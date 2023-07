Landsberger Ruethenfestverein erhält den Heimatpreis Bayern

Von: Susanne Greiner

Teilen

Den Heimatpreis Bayern konnte der Ruethenfestvereinsvorsitzende Tobias Wohlfahrt im Schwedenkostüm (Mitte) von Heimatminister Füracker (3.v.r.) entgegennehmen. Mit bei der Verleihung waren (v.l.) Forstamtsleiter-“Falkner“ Michael Siller, Marlena Wohlfahrt als Edeldame und Annabell Wohlfahrt als Gelbe Dame sowie 2. Vorsitzender Charly Hecht (r.) und Ingeborg Egger (2.v.r.) von der Öffentlichkeitsarbeit. © Christian Blaschka

Landsberg - Das Engagement des Ruethenfestvereins ist enorm. Das hat jetzt auch die Bayerische Staatsregierung erkannt – und dem Verein den Heimatpreis Südbayern verliehen. Verliehen wurde die Auszeichnung von Heimatminister Albert Füracker in München.

Der „Heimatpreis Bayern“ soll „den Blick auf Verdienste lenken, die für unser Land von großer Bedeutung sind“, ist auf der Webseite des Heimatministeriums zu lesen. Denn das Gemeinwesen lebe von Mitwirkung und Mitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger. „Eine lebendige Gesellschaft braucht Menschen, die bereit sind, Verantwortung füreinander zu übernehmen und eine Kultur des Miteinander zu entwickeln.“



Die Kriterien sind hoch: Gefordert werden „herausragende Verdienste“ um die bayerische Heimat, die bayerische Kulturlandschaft und Volksmusik. Und das kulturelle und soziale Engagement der Bürger für die Pflege und den Erhalt dieser Traditionen. Pro Regierungsbezirk werden zwei Preisträger ausgezeichnet.



Dass sich das Heimatministerium für den Landsberger Verein entschieden hat, begründet die Jury wie folgt: Das Ruethenfest sei ein „weit über Landsberg hinaus bekanntes Kinderfest mit langer Tradition und Geschichte“. Es belebe die Landsberger Vergangenheit. Und es „ermöglicht über 1.000 Kindern ein Miteinander ohne jedwede gesellschaftliche Grenze, schafft Verbundenheit und macht die Landsberger Geschichte kindgerecht erleb- und nachspielbar“.



Bei der Feier in der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz, bei der auch der Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege Dr. Rudolf Neumaier bei einer Gesprächsrunde mitwirkte, konnte der Vorsitzende des Ruethenfestvereins Tobias Wohlfahrt den Preis entgegennehmen – in Form eines großen, bayerischen Porzellanlöwens aus der Hand von Staatsminister Füracker.



Ob der Bayerische Porzellanlöwe wohl im Bollerwagen beim Ruethenfest-Umzug mitgezogen wird? Abwarten. Man freue sich und sei stolz auf diese „herausragende Würdigung“, die die Ehrenamtlichen bestätige und motiviere, ist in der Pressemitteilung des Vereins zu lesen – „auch wenn sich der Ruethenfestverein über einen finanziellen Beitrag zur Unterstützung des Ruethenfestes gefreut hätte“. Den haben indessen zahlreiche Spender geleistet, in der Printausgabe des Kreisboten am kommenden Mittwoch, 19. Juli, auf Seite 5 nachzulesen.