Landsberger Kreisgruppe Bund Naturschutz feiert 50-Jähriges

Von: Susanne Greiner

50 Jahre BN-Kreisgruppe Landsberg: Auch der Vorsitzende Peter Satzger (links) feierte Geburtstag und wurde unter anderem vom BN-Ehrenvorsitzenden Hubert Weiger beschenkt. © Greiner

Landsberg - Es gibt Leitungswasser zu Trinken, Wildblumen zum Mitnehmen und die Bäume der Bühnendeko sind die Reste eines wiederzuvernässenden Moores: Auch bei der Feier zum 50-Jährigen der Landsberger Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN) im Stadttheater stand alles im Zeichen des Klima- und Umweltschutzes.

„Die Kreisgruppe des Landkreises wirft in Sachen Klima- und Umweltschutz ein strahlendes Licht nach außen“, attestierte der Landsberger BN-Delegierte Folkhart Glaser dem Geburtstagskind. Die Hurlacher Heide oder auch das wiedervernässte Ampermoos seien Highlights der Region. Aber es gebe auch Schatten: beispielsweise die PFAS-Verseuchung des Verlorenen Baches, die es den Anwohnern unmöglich mache, das Wasser zu nutzen.



Die Kreisgruppe Landsberg des Bund Naturschutz bei der 50-Jahrfeier im Stadttheater Landsberg. © Greiner

Die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler nahm diese sanfte Kritik nur indirekt auf: Die heutige Politik agiere nicht mehr gegen Umweltschutzorganisationen, „auch wenn die Ziele unterschiedlich sind“. Man habe gelernt, „verschiedene Interessen unter einen Hut“ zu bekommen. Und höre auf die „nicht immer ganz bequeme Stimme“, des BN. Dieses ‚Unbequeme‘ war auch bei den künstlerischen Einlagen der Festtagsfeier zu hören: dargestellt als Jonglage-Kabarett zum Brachvogel-gefährdenden Radweg am Ammersee-Südufer. Oder im Ein-Mann-Kabarett, das den Umgang mit Atommüll persiflierte: Der werde wohl im tiefen Keller des neuen Landratsamtes eingelagert, „deswegen wird das wohl auch so teuer“.



Kreisgruppen-Vorsitzender Peter Satzger startete dementsprechend mit einem Bild des abgeschalteten Atommeilers in Gundremmingen – „der ist gar nicht so weit weg“. Und ließ die Geschichte der BN-Kreisgruppe Revue passieren: die ersten Klimatage in den 80ern, die Initative zum Wärmenetz, Bildungsarbeit im Klimadorf und Klimamobil, das Volksbegehren für ein besseres Müllkonzept. Er erinnerte an das erfolgreiche Verhindern der Ansiedlung von Eli Lilly oder auch Intel. Wobei bei Eli Lilly auch das Unglück in Seveso die Stimmung im Landreis deutlich geändert habe. Was man nicht habe verhindern können, sei beispielsweise das Industriegebiet Frauenwald. Und bei den erneuerbaren Energien „brauchen wir im Landkreis mehr Tempo, vor allem bei der Bestimmung geeigneter Standorte für Windkraftanlagen“, appellierte Satzger direkt an den Landrat.



Auf die oft nicht ausreichend anerkannte ehrenamtliche Arbeit im Bereich Naturschutz wies der Bayern-BN-Ehrenvorsitzende Prof. Dr. Hubert Weiger hin. Dabei falle gerade den Kreisverbänden in ihrer „Arbeit vor Ort“ eine große Bedeutung zu. In Richtung Politik äußerte er den Wunsch, den „unbequemen – sonst wäre er ja auch nicht nötig“ – Widerstand der Umweltorganisationen bei der Frage „Was ist wichtiger, Frosch oder Arbeitsplatz?“ zu berücksichtigen. Der BN vereine Menschen unterschiedlichster Richtungen. Und gehöre deshalb zur „zentralen Basis unserer Demokratie“. Letztendlich sei eine „Transformation zum neune, ganzheitlichen Denken“ gefordert: „Die Natur braucht uns nicht. Der Mensch ist die gefährdete Art. Und dagegen leisten wir Widerstand.“



Nach dem Festakt begeisterten Hans Well & Wellbappn die zahlreichen Gäste zum Sonderkonzert mit viel Bezug zum Lokalen – und gstanzelten äußerst stachelig über einen Bürgermeister und die „Zubetonierung des Fliegerhorstes“, über auf der grünen Wiese erblühende Discounter oder stellten den Sinn und Zweck manch Landtagsabgeordnetem infrage.



Fürs leibliche Wohl war vom Ammersee-Catering gesorgt. Und das Buffet? Das war natürlich vegan-vegetarisch.