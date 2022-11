Weltpremiere für Landsberger Edel-Bike auf der Intermot

Von: Toni Schwaiger

Vom 3C-Ring in Landsberg direkt zur Intermot in Köln: die Horex Regina Evo. © Horex

Landsberg – Weltpremiere in Köln: Im Vorjahr des 100-jährigen Jubiläums der Marke hat Horex auf der Intermot die Regina Evo präsentiert. Damit feiert der Landsberger Motorradhersteller eine Hightech-­Renaissance eines der weltweit beliebtesten deutschen Motorräder aller Zeiten. Die Regina Evo kombiniere modernste Hightech mit der traditionellen Horex Design- und Exklusivitätsaussage.

Obwohl die Regina in den 1950er Jahren zu den meistver­kauften Motorrädern überhaupt zählte, stand sie doch immer für etwas ganz Besonderes, nämlich das tolle Gefühl ein wahrhaft ikonisches Zweirad zu fahren. Außergewöhnlich und herausragend sowohl in Technik als auch im Design war die „Königin“ der Traum vieler Motorrad-Enthusiasten.



Diese Emotionen transferiert die Horex Regina Evo ab sofort in die Gegenwart. Bei der Entwicklung des jüngsten Modells aus der Horex Motorcycle GmbH mit Sitz am 3C-Ring im Süden Landsbergs sei „absolute Perfektion im Detail, einzigartige Technologieinnovation und klassische Formensprache kombiniert“ worden, beschreibt der Hersteller. Und weiter: Die Regina Evo repräsentiere den Führungsanspruch der Marke Horex in diesem seit den großen Jahren der Marke ziemlich verwaisten Segment des Motorradmarktes. Um etwas „erneut Einzigartiges“ zu erschaffen, sei ganz bewusst auf die Formensprache der originalen Regina zurückgegriffen und das traditionelle Layout mit modernsten Carbon Highend-Technologien kombiniert worden; Technologien, die ansonsten nur im Spitzenmotorsport oder im zukunftsorientierten Flugzeugbau Anwendung finden seien.



Angetrieben wird die Regina Evo von einem 600ccm-Einzylinder-Motor, der speziell für dieses Modell auf den klassischen Horex-Sound hin ausgelegt wurde. Modernen Anforderungen entsprechend, ist das 48-PS-Triebwerk flüssigkeitsgekühlt, doch das Zylinderdesgin wurde so ausgelegt, um im Kontext des Originals mit Kühlungsrippen „retro“ zeigen zu können. Fahrbar ist Regina mit dem A2-Führerschein.



Majestätisch der Kaufpreis für die „Königin“: vermutlich mindestens 30.000 Euro.