‚Kunst hält Wache‘ startet Ausstellung und Event-Reihe im Lech Atelier in Landsberg

Von: Nathalie Schelle

Das Künstler-Duo OpenArts ist auch für den Bühnenbau und die Lichttechnik zuständig. Max Lang (l.) und Philipp Ziegler basteln gerade an einem Podest mit Innenbeleuchtung. © Schelle

Landsberg – Fast unberührt liegt das ehemalige Atelier von Künstler Fritz Paulus in einem malerischen Wald mit einem 7.000 Quadratmeter großen Garten davor. Das Häuschen ist nahe des Waldfriedhofs ziemlich versteckt. Wenn man nicht weiß, dass es da ist, würde man es wohl auch nicht finden. Schon bald wird sich das aber ändern. Dem neuen „Lech Atelier“ wird Leben eingehaucht und zwar in Form eines Events, das vielfältiger wohl nicht sein kann. Der Begriff ‚Event‘ mag allgemein klingen, es gibt aber vermutlich keinen anderen um alles, was in diesem Monat im Lech Atelier geboten ist, unter einen Hut zu bringen.

Franz Hartmann, Vereinsvorsitzender von ‚Kunst hält Wache‘ hat das Grundstück mit seiner Frau gekauft (der KREISBOTE berichtete). Nicht aber, um darin zu wohnen, obwohl es sich in dem alten Atelier von Fritz Paulus wohl gut leben lassen würde. Er stellt das Haus dem Verein zur Verfügung und will den Kunstschaffenden einen Raum geben, wo sie sich entfalten und verwirklichen können. Und eben diese Entfaltung ist gerade in vollem Gange und wird im August vorgestellt:



Ohne Fritz Paulus, kein Atelier. Daher beginnt die ‚Event-Reihe‘ des Lech Ateliers am 11. August um 19 Uhr mit einer Gedenkausstellung für den Landsberger Maler. Einige Werke werden in beleuchteten Glaskästen im großen Garten ausgestellt, ausgewählt mithilfe des ehemaligen Leiter des Neuen Stadtmuseums Landsberg, Hartfrid Neunzert, der auch die Eröffnungsrede halten wird. Ab 21 Uhr steht dann mit DJ Rupen Party auf dem Programm.



Bekannte Acts

Zwar ist Franz Hartmann federführend für die ganze Aktion, die folgenden beiden Event-Tage stehen aber ganz im Zeichen junger Künstler. So veranstaltet das Landsberger Kollektiv ‚Blütezeit‘ am 14. August ab 16 Uhr die Veranstaltung ‚Apogeo – Kunst & Kulturblütezeit im Landsberger Sommer“. Das bedeutet: Musik, Kunst, Licht und Workshops. Seit Wochen bauen die Künstler unter Federführung des Landsberger Künstler-Duos OpenArts Podeste, eine Bühne, Sitzgelegenheiten und aufwendige Lichtinstallationen: ein beleuchteter Wald, leuchtende Bänke und Podeste.



Ein weiteres ‚Highlight‘ des Abends: Auf der selbst gebauten Bühne wird unter anderem ‚Caiva‘ stehen. Die gebürtige Landsbergerin, mit bürgerlichem Namen Betty Baldauf, gilt als eine der erfolgreichsten Newcomerinnen in der Technoszene. Sie nutzt ihre Stimme, Gitarre, Saxophon und Klavier und vereint die Klänge in Techno. „Sie ist immer und überall unterwegs“, erzählt Hartmann. „Der Montag war der einzige Tag, an dem sie Zeit hatte.“



Am Samstag, 19. August, wird es exotisch. Ab 20 Uhr veranstaltet der Landsberger Verein Concrete Llocals einen karibischen Abend. Das bedeutet: Reggae, Dancehall, Hip Hop und Skaten, ganz in gewohnter Concrete Llocals-Manier. „Wir wollen eine Mini Ramp aufbauen, auf der man dann auch ohne Asphalt skaten kann“, kündigt Stefan Jahns vom Skater-Shop Irie Corner an. Auch einen Skate-Contest soll es geben.



Die Musik-Acts sind natürlich alle live – da braucht‘s guten Sound im und um das Lech Atelier. Möglich gemacht wird das durch das Landsberger Resident Sound-System ‚Fanatic Sound‘. Und wo sie zu finden sind, ist auch er dabei, Toff – Landsbergs bekanntester Rap-Artist. Übrigens: Auch von weiter her kommen Künstler an diesem Abend. Der jamaikanische Reggae-Artist Exile Di Brave will die Zuhörer begeistern.



Fernab von allem Trubel ist das Event im Lech Atelier auch eine Ausstellung. Für diese beschäftigen sich seit Wochen zahlreiche junge Künstler auf dem Gelände und gestalten und erarbeiten Beiträge für die Ausstellung. So gestaltet Katharina Schellenberger ein vor Jahrzehnten zurückgelassenes Weinfass, Timur Dizdar widmet sich einem alten Brunnen und der Graffiti-Künstler ‚Crowone‘ gestaltet einen Container. Von Andi Böck werden Möbel und Lampen aus Skateboards ausgestellt. Die Ausstellung ist vom 11. bis 20. August. Donnerstag und Freitag ist sie ab 19 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag ab 16 Uhr.



Das Event steht in den Startlöchern, der Aufbau läuft auf Hochtouren. Das liegt nicht zuletzt an dem großen Tatendrang der jungen Künstler. „Wir haben nur darauf gewartet, dass man irgendwo was machen kann“, so Maximilian Lang von OpenArts. Und durch die Initiative von Hartmann sei das möglich geworden.



Die Hartmans übernehmen die Kosten der Renovierung und stellen das Grundstück dem Verein zur Verfügung, damit es als Kreativwirtschaft genutzt werden kann. Auch auf Dauer. Das Problem: Noch gibt es keine Baugenehmigung. Diesbezüglich laufen bereits „hitzige“ Gespräche mit der Stadt, wie Hartmann erklärt. Er ist zuversichtlich. Der Bedarf an derartigen Flächen werde erkannt und es bestünde ein politisches Interesse, dem gerecht zu werden.