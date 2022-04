Mehr Grün, weniger Grau

Landsberger Inselbad: Restaurant und Bad werden getrennt

Von: Ulrike Osman

Teilen

Das bestehende Gebäude wird bis auf den Keller abgerissen. Im neuen Gebäude werden Restaurant und Bad komplett getrennt sein. Im Inselbad wird es aber einen Kiosk geben. © StadtwerkeLL

Landsberg – Ein ganzjährig geöffnetes Restaurant soll beim Inselbad entstehen, und zwar aufgesetzt auf ein neu zu errichtendes Infrastrukturgebäude des Bades. So sieht es die aktuelle Planung vor, die jetzt im Stadtrat vorgestellt wurde. Demnach sollen Gastronomie und Badbetrieb gerade wegen der räumlichen Nähe getrennte Zugänge haben und komplett unabhängig voneinander sein.

„Leicht auf schwer“ sei das Motto bei der Planung des Gebäudes gewesen, erklärte Architekt Hagen Pohl. Ein Blick auf die Visualisierung der Entwürfe macht deutlich, was er meint. Hell und luftig thront auf dem Schwimmbadgebäude der Gastronomie-Teil. Er besteht aus drei Bereichen: einem Teil für Küche und technische Infrastruktur, einem auf drei Seiten verglasten Gastraum und einer vorgelagerten Terrasse. Knapp unter 200 Gäste sollen in dem Restaurant Platz finden. Das bestehende Schwimmbadgebäude wird abgebrochen, lediglich der Keller bleibt stehen.



Dank einer „zweiten Haut“ (Pohl) – einer beweglichen zusätzlichen Gebäudehülle – können Restaurant und Terrasse optisch geschlossen werden, um neben dem Schwimmbadbetrieb Veranstaltungen und private Feierlichkeiten zu ermöglichen. So würden die Feiernden einerseits nicht gestört und andererseits nicht selbst auf dem Präsentierteller sitzen, erklärte Matthias Loebermann, der als Vorsitzender des Gestaltungsbeirats die Planungen begleitet.



Man habe lange diskutiert, wie man die zunächst schwer zu vereinbarenden Nutzungen Gastronomie und Badebetrieb erfolgreich nebeneinander etablieren könne, berichteten Pohl und Loebermann bei einem Pressegespräch im Vorfeld der Stadtratssitzung. Die Architektur versuche, mit diesem Konflikt umzugehen.



Die Gastronomie solle weder ein Schnellrestaurant noch ein Fünf-Sterne-Lokal werden, auch kein „privates Lokälchen“, sondern „ein halböffentlicher Treffpunkt für alle Landsberger“, sagte Loebermann im Stadtrat. Ein zentraler Aspekt ist die Nähe zu dem neuen Platz, der an der Anlandungsstelle des Lechstegs entsteht und entsprechend der erwarteten starken Frequentierung aufgewertet werden soll. Das Restaurant profitiert außerdem von den Blickbeziehungen zu Lechwehr, Lech und Mutterturm. Es solle allein schon wegen der prominenten Lage „eine gewisse Noblesse“ ausstrahlen, so Loebermann.



Einen direkten Zugang vom Schwimmbad ins Lokal soll es nicht geben, auch nicht zur Terrasse. Das werde bei den Landsbergern nicht gut ankommen, warnte Petra Kohler-Ettner (CSU). Doch dass leicht bekleidete Badegäste von der Liegewiese ins Restaurant gehen, soll vermieden werden. Für die Verköstigung im Bad ist ein eigener Kiosk geplant.



Mehr Grün, weniger Grau



Überarbeitet wurde auch die Planung der Beckenlandschaft. Sie orientiert sich nun viel stärker als im ersten Entwurf am bisherigen Charakter des Bades. Etwas abseits wird ein eigener Klein-Kinder-Bereich entstehen. Insgesamt enthält der neue Entwurf mehr Grün und weniger Beton.



„Die Bäderlandschaft schaut rund aus“, lobte Christian Hettmer (CSU). An der geplanten Gastronomie übte er allerdings aufgrund „astronomischer Kosten“ erneut Kritik und bezweifelte die Rentabilität des Restaurants. Eine Pacht in der notwendigen Höhe werde nicht zu erzielen sein und die Stadt letztendlich die Gastronomie „subventionieren“ müssen.



Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) warf Hettmer daraufhin eine „polemische und nicht würdige Argumentation“ vor. Laut Experteneinschätzung werde die Gastronomie funktionieren, Pachten in der notwendigen Größenordnung würden an anderer Stelle in der Stadt bereits gezahlt. „Eine Pleite vorauszusagen ist Realitätsverleugnung.“



Was die Baukosten der Sanierung betrifft, so geht Planer Hagen Pohl von geschätzten 18 Millionen Euro netto aus – allerdings ohne die aktuellen Unwägbarkeiten einzubeziehen. Loebermann warnte, dass Verzögerungen nur zu Mehrkosten führen würden. „Die Stadt muss sich grundsätzlich bekennen, ob sie die Doppelnutzung will oder nicht.“



Sie will – schlussendlich fiel der einstimmige Beschluss, die Leistungsphase 3 der Planung inklusive Kostenberechnung in Auftrag zu geben.