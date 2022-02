Landsberger Leerstand managen

Am Abend bleiben einige Fenster in der Landsberger Innenstadt dunkel. Manche Wohnungen stehen leer - auch über Jahre hinweg.

Leerstandskataster fehlt

Von Susanne Greiner schließen

Landkreis – Mehr Wohnraum ohne zusätzlichen Flächenverbrauch: eigentlich ein Traum für jede Gemeinde. Wenn man dazu noch die generelle Wohnungsnot, ganz besonders in Stadtzentren, dazu nimmt und bedenkt, dass die Bausub­stanz von Häusern nicht unbedingt besser wird, wenn niemand darin lebt, scheint es sich geradezu aufzudrängen: Leerstand sollte vermieden werden. Der Stadtrat in Landsberg hat Ende letzten Jahres die „Vorbereitenden Untersuchungen Altstadt“ beschlossen. Erfasst werden sollen notwendige Sanierungen, soziale Verhältnisse und natürlich die anzustrebenden Ziele. Eines davon könnte sein, den Leerstand in der Innenstadt anzugehen.

In Landsbergs Altstadt bleiben viele Fenster abends dunkel. Natürlich, weil einige mit Büros belegt sind, die abends nicht genutzt werden. Manch Bewohner sitzt abends in den Zimmern, die nicht zur Straßenseite abgehen. Aber dennoch: Manche Häuser stehen leer. Und hinter manchem Fenster brennt schon seit über zehn Jahren kein Licht mehr. Oft auch deshalb, weil die Gebäude erst kernsaniert werden sollen oder auch müssen. Dabei gibt es vielseitige Ideen, um leerstehende, sanierungsbedürftige Gebäude wieder mit Leben zu füllen – auch mithilfe der jeweiligen Kommune.



Eine solche Idee ist die Gemeindeallianz „Hofheimer Land“. Das Projekt hat letztes Jahr eine Auszeichnung erhalten: beim Europäischen Dorferneuerungspreis. Sieben Gemeinden und die Stadt Hofheim wollen die Ortskerne wiederbeleben. In der Gemeinde lebende Bürger sollen motiviert werden, ihre leerstehenden Häuser zu sanieren oder auch leerstehende Häuser in den Ortskernen zu kaufen und anschließend zu sanieren. Die Allianz fungiert dabei als Scharnier für die Zusammenarbeit der Kommunen, der Verwaltung und der Bürger mit Unterstützung von Experten. Finanziert wird das Projekt über das bundesweite Förderprogramm für Investitionen zur Erhaltung und Nutzung vorhandener Bausubstanz. Pro Anwesen können so bis 10.000 Euro bewilligt werden. Jeder Bürger, der ein Bauvorhaben plant, kann sich von einem beauftragten Planungsbüros beraten und kostenlos eine Entwurfsplanung erstellen lassen. Insgesamt 340 Leerstände hat die Allianz erfolgreich ‚gefüllt‘. Dabei geht es nicht nur um Wohnraum: Auch Einrichtungen, die die Lebensqualität erhöhen wie ein Café oder eine Dorfgemeinschaftshaus , ziehen in die davor verlassenen Anwesen ein.



Gewerbe-Leerstand



Landsberg ist sicher nicht mit dem unterfränkischen Hofheim im Zonenrandgebiet vergleichbar. Der immer größer werdende Bedarf an Wohnraum legt aber auch hier nah, Leerstand so gut wie möglich zu vermeiden. Ein aktives Leerstandmanagement wäre wünschenswert – und findet im gewerblichen Bereich auch statt.



„Bis Mai soll das Einzelhandelskonzept stehen“, informiert Wirtschaftsförderer der Stadt André Köhn. Darin erfasst werden auch der aktuelle Leerstand im gewerblichen Bereich sowie die jeweils geforderten Mietpreise. Die meisten Gewerbeflächen müssen nicht saniert werden. Dafür kommt ihr ein anderer baulicher ‚Makel‘ zum Tragen: „Viele Geschäfte sind nicht barrierefrei“, weiß Köhn. „Ein K.O.-Kriterium für Gewerbetreibende.“ Um dem entgegenzuwirken, versuche man, auch mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen und beispielsweise auf Fördermöglichkeiten, auch seitens des Denkmalamtes, hinzuweisen. Manchmal gelinge das, teilweise würden auch die Betreiber Geld in die Hand nehmen. Zudem erhalte die Stadt Anfragen von Gewerbetreibenden – und versuche, zwischen Angebot und Nachfrage beratend zu vermitteln.



Kein Leerstandskataster



Ein Prinzip, das so eigentlich auch auf leerstehenden Wohnraum übertragbar wäre. Aber bisher gibt es kein Leerstandskataster in Landsberg. Laut Zweck­entfremdungsgesetz müssen Vermieter eine Mietwohnung, die länger als drei Monate leer steht, melden. Die Gemeinde könnte dann eine Vermietung oder eine Geldbuße anordnen. Kann der Vermieter allerdings belegen, dass er sich um eine Vermietung bemüht, drohen keine Strafen. Und wer sanieren oder verkaufen will, erhält Aufschub. Wie bei jedem Gesetz: Es ist dehnbar.



Zudem muss das Gesetz per Satzung in der jeweiligen Gemeinde festgelegt werden. In Landsberg sei das seines Wissens nach in keiner Gemeinde der Fall, informiert der Landsberger Rechtsanwalt Dr. Florian Kappes, Vorstand von Haus & Grund. Möglich wäre so eine Satzung Denn laut Gesetz könnten zwar nur Gemeinden mit „besonders gefährdeter Wohnraumversorgung“ eine solche Satzung festlegen. Dazu gehören im Landkreis aber Kaufering, Dießen – und natürlich auch Landsberg.



Die Haus & Grund Landsberg lehnt so eine Satzung aber ab. Ein staatlicher Vermietungszwang greife stark in das Eigentumsrecht ein, argumentiert Kappes. In den letzten Jahren seien die Rechte der Mieter zu Lasten der Vermieter sowieso bereits verschärft worden. Man fordere vielmehr, dass sich Bund, Länder und Gemeinden „wieder aktiver in die Schaffung und langfristige Vermietung von günstigen Wohnraum einbringen“. Zwar sei im Landkreis damit begonnen worden, aber es gehe nur sehr langsam voran – wozu natürlich auch die explodierenden Baupreise beitragen würden.



Da in Landsberg leerstehende Wohnungen nicht gemeldet werden müssen: Wie könnte man einen Überblick über den Leerstand in der Innenstadt bekommen? Im Rahmen der „vorbereitenden Untersuchungen Altstadt“ sei es auch möglich, „städtebauliche Missstände“ – wie beispielsweise ein „erhöhtes Leerstandsaufkommen“ – zu erfassen, informiert Stadtpressesprecherin Susanne Flügel. Was dazu diene, konkret „Sanierungsgebiete“ auszuweisen und aktiv anzugehen.



Auch wenn Leerstände bekannt seien: Generell gehe man auf Hauseigentümer mit leerstehenden Flächen allerdings nicht aktiv zu, sagt Flügel. Um Eigentümern eine Sanierung schmackhaft zu machen, gibt es bei der Stadt aber einmal im Monat eine Denkmalsprechstunde. Beraten wird dabei sowohl in baulicher und denkmalfachlicher Hinsicht, aber auch in Hinsicht auf mögliche Förderungen. Man helfe bei Förderanträgen und generell in der Kommunikation mit dem Denkmalschutzamt. Im letzten Jahr habe man so immerhin 48 Projekte beratend begleitet.



Ein Service, den vielleicht auch der ein oder andere gerne annimmt, dessen Altbau noch auf eine Sanierung wartet. Da die Landsberger Altstadt unter Ensembleschutz steht, sind die Eigentümer verpflichtet, ihr Eigentum zu erhalten – weshalb die Stadt den Eigentümer auch verpflichten könne, „bestimmte Erhaltungsmaßnahmen ganz oder zum Teil durchzuführen“, sagt Flügel.



Sozialer Wohnraum



Grünenstadtrat und Landtags­abgeordneter Ludwig Hartmann stellt sich so eine Beratung noch ‚handfester‘ vor: „Vielleicht könnte ja ein Fachmann mit dem Eigentümer konkret durch das betreffende Gebäude durchgehen und beraten, was möglich ist.“ Ein direktes Zugehen auf den Immobilienbesitzer sei dabei sicher hilfreich, als „Druck durch Angebot“.



Hartmann könnte sich auch vorstellen, dass die Stadt Hausbesitzern anbietet, die Sanierung finanziell zu unterstützen, wenn das Haus dafür befristet als sozialer Wohnraum gezählt wird. Altbausanierungen seien ja meist recht kostspielig, viele würden deshalb eher eine „Luxussanierung“ durchführen – was Mieten zur Folge hätte, die für viele nicht mehr erschwinglich seien. Mit der Bindung als sozialer Wohnraum könne die Stadt dazu beitragen, die Durchmischung der Innenstadtbevölkerung aufrechterzuerhalten.



Genossenschafts-Lösung



Es gibt noch andere Herangehensweisen an das Leerstands-Problem: Mieter, die in Absprache mit dem Vermieter ein Gebäude selbst sanieren. Dafür wohnen sie eine Zeit mietfrei – und die Gemeinde ersetzt dem Vermieter einen Anteil der ausgefallenen Miete.



Eine weitere Möglichkeit ist die Gründung einer Bürgergenossenschaft. In Niedersachsen gründete sich die Bürgernossenschaft Mündener Altstadt und sanierte ein altes Haus in kürzester Zeit so gut wie möglich – mit ehrenamtlicher Hilfe von Bürgern, Architekten, Handwerkern. In einem Stadtteil von Tübingen wurde eine Genossenschaft gegründet, die ein denkmalgeschütztes, aber nahezu baufälliges Haus saniert und daraus ein privates Seniorenheim macht. Unter anderem mit der Möglichkeit, dort selbst im Pflegefall unterzukommen.



Wenn in Landsberg die kommunale Wohnungsbaugesellschaft gegründet wird, könnte auch sie Wohnungen kaufen, ist Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann überzeugt. Oder aber die Stadt kauft ein Gebäude und gibt es an die Gesellschaft zum Betrieb weiter – wobei natürlich immer auch die Förderrichtlinien zu beachten seien, so Hartmann. Natürlich müsste dafür erst der Besitzer verkaufen. Was nicht immer so leicht ist. Wenn zum Beispiel Erbengemeinschaften unterschiedlicher Meinung sind, was mit der geerbten Immobilie überhaupt geschehen soll. Und solche Streitigkeiten haben oft eine jahrelange Nichtnutzung zur Folge.