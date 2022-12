Kantor Johannes Skudlik geht in den Ruhestand

Von: Susanne Greiner

Johannes Skudlik hört in Landsberg als Kantor auf. Aber im April wird er in der Sagrada familia in Barcelona dirigieren. Das Foto stammt aus der Kathedrale in Sevilla, einer „Traumstadt“, wie er sagt. © Skudlik

Landsberg – Johannes Skudlik ist gerade mal 22 Jahre alt, als er in Landsberg die Kantorenstelle an der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt annimmt. Jetzt legt er sein Amt nieder –natürlich nicht, ohne vorher nochmals ein Silvesterkonzert an ‚seiner‘ Orgel in der Stadtpfarrkirche zu geben. Der KREISBOTE hat mit dem europaweit bekannten Musiker gesprochen.

Herr Skudlik, am 31. Dezember findet um 22 Uhr wieder Ihr traditionelles Silvesterkonzert in Mariä Himmelfahrt statt. Welches der Stücke auf dem Programm ist Ihr Lieblingsstück? Und warum?

Johannes Skudlik: „Eigentlich sind alles Lieblingsstücke. Aber heuer ist es besonders ‚Sevilla‘ von Albeniz mit seiner flamencohaften Anmutung. Ich habe in Spanien meine Kindheit verbracht und Sevilla ist eine Traumstadt für mich. Bei einem Orgelkonzert in der dortigen Kathedrale habe ich das Werk heuer erstmals gespielt.“



Sie sind seit 43 Jahren Kantor in Landsberg und geben seit 1987 das Silvesterkonzert. Haben Sie nach 1987 den Silvesterabend in Landsberg schon einmal nicht in der Kirche verbracht?

Skudlik: „Ein einziges Mal bin ich kurzfristig erkrankt. Ansonsten spiele ich das Konzert durchgängig seit 35 Jahren. Silvester feiern muss ich ab jetzt erst wieder ‚lernen‘.“



Wie haben Sie die Stelle parallel zum Studium gemeistert? Hatten Sie anfangs Schwierigkeiten?

Skudlik: „Ich wollte in Landsberg während des Studiums eigentlich nur etwas praktische Erfahrung sammeln und hatte zu Beginn eine nebenamtliche Stelle, so dass ich Freitag bis Sonntag in Landsberg war und während der Woche an der Hochschule. Die Stadtpfarrkirche war zu der Zeit noch geschlossen, und in der Heilig-Kreuz-Kirche ging ich an der Simnacher-Orgel durch eine gründliche Schule des historischen Orgelspiels mit ‚kurzer Oktav‘. Mich schreckt keine alte Orgel mehr!“



Was fasziniert Sie an der Orgel, was am Cembalo – und welches Instrument spielen Sie lieber?

Skudlik: „Da kann ich nur mit César Franck sagen: ‚Die Orgel ist mein Orchester.‘ Kein anderer Musiker bewegt solche Klangmassen wie ein Organist. Aber eigentlich liebe ich die Vielseitigkeit! Jede Orgel ist anders! Und nach vielen Einspielungen am Cembalo habe ich mich im Laufe der Zeit wieder mehr dem Klavier zugewandt. Eine besondere Herausforderung sind Konzerte auf dem Pedalflügel.“



Was sind die Pluspunkte der Arbeit als Kantor? Und wie hat Ihre Familie die eher ungewöhnlichen Arbeitszeiten aufgenommen?

Skudlik: „Naja, die Familie hatte keine Wahl! Meine Frau bezeichnet ‚Kantorengattin‘ scherzhaft als ihren Zweitberuf. Sie hat mir sehr viel Verwaltung und Organisation abgenommen. Aber auch in der inhaltlichen Konzeption sind wir ständig im Austausch. Nicht zuletzt schreibt sie tolle Programmtexte.



Kann gut sein, dass die Kinder öfter mal genervt waren – vor allem an Silvester! Da war bei uns einfach nie was geboten! Andererseits haben sie profitiert, weil sie immer mitten im Geschehen waren, zum Beispiel während der Gottesdienste neben mir auf der Orgelbank oder bei den Orchesterproben. Und immerhin wussten meine Kinder genau, was ihr Papa beruflich so macht.“



Welche Highlights bleiben besonders präsent?

Skudlik: „Schwer zu sagen… Mein allererstes großes Konzert mit Haydns ‚Schöpfung‘ zur Wiedereröffnung der Stadtpfarrkirche 1981 und das erste ‚Verdi-Requiem‘ oder auch die Matthäus-Passion mit Peter Schreier, das hat sich eingegraben. Aber auch alle Jahre wieder die Christmette mit Musikern, die zum Teil seit Jahrzehnten mitspielen, wie Christoph Hartmann oder das Trompeten-Ensemble aus Ludwigsburg.



Bei den Konzerten im Ausland gab es auch viele Gänsehaut-Momente, vor allem wenn man an weltberühmten Orten auftreten darf. Ein Orgelkonzert in Notre-Dame in Paris! Oder Monteverdis ‚Marienvesper‘ am Ort ihrer Uraufführung, dem Markusdom von Venedig, das wären Beispiele. Oder Dirigate in der Elbphilharmonie oder im Opernhaus ‚La Fenice‘ heuer in Venedig. Da könnte ich jetzt noch viel aufzählen.“



Und welche Krisen gab es zu meistern?

Skudlik: „Krisen gab es kaum. Aber mehrmals ist es mir im Ausland passiert, dass jemand sagte: ‚Landsberg? Ist das nicht die Stadt, wo Hitler…???‘ Da wollte ich meinen Teil dazu beitragen, Landsberg mehr Bekanntheit als Kulturstadt zu verschaffen. Deshalb hieß unser internationaler Orgelwettbewerb auch ‚Orgelstadt Landsberg‘.“



Haben Sie eine Lieblingsorgel – abgesehen von der Landsberger Orgel? Und hat die einen ‚Lieblingskomponisten‘?

Skudlik: „Die Landsberger Orgel ist und bleibt meine Lieblingsorgel, ich konnte sie glücklicherweise beim Umbau ab dem Jahr 2000 neu disponieren. Sie passt perfekt in den Kirchenraum mit seiner ‚Kathedralakustik‘, nicht zu trocken und nicht zu hallig. Diese Kombination findet man selten. Spielen kann man hier das ganze Repertoire von ganz alt bis ganz neu.“



Wie füllen Sie eventuelle Leerstellen, die durch Ihren ‚Ruhestand‘ entstehen könnten? Was haben Sie sich vorgenommen? Und was wird Ihnen fehlen?

Skudlik: „Leerstellen wird es hoffentlich keine geben. Meine Festivals im Veneto, der Toskana und in Sevilla laufen weiter. Das nächste Highlight wird mein Dirigat in der immer noch unvollendeten ‚Sagrada familia‘ in Barcelona am 17. April 2023 sein, ein alter Traum von mir. Ansonsten wende ich mich jetzt mehr der Oper zu. Im Herbst dirigiere ich meine erste ‚Tosca‘. Aber ‚meine‘ Orgel wird mir mit Sicherheit fehlen!



Werden Sie Ihrem Nachfolger beratend zur Seite stehen?

Skudlik: „Winfried Lichtscheidel ist ein brillanter Organist, er hat schließlich den 1. Preis beim Orgelwettbewerb ‚Orgelstadt Landsberg‘ 2007 gemacht. Er ist darüber hinaus ein hochqualifizierter Kirchenmusiker mit viel Erfahrung. Der braucht keine Beratung vom Vorgänger.“



Herzlichen Dank für das Interview und alles Gute für die Zukunft!

Biografie Johannes Skudlik

Seit 1979 ist Johannes Skulik Kantor der Stadtpfarrkirche. In dieser Zeit hat er als Organist, Chorleiter und Dirigent zahlreiche Aufführungen der Musica Sacra sowie symphonische Werke realisiert – die meisten als Landsberger Erstaufführungen, sowohl mit Landsberger Ensembles als auch internationalen Solisten wie zum Beispiel Hermann Prey, Peter Schreier oder Cameron Carpenter. Sein erstes Silvesterkonzert gab Skudlik 1987. Zum 500. Jahrestag der Vollendung der Stadtpfarrkirche 1988 spielte er Verdis Requiem. Der Umbau der weltberühmten Landsberger Orgel von 2000 bis 2003 geht auf seine Initiative zurück. Und die neue Orgel weihte Skudlik 2003 mit dem dreitägigen Festival „Die Krönung der Königin“, ein.



Mit den von ihm initiierten „Landsberger Konzerten“, dem „Landsberger Musiksommer“ (von 1988 bis 1994), den Klassik-Nächten (die erste gab es 1990), dem internationalen Orgelwettbewerb „Orgelstadt Landsberg“ (2005 und 2007) und dem „Landsberger Orgelsommer“ (zum ersten Mal 1984) brachte er Organisten aus der ganzen Welt zur ebenfalls weltberühmten Landsberger Orgel. Dazu kamen der „Bayerische Orgelsommer“ (ab 2008) oder auch das „Euro-via-Festival“, in dessen Rahmen der Organist und Dirigent weiterhin auftreten wird.



Seine Konzertreihe „Euro-Via Festival“ startete 2005; zum 250. Geburtstag von Mozart 2006 gab Skudlik mehr als 60 Konzerte auf Mozarts Spuren. Dirigiert und gespielt hat er weltweit: in Russland China oder auch Südamerika.In der Oper La Fenice in Venedig dirigierte er dieses Jahr das Ukrainischen Nationalorchester im Konzert „Musica per la Pace“.



Skudlik erhielt neben der Dominikus-Zimmermann-Rocaille in Gold auch den Hubert-von-Herkomer-Preis der Stadt Landsberg. Venedig ehrte ihn mit dem „Leone di San Marco“, Wien überreichte ihm die Maria-Theresia-Medaille der Erzherzöge Habsburg-Lothringen und Palermo die Targa Associazione Albert Schweitzer.

Der neue Kantor: Winfried Lichtscheidel

* 25. März 1980 in Friedrichshafen, Organist und katholischer Kirchenmusiker. Er verlässt seine aktuelle Stelle in Sendenhorst zum 1. April.



Lichtscheidel erhielt mit sieben Jahren den ersten Klavierunterricht. An der Orgel saß er das erste Mal mit 13 Jahren. Nach Abitur und Zivildienst studierte er bis 2010 katholische Kirchenmusik und Orgel an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Seitdem ist er Kirchenmusiker in Sendenhorst und hat dort die Konzertreihe „Sendenhorster Orgelherbst an der Woehl-Orgel“ ins Leben gerufen. Er gab Orgelkonzerte in ganz Europa und erhielt den 1. Preis beim Europäischen Orgelwettbewerb, beim Orgelwettbewerb der Stadt Graz – und 2007 beim Orgelwettbewerb der Stadt Landsberg.