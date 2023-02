Landsberger Lupido-Umzug unterm strahlend blauen Himmel

Von: Susanne Greiner

Teilen

Landsberg - Besser hätte es kaum laufen können - zumindest, was das Wetter angeht: Bei strahlendem Sonnenschein und massenhaft Zuschauern zog der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria samt Elferrat am Lumpigen Donnerstag durch Landsbergs Altstadt. Vom Begräbnis des Süßbräu-Stammtisch über die „Schmetterlinge“ der Grundschule Erpfting - Platz zum Entfalten - und der Grundschule am Spitalplatz („So ein Zirkus mit der Schlossbergschule“) bis hin zu den Wagen mit Hogwarts-Express und Hogwarts-Schule, Wikingerschiffen oder Skiabfahrten samt Seilbahn war alles dabei. Die Geiwnner des Umzugs gibt die Jury laut Licaria-Vorstand Thomas Bihler in ein paar Tagen bekannt.

1 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

2 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

3 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

4 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

5 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

6 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

7 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

8 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

9 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

10 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

11 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

12 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

13 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

14 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

15 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

16 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

17 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

18 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

19 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

20 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

21 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

22 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

23 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

24 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

25 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

26 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

27 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

28 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

29 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

30 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

31 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

32 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

33 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

34 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

35 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

36 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

37 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

38 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

39 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

40 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

41 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

42 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

43 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

44 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

45 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

46 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

47 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

48 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

49 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

50 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

51 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

52 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

53 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

54 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

55 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

56 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

57 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

58 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

59 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

60 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

61 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

62 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

63 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

64 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

65 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

66 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

67 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

68 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

69 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

70 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

71 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

72 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

73 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

74 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

75 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

76 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

77 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

78 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

79 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

80 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

81 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

82 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

83 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

84 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

85 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

86 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

87 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

88 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

89 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

90 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

91 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

92 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

93 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

94 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner

95 / 95 Massenhaft Zuschauer und rund 700 Teilnehmer beim Umzug: Der erste Umzug unter dem neu gegründeten Faschingsverein Licaria konnte sich sehen lassen. © Greiner