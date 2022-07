Strom vom Feld

Stadtwerke Landsberg: Die Preise werden steigen!

Von: Ulrike Osman

Die Preise werden auch bei den Stadtwerken Landsberg deutlich steigen, deshalb lohnt Energiesparen doppelt. © KB-Archiv

Landsberg – Energiekrise und Preisexplosion machen auch vor den Stadtwerken Landsberg nicht halt. Deshalb bereitet Gerald Nübel, technischer Vorstand des Kommunalunternehmens, die Kunden auf steigende Preise vor.

Zwar konnten die Stadtwerke seit dem Jahreswechsel nach Angaben Nübels ihre Preise bei den Bestandskunden stabil halten, wofür er die „vorausschauende Beschaffungsstrategie“ verantwortlich macht. „Dadurch gehören wir nach wie vor zu den günstigsten Anbietern in der Region“, wirbt er. Doch zum Jahreswechsel rechnet der Vorstand mit Preiserhöhungen. „Je nach Verbrauch können bis zu 100 Euro Mehrkosten pro Monat auf eine Familie im Einfamilienhaus zukommen.“



Eine „Verschnaufpause“ gebe es derzeit beim Strompreis, da zum 1. Juli die EEG-Umlage entfallen ist. Diesen Vorteil von 4,43 Cent pro Kilowattstunde brutto haben die Stadtwerke an ihre Kunden weitergegeben, so Nübel. Allerdings schlagen die hohen Gaspreise auf den Strom durch, da dieser unter anderem in Gaskraftwerken produziert wird. Die Preiserhöhung für die Verbraucher könne sich auf etwa 200 Euro im Jahr belaufen.



Entspannung ist nicht in Sicht. Die Stadtwerke stellen sich auf anhaltend hohe Beschaffungs­preise für Gas und Strom ein und haben verschiedene Risikoszenarien bewertet. „Im Moment gibt es noch genug Gas am Weltmarkt zu kaufen, jedoch zu Preisen, die um ein Vielfaches höher sind als noch vor einem Jahr“, so Nübel. Mit Sorge blickt er auf den kommenden Winter. „Die Lage ist ernst. Energiesparen ist jetzt das Gebot der Stunde, damit wir in Deutschland als Gesellschaft einigermaßen gut durch den Winter kommen.“



Wie auch andere Energieversorger müssen sich die Stadtwerke darauf vorbereiten, dass vermehrt Zahlungsausfälle auf Kundenseite auftreten können. Andererseits könnte es passieren, dass der Vorlieferant bestellte Gasmengen nicht zur Verfügung stellt oder der Gasnetzbe­treiber in einer Mangellage Geschäftskunden der Stadtwerke auf Anweisung der Bundesnetzagentur vom Netz nimmt.



„Dann wären wir in einer Zwickmühle“, so Nübel. „Die Kunden haben für Gas bezahlt, wir haben das Gas gekauft und es kommt kein Gas. Wer in so einem Fall auf den Kosten sitzen bleibt, ist dann Sache der Juristen.“ Um auf solche und andere Szenarien vorbereitet zu sein, haben die Stadtwerke für 2023 ein Polster von zusätzlich 500.000 Euro eingeplant.



Strom vom Feld



Unterdessen schreiten die Vorbereitungen für den Bau einer Freiflächen-PV-Anlage der Stadtwerke in Friedheim voran. Der Verwaltungsrat der Stadtwerke hat einem entsprechenden Nachtrag im Wirtschaftsplan zugestimmt. Die Anlage soll ab Ende 2023 klimaneutralen Strom erzeugen – vorausgesetzt, alle Teile sind weiter­hin einigermaßen pünktlich lieferbar. Pro Jahr sollen mit einer installierten Leistung von 3,6 Megawattpeak 3,9 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden. Das entspricht laut Stadtwerke etwa dem Jahresbedarf von 1.300 Durchschnittshaushalten.



Im Bereich Fernwärme hat das Kommunalunternehmen die Machbarkeitsstudie „Wärme­netze 4.0“ durchgeführt, deren Ergebnisse jetzt vorliegen. Diese dienen als Planungsgrundlage für eine Erweiterung der bestehenden Fernwärmeversorgung am Inselbad. Die Stadtwerke wollen das Netz in der Innenstadt ausbauen. Dort sei der dringlichste Handlungsbedarf, da in den historischen, meist ungenügend gedämmten Gebäuden der Wärmebedarf hoch ist.



Aktuell kommt die Wärme aus einem Blockheizkraftwerk, das zwar nach Angaben der Stadtwerke „hocheffizient“ ist, aber mit Gas betrieben wird. Zukünftig soll die Wärme klimaneutral und lokal über eine neue Flusswärmepumpe erzeugt werden, die mit Ökostrom betrieben wird.