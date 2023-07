Landsberger X-Press festigt den 2. Tabellenplatz

Quarterback Lukas Saurwein (10) stellte mit Brandon Watkins und Hannes Haug den Pausenspielstand auf 41:6. © Fabian Ehrhardt/X-Press

Landsberg – Heiß war´s beim jüngsten Spiel des Landsberg X-Press, als er die Munich Cowboys II zum Gameday begrüßt hat. Trotz sengender Hitze fanden 612 Zuschauer den Weg ins Landsberger Sportzentrum und wurden Zeugen eines 60:13-Sieges der X-Men.

Bereits nach einer Minute zeichnete sich ein starker Beginn ab. Einen Kickoff-Return trug Devion Young bis zur 18-Yard-Linie. Es folgte eine Ballübergabe an Brandon Watkins, der in die Endzone stürmte. Durch die nachfolgende Verwandlung eines ‚Points after Touchdown (PAT)‘ durch Hannes Haug ergab sich ein frühes 7:0 – da hatten einige Zuschauer noch nicht einmal Platz genommen. Wer trödelte, verpasste nun einen Fumble von Cowboy Valentin Sillem, einen weiteren TD-Run von Watkins, einen PAT durch Haug und auf der Anzeigetafel leuchtete ein 14:0 auf. Abgelaufene Spielzeit: zwei Minuten und vier Sekunden. In dieser Phase wollte bei den Münchener Gästen einfach nichts gelingen.



Nächster Drive der X-Men: ein Wurf auf Hannes Haug, der sowohl den Touchdown als auch den Extrapunkt erzielte und das 21:0 sicherstellte und seine Auszeichnung zum „Man of the Match“ rechtfertigte. Haug fasst zusammen: „Die Cowboys haben in der Defense absolut wilde Sachen gemacht. Manchmal schienen sie gar nicht zu wissen, welche Formation sie spielten.“



Diese Eindrücke bestätigten sich im nächsten Drive der Cowboys. Ein Tackle von X-Men Niklas Blöchl, ein Quarterback-Sack von Justin Willis und ein Wechselfehler, der zum Punt führte, waren zu verzeichnen. Ein folgender Wurf auf Brayent Hayes mündete in den nächsten Touchdown. Extrapunkt durch Haug und am Ende des ersten Viertels stand es 28:0.



Die Cowboys ließen aber nicht nach und erzielten im nächsten Spielabschnitt ihre ersten Punkte. Aber das Saurwein-Watkins-Haug-Team erwiderte postwendend und stellte den Spielstand auf 41:6 zur Pause.



Cowboys greifen an

Den Kampfgeist der Cowboys unterstrich nach der Pause ein herausragender Pass von QB Marinus Dinglreiter auf Dominik Adelheit und die erfolgreiche Ausführung des PATs: 41:13. Doch Brandon Watkins und Hannes Haug stellten die X-Men auf 48:13. Der Spielstand nach einem verpassten Extrapunkt von Haug: 54:13. Ein gnädiger Verzicht auf den nächsten PAT durch Haug führte „nur“ zu einem weiteren Touchdown durch Brayent Hayes. Abpfiff, Jubel – 60:13.



X-Press Headcoach Gabriel Chambers nutzte den Gameday, um viele junge Spieler zum Einsatz zu bringen, darunter Paul Ehlerding, Luis Launer, Patrick Brüsselbach und Timon Meyer. „Ich habe den Jungs schon beim Training gesagt, dass sie Spielzeit bekommen würden“, so Chambers. „Das ist gut für ihr Selbstvertrauen. Ich bin sehr zufrieden damit, was sie auf dem Platz gezeigt haben.“



„Die nächsten Wochen werden hart“, blickt Hannes Haug bereits voraus. Mit dieser Prognose dürfte er recht behalten, denn am kommenden Sonntag, 23. Juli, um 15 Uhr, steht die knackige Partie bei Verfolger Nürnberg Rams auf dem Programm. „Wir haben gezeigt, dass wir es können. Wir sind bereit!“