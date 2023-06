Hilton checkt in Landsbergs Kulturbau ein

Von: Nathalie Schelle

Teilen

So soll der Kulturbau (l.) nach der Fertigstellung aussehen, dessen Hotel dann von Windrose Hospitality betrieben wird. Bis dahin lädt der Europaplatz 1.0 zum Verweilen ein. © Entwurf: ehret + klein

Landsberg – Wer über den Lady-Herkomer-Steg in Richtung Quartier „Am Papierbach“ spaziert, der wird jetzt von Lounge-Möbeln, Sonnenliegen und Sitzpodesten überrascht. Man findet sich auf dem Europaplatz 1.0 wieder, der seit gestern allen Bürgerinnen und Bürgern offensteht.

Gesamtprojektleiter Marius Jung führte, anlässlich der Eröffnung des Platzes, Interessierte durch das Quartier, erklärte aber zunächst, was es mit dem Europaplatz 1.0 auf sich hat: Wo der Platz sich jetzt befindet, wird in Zukunft der Kulturbau stehen. Dieser soll das „Herzstück“ des Quartiers werden. Auf einer Kulturfläche von 1.500 Quadratmetern soll außerdem ein 400 Quadratmeter großer Konzertsaal Platz finden. Neben Raum für Kultur gibt es aber auch Platz für ein Hotel im künftigen Kulturbau, für das mittlerweile auch ein Betreiber gefunden wurde, wie Jung ankündigte: Die Hotelkette Hilton soll in das Kulturhaus einziehen, genauer: Windrose Hospitality, ein Partner von Hilton. Der Vorvertrag mit dem Hotel- und Beherbergungstreiber sei bereits unterzeichnet, so Jung. Bezüglich der nächsten Schritte befinde er sich mit der Stadt und dem Hotel in Gesprächen.

Bis der Bau des Kulturhauses beginnt, haben alle die Möglichkeit, es sich auf dem Europaplatz 1.0 gut gehen zu lassen. Neben Eis vom Herkomer Cafe gibt es auch Drinks von Lech-Line oder Burger von Spiegelberger´s Kitchen. Außerdem laden eine Tischtennisplatte oder Sonnenstühle zum Verweilen ein. Und was passiert, wenn der Bau des Kulturhauses ansteht?

Der Europaplatz 1.0 wird dann Richtung Norden verlegt, erklärt Jung, und so eine „Verlängerung“ des Lady-Herkomer-Steges sein. Da bleibt er dann auch. Wie der Platz dann heißt, steht noch in den Sternen: „Europaplatz 2.0 oder einfach nur Europaplatz, schauen wir mal“, so Jung.

Bis dahin vergeht aber noch einige Zeit: Bis der ‚zweite‘ Europaplatz gebaut werden kann, dient das Areal erstmal als Verbindung zwischen dem Ost- und West-Teil des Quartiers, über das in den nächsten Monaten noch einige Bagger rollen werden, denn: „Bauabschnitt A2 und A3 gehen im vierten Quartal dieses Jahres in Betrieb“, prophezeit der Gesamtprojektleiter. „Die Verbindung muss dann da sein.“