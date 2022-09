Schwierige Finanzen

Landsberger Kleinkunstbühne startet durch

Von: Susanne Greiner

Damals, 2019, stand „Pam Pam Ida & das Silberfischorchester“ noch am Anfang seiner Karriere. Inzwischen füllen die Oberbayern Hallen – und freuen sich, im Juni 2023 wieder auf Einladung der Landsberger Kleinkunstbühne im Stadttheater auftreten zu können. © Greiner

Landsberg – Der Abend des 3. Oktober ist für Kabarett-Liebhaber verplant: An diesem Tag startet die Kleinkunstbühne s‘Maximilianeums mit einem Politkabarett in die neue Spielzeit. Dieses Jahr ist es die 31. Und den Abend des 3. Oktobers bestreitet der Berliner Frank Lüdecke: Träger des Salzburger Stiers, des deutschen sowie bayerischen Kabarettpreises und des deutschen Kleinkunstpreises. Hochkarätiges, das die Balance zwischen Spagat zwischen klugem Witz und bester Unterhaltung hält.

Natürlich bietet das s‘Maximilianeum nicht nur ‚klassisches‘ Politkabarett, sondern auch Romantisch-Melancholisches des fiktiven Liebespaares „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ (23. Oktober). Dazu gesellen sich musikalische Spitzenkönner und auch was fürs Lokalkolorit. Zu erleben ist unter anderem Groß-Grantler Sigi Zimmerschied (17. Mai 2023) mit „verbalen Blutgrätsche gegen Kirche, Politik und Gesellschaft“, wie Kleinkunstbühnen-Sprecher Frank Volk es formuliert. Mit dabei auch die Chanson-Kabarettisten Pigor & Eichhorn (26. März 2023) – Letzterer meist ausführender ‚Klavier-Diener‘.

Den Bereich Literatur deckt einerseits Stefanie Sargnagel ab (29. Januar 2023), Shooting Star der österreichischen Literatur-Szene, in der Social-Media-Szene bekanntgeworden und ganz frische Preisträgerin des Prix Pantheon. Andererseits widmen sich Marianne Blum und Thomas Linke dem „Tagebuch der Anne Frank“ und Hitlers „Mein Kampf“ – in ihrem Programm „Annes Kampf“, einem Plädoyer für Menschlichkeit und gegen Rassismus und Antisemitismus.



Musikalisch sorgen Pam Pam Ida & das Silberfischorchester (2. Juni 2023) dafür, dass sich das Stadttheater wie schon 2019 wieder zur Tanzburg wandelt. Erwin Rehling und Peter Holzapfel holen ihr „Neues von Früher – Dorfgeschichten und widerspenstige Musik“ endlich nach (26. Februar 2023). Und Kathi und Christian Gruber zeigen mit Lieder der größten Songschreiberinnen der Geschichte (30. April 2023), wie gut Musik Vater und Tochter klingen Ella Fitzgerald, Carole King oder auch Edith Piaf interpretieren können. Fehlen darf natürlich auch nicht das Weihnachtsbrettl mit den lokalen Schauspielgrößen Monica Calla und Matthias Bartels sowie „Klangzeit“ am 18. Dezember.



Das Ende der Spielzeit läuten Rudi Zapf & Zapf´nstreich mit „Weltwärts“ ein (18. Juni 2023). Volks- und Weltmusik vom Hackbrett- und Akkordeonvirtuosen: musikalisch von Welt, in Bayern daheim und auf der Bühne berauschend.



„Nachdem die Coronapandemie die Jubiläumsspielzeit zum Stückwerk reduziert hatte, gehen die Macher und Macherinnen der Kleinkunstbühne mit der Hoffnung auf einigermaßen geordneten Verlauf“ in die neue Spielzeit, sagt Pressesprecher Frank Volk.



Schwierige Finanzen



Die brauche man auch. Denn Veranstaltungen, bei denen aufgrund von Corona-Auflagen immer weniger Zuschauer erlaubt waren; auch die Absagen von diversen Veranstaltungen hätten „deutlich auf die Jubiläumsstimmung gedrückt“. Und auf die Finanzen des kleinen Kulturvereins. Denn trotz aller Probleme habe man den für die Saison verpflichteten Künstlerinnen und Künstlern eine Auftrittsmöglichkeit bieten wollen. Die Folge: Veranstaltungen mit monetärem Minus. „Noch eine solche Saison würde uns definitiv an unsere wirtschaftlichen Grenzen bringen“, sagt Programmmacher und Zweiter Vorsitzender Armin Federl.



Die Preise werden nicht erhöht, trotz finanzen-intensiver Corona-Spielzeiten, versichert Federl. Bis auf das Konzert mit Pam-Pam-Ida: etwas teurer, denn die Band hat die Kleinkunstbühnen inzwischen eigentlich verlassen. Aber sie erinnert sich wohl noch mit großer Freude an den Auftritt vor drei Jahren in Landsberg. Und kommt deshalb – wie so viele – gerne wieder.