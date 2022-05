Skudlik in Venedig: Musik für den Frieden

Von: Susanne Greiner

„Musica per la Pace“: Johannes Skudlik (Mitte) dirigierte im Teatro La Fenice in Venedig das eigens aus Kiew angereiste Nationale Symphonieorchester der Ukraine. © Jonathan Skudlik

Landsberg/Venedig – „Maestro Concertatore e Direttore: Johannes Skudlik“ ist auf dem Plakat zum Benefizkonzert am 1. Mai in Venedigs „Teatro La Fenice“ zu lesen. Denn Organist Johannes Skudlik hat das Konzert mit dem extra aus Kiew angereisten Nationalen Symphonieorchester der Ukraine auch initiiert. Für sein Engagement erhielt er in Venedig nun auch „Die goldene Maria Theresia Medaille“.

Überreicht wurde sie ihm von der Erzherzogin und dem Erzherzog von Habsburg-Lothringen für sein „Engagement für Kunst und Kultur und für den Einsatz zur Förderung des Friedens, der Freiheit und der Freundschaften“. Was sich ganz konkret beim Benefizkonzert mit dem Symphonieorchester der Ukraine wieder bewies. Skudlik dirigierte dabei 85 Musikerinnen und Musikern im berühmten Teatro La Fenice. Ein Konzert, das ausverkauft war und in dessen Publikum auch viele hochrangige italienische Politiker und Politikerinnen zu sehen waren.



Dabei wurden Werke der großen italienischen Opernliteratur dargeboten: etwa die Ouvertüre zu „Die Macht des Schicksals” (La Forza del Destino) von Verdi oder das Intermezzo aus Giacomo Puccinis Oper „Manon Lescaut”. Die italienische Starsopranistin Fiorenza Cedolins und der ukrainische, in Italien lebende Tenor Vassily Solodkyy gaben zudem bekannte Arien aus Opern von Mascagni, Donizetti und Puccini zum Besten.



In der ersten Hälfte des mit „Musica per la Pace” (Musik für den Frieden) betitelten Konzerts hatte das Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Volodymyr Sirenko Werke von ukrainischen Komponisten gespielt, etwa das symphonische Werk „Peace defeats war” von Boris Lyatoshinsky.

Die Einnahmen der Benefizveranstaltung kamen in voller Höhe den Musikerinnen und Musikern aus der Ukraine zugute.