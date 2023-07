Landsberger Ruethenfest: Umleitungen und Sperrungen

Wegen des Ruethenfestes werden diverse Umleitungen nötig. © Klinger

Landsberg - Am 19. Juli startet das Ruethenfest - weshalb wegen Straßensperrungen diverse Umleitungen bereits am kommenden Wochenende, 14. bis 17. Juli, sowie vom 19. bis 23. Juli notwendig sein werden. Die Umleitungen werden alle ausgeschildert sein, versichert die Landsberger Stadtverwaltung.

Im Rahmen des Ruethenfestes kommt es zu Straßensperrungen (siehe Tabelle unten). Die Umleitungen werden ausgeschildert. Die beiden Tiefgaragen sind aber erreichbar.

Auch der Stadtbusverkehr ändert sich:

Stadtbus Landsberg (Linie 1): Am 19., 20. und 21. Juli verkehren die Busse nur bis 17:24 Uhr. Die letzte Fahrt in Richtung „Am Kornfeld“ startet um 17:02 Uhr am Bahnhof/ZOB. Am 22. Juli verkehren die Busse nur bis 12 Uhr. Danach wird der Betrieb eingestellt.

Stadtbus Landsberg (Linie 3): Am 19., 20. und 21. Juli entfällt ab 17 Uhr die Haltestelle „Hauptplatz“. Die Busse werden über die „Von-Kühlmann-Straße“ umgeleitet.

Stadtbus Landsberg (Linie 30): Am Samstag, 22. Juli, verkehren die Busse nur bis 12 Uhr. Danach wird der Betrieb eingestellt. (Infos: www.LVG-Bus.de).

Der Wochenmarkt wird an folgenden Tagen vom Hauptplatz auf den Infanterieplatz verlegt: Samstag, 15. Juli, und Mittwoch, 26. Juli. Am Mittwoch, 19. Juli, und am Samstag, 22. Juli, entfällt der Wochenmarkt aufgrund der Festwoche leider komplett.

Kühle Räumlichkeiten: Falls es an den Festtagen sehr heiß wird, können sich Besucherinnen und Besucher in das Foyer des Historischen Rathauses oder in die Klosterkirche begeben. Hier gibt es auch Sitzgelegenheiten.

Umleitungen beim Ruethenfest 2023 (Teil 1) © Stadt LL

Umleitungen beim Ruethenfest 2023 (Teil 2) © Stadt LL