei den Badegästen so beliebten Terrasse. Die Sorge ist groß, dass mit einer vom Bad unabhängigen Gastronomie die Terrasse nicht mehr so nutzbar sein wird wie bisher. OBin Doris Baumgartl (UBV) schob in ihrem mehr als eineinhalbstündigen Bericht vor dem mit rund 100 Zuhörern vollbesetzten Vortragssaal des Sportzentrums das Thema Inselbad bewusst ganz ans Ende. So ergab sich ein direkter Übergang in die Fragerunde, die dann auch wie erwartet lebhaft ausfiel.

In ihrem Bürgerbrief für den Monat Mai hatte Baumgartl bereits versucht, die Befürchtungen hinsichtlich des Zugangs zur Terrasse vom Schwimmbadbereich aus zu zerstreuen. Die geplante Gaststätte im Obergeschoss des neuen Inselbadgebäudes solle zwar unabhängig vom Badebetrieb zugänglich sein. Während der Saison könne aber für Inselbadbesucher eine gesonderte Zugangsmöglichkeit vom Bad zum Restaurant geschaffen werden. Dies unterstrich Baumgartl auch auf der Bürgerversammlung.



Aus- und Kontrollblick

Viele Inselbadnutzer sind jedoch aufgeschreckt. „Die Terrasse im Obergeschoss ist für Badegäste neben dem Schwimmbad das Wichtigste“, sagte eine Teilnehmerin unter dem Beifall der Anwesenden. Der Bereich bietet einen unvergleichlichen Blick auf das Lechwehr – gerade die Aussicht ist ja auch ein Aspekt, der den Standort für ein Restaurant attraktiv macht – und man habe gleichzeitig die Möglichkeit, „einen Kontrollblick“ auf die Kinder im Bad zu haben, so eine weitere Zuhörerin. Dass Kinder in nassen Badesachen auf die Terrasse gelassen würden, bezweifelte eine Anwesende stark. Sie sehe auf den Visualisierungen des Planers „nur angezogene Menschen“ auf der Terrasse, die ohnehin kleiner sei als jetzt, ergänzte eine weitere Zuhörerin.



Eine Bürgerin monierte Baumgartls Zusicherungen hinsichtlich der Terrassennutzung als zu vage und unsicher. Dass es bei den Planungen mehr um die neue Gastronomie gehe als ums Inselbad, war eine ebenfalls geäußerte Befürchtung. Baumgartl will jedoch an dem attraktiven Standort eine Ganzjahresnutzung unterbringen. „Ich halte es für falsch, diese Menge an Geld für viereinhalb Monate Nutzung im Jahr auszugeben“, so die Rathauschefin. Die Kostenschätzung für die Inselbadsanierung plus Neubau liegt derzeit bei 18 Millionen Euro.



Mehrfach wurde der Vorwurf laut, die Wünsche langjähriger Dauernutzer des Inselbads würden nicht ernstgenommen. Baumgartl hatte zwar auf die Umfrageergebnisse von 2017 verwiesen, die ergeben hatten, dass eine Ganzjahresnutzung für das Inselbad von einer Mehrheit befürwortet wird. Doch habe es sich damals ja nur um eine Befragung durch die Stadtwerke gehandelt und nicht um eine qualitative Bürgerbeteiligung, wie sie jetzt etwa bei der Aufwertung der nördlichen Altstadt durchgeführt werden soll, kritisierte ein Teilnehmer.



Wünsche erfüllen



Eine weitere Sorge vieler Inselbad-Stammgäste betrifft den künftigen Betreiber des Restaurants. Schließlich würden die Zugangsregelungen auch von ihm abhängen. Baumgartl wies darauf hin, dass ja die Stadt es sei, die den Pächter aussuchen werde – idealerweise jemanden, der sowohl das Restaurant als auch den geplanten Kiosk im Schwimmbad betreiben werde. „Und warum sollten wir jemanden aussuchen, der nicht widerspiegelt, was Sie sich wünschen?“



Dennoch: Der eingangs angesprochene Bürgerantrag zum Erhalt der Terrasse mit direktem Zugang für Badegäste fand bei der Abstimmung unter den Anwesenden eine deutliche Mehrheit. Baumgartl versprach, die Kritikpunkte und Anregungen mitzunehmen.



Positive Stimmen zu den Inselbad-Plänen waren an diesem Abend in der Minderzahl, doch es gab sie. Warum die Gastronomie so verteufelt werde, fragte eine Seniorin. Ältere Menschen, die nicht mehr ins Bad gehen könnten, hätten so die Möglichkeit, weiterhin den einmaligen Standort zu genießen. Ähnlich äußerte sich eine Frau mit Behinderung. Sie könne das Bad nicht nutzen, werde aber das Restaurant besuchen – und sehe beides auch nicht als Widerspruch.



»Langweiliger Klotz«



Weitere Kommentare betrafen die geplante Architektur des Gebäudes („ein langweiliger rechteckiger Klotz“) und eine mögliche Verkleinerung der Liegefläche – die aber laut Baumgartl „nicht signifikant“ ausfallen werde. Auch die Beckenstruktur und die Verlegung des Kinderbeckens wurden kritisiert. Hier fehle eine Attraktion wie etwa eine Rutsche. Eine Bürgerin mahnte Bänke um die Becken sowie einen überdachten Außenbereich als Umkleidemöglichkeit an.



Ein Teil der Bürger war bereits gegangen, als dann gegen Ende der dreistündigen Veranstaltung auch noch andere Themen als das Inselbad angesprochen wurden. Ein Anwohner des Englischen Gartens klagte über häufigen nächtlichen Party-Lärm und Müll in diesem Bereich und vermisste entsprechende Gegenmaßnahmen der Stadt. Auch sei der Englische Garten so voller Hundekot, dass Eltern mit ihren Kindern lieber auf der Straße blieben als ins Grüne zu gehen.



Ein anderer Bürger mahnte eine pfleglicheren Umgang mit Naturflächen an – er bezog sich auf die geplante Freiflächen-PV-Anlage in Friedheim, die in seinen Augen zu viel Fläche verbraucht.