»Tickende Zeitbombe«

Landsberger Pöbler muss hinter Gitter

Von: Ulrike Osman

Teilen

Vor der Amtsgericht Landsberg wurde ein 44-jähriger Landsberger wegen Körperverletzung zu sechs Monaten Haft verurteilt.. © Symbolfoto: Panthermedia

Landsberg – Es waren unschöne Szenen, die sich im Mai letzten Jahres im Außenbereich einer Gastwirtschaft am Hauptplatz abspielten. Ein Betrunkener pöbelte andere Gäste – darunter Kinder – an, es kam zu einem Handgemenge. Nun musste sich der Mann wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten.

„Das Ganze hat keine zwei Minuten gedauert“, berichtete ein Zeuge aus Gilching. Doch diese zwei Minuten hatten es in sich. Der 56-Jährige hatte an diesem Tag mit seiner Frau und den zwei Töchtern einen Ausflug nach Landsberg gemacht. Die Familie aß im Biergarten des Gasthofs Mohren zu Mittag. In der Nähe saß der angeklagte 44-Jährige allein und betrunken an einem Tisch und führte Selbstgespräche, was die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich zog.



Als er die Blicke bemerkte, fing der Mann an, die Gäste zu beleidigen. „Bedrohlich“ hätten seine Schimpfereien und Obszönitäten geklungen, berichtete der Gilchinger. „Meine Kinder hatten Angst und fingen an zu weinen.“ Er sei daraufhin aufgestanden und habe den Betrunkenen mehrmals aufgefordert, den Platz zu verlassen. Dieser versuchte, einem anderen Mann den Stuhl wegzureißen, beleidigte die Gäste als „Nazi-Schweine“ und spuckte aus – zwar nicht gezielt, doch er traf die elfjährige Tochter des Gilchingers.



Als dieser die Polizei rufen wollte, schlug der 44-Jährige ihm mit der Hand ins Gesicht. Dem 56-Jährigen flog die Brille vom Kopf. „Dann nahm er seinen Rucksack, drehte sich damit wie ein Hubschrauber und trat mit Füßen“, so der Zeuge. „Er ist völlig ausgetickt.“ Inzwischen hatten sich ein weiterer Gast und der Wirt in die Auseinandersetzung eingeschaltet. Schließlich suchte der 44-Jährige das Weite.



„Es war mir peinlich für unsere Stadt und für mich als Gastronom“, berichtete der Wirt im Zeugenstand. Der Angeklagte war für ihn kein Unbekannter. „Ich kenne ihn vom Sehen schon lange und habe ihn noch nie normal erlebt.“



Tatsächlich hat der 44-jährige ehemals Heroinabhängige ein massives Alkoholproblem und bereits mehrere Vorstrafen inklusive dreier Gefängnisaufenthalte. Deshalb kam für das Gericht auch in diesem Fall keine Bewährungsstrafe in Betracht. Der Angeklagte muss, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, für sechs Monate hinter Gitter – und er musste sich in der Urteilsbegründung von Richter Michael Eberle eine ziemliche Standpauke anhören.



»Tickende Zeitbombe«



Der 44-Jährige hatte zwar angegeben, dass er sich um einen Therapieplatz bemühe, sein Alkoholproblem mit „kontrolliertem Trinken“ im Griff zu behalten versuche und gelegentlich bei der Suchtberatung vorspreche. Eine echte Therapiemotivation könne er daraus allerdings nicht erkennen, so Eberle. Der Angeklagte sehe sich als Opfer und reflektiere sein grenzüberschreitendes Verhalten anderen gegenüber in keiner Weise. Kinder – wie die Töchter des Zeugen – würden durch die Pöbeleien traumatisiert. „Das hinterlässt Narben auf der Seele.“



„Hier ein Gespräch, da ein Hilfchen“ sei nicht genug, hielt Richter Eberle dem Verurteilten vor. „Sie sind eine tickende Zeitbombe.“ Offenbar läuft derzeit vor dem Augsburger Landgericht ein weiteres Verfahren gegen den Landsberger. Wie sein Verteidiger Karl-Heinz Merkl sagte, prüfe man dort die Voraussetzungen dafür, den Mann in der geschlossenen Psychiatrie oder einer Entzugsklinik unterzubringen.