Landsberger Kleinkunstbühne präsentiert Rehling & Holzapfel

Pit Holzapfel am Schlauchinstrument ohne Namen: Erwin Rehling ist dabei Erzähler der Dorfgeschichten. © Volk

Landsberg – Schräg-liebenswürdige Dorfgeschichten verpackt in avantgardistische Musik: Was Erwin Rehling und Pit Holzapfel mit „Neues von Früher“ im Stadttheater-Foyer präsentieren, entpuppt sich als große Kleinkunst.

Schauplatz der ‚Dorfgeschichten‘: der Ort Soyen, in dem Rehling aufwuchs. Die Geschichten: Schlaglichter – oft nur ein paar Sätze –, die Rehlings Kindheit erhellen: eine Dorfjugend in Bayern, voller Humor und Tragik; die Sprache: kraftvoll, aber mit Platz für sensible Töne. Als Prolog bringt Rehling eine Litanei von Namen, die in seine Geschichten eingehen: „D´Mare“, die Schnitzel brutzelt und den siechenden Mann in die Küche schleift, weil sie nicht aufhören kann mit kochen, nur weil „dr Mo stirbt“; oder der Postboten mit Eisenring statt linkem Unterarm. Und die Viecher, mindestens gleichberechtigt – auch wenn der Bolzenschussapparat droht, wie Rehling ins Publikum johlt: „Helft´s mer, der Wasti derschlogt die Berti“ Es ist fast still im gut besuchten Foyer. Staunen oder Kampf mit dem Dialekt? Mancher scheint nicht sicher zu sein, mit welcher Form des Wahnsinns er da konfrontiert wird.



Das Staunen wächst bei der Musik. Rehling und Posaunist Holzapfel sprengen das Genre ‚neue Volksmusik‘. „Widerspenstige Musik“ war angekündigt. Zurecht: Musik, bisweilen radikal gegen die Melodie, vom Posaunen-Jodler zum Free Jazz nebst kraftvollem Percussion-Solo, wo kurz zuvor Rehling das Xylophon streichelt.



Dabei kommt Wunderliches zum Einsatz: Backblechkoto, eine Spieluhr, die „die Internationale“ eiert und Holzapfels Posaune, mit einem Gartenschlauch verlängert, an dessen Ende ein Horn thront – für waschechten Alphorn-Sound plus Echo. Holzapfel bedient auch eine Schlauch-Konstruktion, die den Sound einer Elektro-Orgel erweitert. „Wir haben halt Freude am Außergewöhnlichen“, sagt Rehling. Was auch das Publikum mit langem Applaus belohnt.

Frank Volk