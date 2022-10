Landsberger Kleinkunstbühne: Lüdecke zum Saisonstart

Von: Susanne Greiner

Seit 30 Jahren auf der Bühne: Kabarettist Frank Lüdecke zu Gast beim s‘Maximilianeums, um traditionell am Tag der Deutschen Einheit die Saison mit politischem Kabarett zu starten. © Greiner

Landsberg – Was macht den Tag der Deutschen Einheit aus? Freie Zufahrtswege. So sah das Berlins regierender Bürgermeister Walter Momper am 3. Oktober 1990 – kolportiert zumindest Kabarettist Frank Lüdecke. Auf Einladung der Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum läutete der mit allen erdenklichen Kabarettpreisen ausgezeichnete Berliner die Saison ein: humorvoll, klug und entlarvend.

„Sie müssen so tun, als ob Sie mehr sind als Sie sind.“ Lüdecke, mit Barhocker und Gitarre, nimmt es berufsbedingt mit Humor, dass er im rappelvollen Foyer statt im (eben nicht rappelvollen) Saal des Stadttheaters auftritt. Wobei der kleinere Rahmen der Stimmung absolut zuträglich ist: weniger Distanz, Kritik (der Zuschauer darf sich direkt angesprochen fühlen) trifft gezielter. Der Berliner beginnt mit Aktuellem, einem Abriss zu Putin, Scholz (der dankbarerweise nicht oben ohne durch den Tierpark reitet) und der „Selbsthilfegruppe Bundeswehr“, die trotz dem weltweit siebthöchsten Etat zu wenig Unterhosen für ihre Mitglieder aufbringen kann.



Auch marode: die Bildung. Digitaldemenz macht sich breit, die Konzentration schwindet, doch statt in Bildungsanstalten zu investieren, werden modernste Jugendvollzugsanstalten gebaut, konstatiert Lüdecke. Und er ist verantwortlich für Missstand und Co? Die Regierung. Apropos, ist Demokratie überhaupt die beste Form? Denn seien wir mal ehrlich, „wir können die Meinung anderer nicht akzeptieren, weil die so dusselig sind“. Der Berliner erzählt von Irland, wo 100 Personen damit beauftragt waren zu entscheiden, wie ein Gesetz zu Abtreibung und Homo-Ehe aussehen wird. Das Ergebnis? „Das interessiert Sie. Aber nur, weil Sie Verfahren nach dem Ergebnis beurteilen.“ Passt das Ergebnis zur eigenen Meinung, findet man das Verfahren gut. Und was bedeutet das für die Regierungsform: „Sie wollen die absolute Monarchie mit Ihnen als König.“



Wenn Lüdecke ohne erhobenen Zeigefinger, nur mit stringenter Logik und humoristischem Kalkül jedem die eigene Widersprüchlichkeit entgegenstellt, lässt das schlucken – und nachdenken. Momente, die es im Kabarett nur selten gibt.



Der Berliner „Stachelschweine“-Leiter meistert den zweistündigen Auftritt wortgewandt und fein- bis tiefsinnig, garniert mit Liedern zur Gitarre und dem Nachbarn als auflockerndem Kalauer. Ein wenig Sicherheit scheint zu fehlen, nach den letzten zwei auftrittsarmen Jahren. Aber das wiegt Lüdecke mit seinem sezierenden Weltblick auf. Der Berliner zeigt, was Kabarett, was Kultur kann: die Welt im neuen Licht zu sehen. Etwas, was notwendig ist, immer und gerade jetzt.