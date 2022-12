Landsberger Katharinenstraße - Mehr Sicherheit für Radler?

Von: Ulrike Osman

Um die Gefahrenstelle für Radfahrer zu mindern, soll der rote Radfahrstreifen in der Katharinenstraße auf die anderer Seite verlegt werden. © Greiner

Landsberg – Um die Sicherheit für Radler an der Kreuzung Katharinen-, Dominikus-Zimmermann- und Max-Friesenegger-Straße zu erhöhen, soll der Radfahrstreifen von der Süd- auf die Nordseite der Katharinenstraße verlegt werden. Dem einstimmigen Stadtratsbeschluss ging eine längere Diskussion voraus, denn die Grünen-Fraktion hatte für den Bereich eigentlich eine Ampel beantragt.

„Schweren Herzens“ könne sie aber mit den von Ordnungsamtschef Ernst Müller vorgetragenen Vorschlägen mitgehen, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende Ulrike Gömmer. Müllers Vorschläge waren die einer Unfallkommission, bestehend aus Vertretern von Polizei, Straßenverkehrsbehörde und Staatlichem Bauamt.



Das Expertengremium hatte gemeinsam mit Vertretern der Stadt den Kreuzungsbereich in Augenschein genommen. Hier haben sich laut Polizei innerhalb von vier Jahren sieben Unfälle ereignet – der schlimmste mit tödlichem Ausgang für einen Radfahrer erst im vergangenen August. In den Jahren zuvor wurden an derselben Stelle zwei Menschen schwer und vier leicht verletzt.



Drei Situationen

Die Unfälle lassen sich laut Müller in drei Gruppen einteilen: Linksabbiegende Pkw aus der Katharinen- in die Dominikus-Zimmermann-Straße übersehen entgegenkommende Radfahrer. Linksabbieger aus der Dominikus-Zimmermann- in die Katharinenstraße übersehen stadteinwärts fahrende Radler. Und Rechtsabbieger aus der Katharinen- in die Dominikus-Zimmermann-Straße übersehen von hinten kommende Radfahrer. Ein solcher Unfall habe sich auch beinah während der Besichtigung ereignet, berichtete Müller.



Eine Ampel könne nur einen dieser drei Unfalltypen vermeiden, die anderen beiden nicht, da hier Radler und Autofahrer in dieselbe Richtung beziehungsweise auf derselben Straße fahren. Sinnvoller sei es, durch Entfernung des Radfahrstreifens an der Südseite der Katharinenstraße die Radler im Verkehr „mitschwimmen“ zu lassen. Damit wäre laut Müller auch gleich noch ein weiteres Risiko verringert – das der sogenannten Door-Unfälle (Radfahrer kollidieren mit plötzlich sich öffnenden Autotüren) an den Längsparkplätzen auf Höhe der Metzgerei Moser und des Modehauses Huber.



„Als Radfahrerin blutet mir das Herz“, sagte Ulrike Gömmer zur Entfernung und Verlegung des Radfahrstreifens. Müllers Darstellung sei jedoch einleuchtend. Sie rät außerdem allen Radlern zu auffälliger Kleidung und funktionierender Beleuchtung – und zu geschärfter Aufmerksamkeit. Diese wird künftig unterstützt durch ein Verkehrsschild, das Radler auf die Gefahrenstelle hinweist. Außerdem sollen an der Einmündung der Dominikus-Zimmermann-Straße ein Stoppschild aufgestellt und Hinweise auf querende Radfahrer angebracht werden.