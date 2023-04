Jugend-Power über dem Lech bei Landsberg

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Lautlos über dem Lech: Die Mitglieder des Landsberger Segelflugvereins Geratshofen kommen regelmäßig in diesen Genuss. © LLSVG

Landsberg - „Es macht mir einfach Spaß, mein Hobby mit anderen Menschen zu teilen. Wenn sie ernsthaft interessiert und wissbegierig sind, motiviert mich das.“ So klingt das, wenn einer der einst jüngsten Fluglehrer Deutschlands seinen Antrieb beschreibt. Im Alter von 20 Jahren ging es los, dass Leonard Krebs dem Fliegernachwuchs das Fliegen beibrachte.

etzt mit 24 ist Krebs gerade Ausbildungsleiter des Vereins geworden. Das heißt: Der Landsberger koordiniert das zehnköpfige, ehrenamtliche Fluglehrer-Team und sorgt so dafür, dass die Qualität der Flugausbildung im Verein hoch bleibt und Standards definiert werden.



So weit, so vorbildlich – aber er ist nicht der einzige, der trotz junger Jahre viel Verantwortung übernimmt. Mit der 23-jährigen Laura Drexl aus Schwifting ist im April ein neues Gesicht in den Vorstand des Landsberger Segelflugvereins Geratshof gewählt worden. Wobei „neu“ sich in diesem Fall nur auf ihre Funktion bezieht, denn im Verein ist sie seit langem eine feste Größe. 2016 fing sie als Flugschülerin an – ihrem Vater sei Dank, der ihr einen Gutschein für einen Gastflug spendierte. Von da an war die Begeisterung fürs Segelfliegen geweckt. Aktuell studiert sie zwar in Osnabrück. Aber daran, dass sie ihre Zukunft eher in der Heimat als in Niedersachsen sieht, hat der Verein einen wichtigen Anteil.



Kümmern sich mit großem Erfolg um den Fliegernachwuchs am Geratshof: Fluglehrer Leonhard Krebs, 2. Vorsitzende Laura Drexl und Jugendleiterin Natalie Leubold. © Wittmeier

„Fliegen verbindet Generationen. Ich finde es besonders schön, dass diese Verbindung hier am Geratshof gelebt wird“, bilanziert Sepp Holzapfel, der den Verein vor 30 Jahren mit einigen Mitstreitern aus der Taufe gehoben hat. Irgendwas muss an seinen Worten dran sein, wenn Laura Drexl sagt: „Das Segelfliegen und der Verein geben einem so viel, da möchte ich etwas zurückgeben. Der Verein ist quasi meine zweite Familie.“



Sprachrohr für den Fliegernachwuchs ist neuerdings Natalie Leubold. Sie und ihre Zwillingsschwester Christin sind beide relativ neu dabei. Vom ersten Mitflug letzten Sommer bis zur Wahl zur ,Jugendleitung‘ verging kein Jahr. Die beiden 17-Jährigen aus Pürgen haben nicht nur das Engagement auf dem Segelflugplatz zwischen Unterdießen und Ellighofen gemeinsam, sondern auch den Berufswunsch: Pilotinnen wollen sie werden – und mit diesem klaren Ziel vor Augen ist dann auch klar, warum sie kaum einen Flugtag auslassen.



Ausgezeichnet

Vier junge Gesichter, die sich einbringen – sie stehen stellvertretend für den gesamten Fliegernachwuchs, der rund ein Viertel aller aktiven Mitglieder ausmacht. Für seine Jugendarbeit wurde der Landsberger Segelflugverein jüngst mit dem Peschke-Jugendförderpreis ausgezeichnet. Preisträger sind jedes Jahr die bayerischen Luftsportvereine, die in der Altersgruppe 14 bis 20 Jahre die meisten Neumitglieder gewonnen haben. Natalie und Christin Leubold nahmen den Preis gemeinsam mit Laurin Siebert und Lukas Beidel entgegen, die ebenfalls letztes Jahr ihre Flugausbildung gestartet haben. Holzapfel: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und darüber, viele junge Menschen fürs Fliegen zu begeistern. Sie sind die eigentlichen Gewinner. Wer sich ihnen anschließen möchte, ist bei uns immer herzlich willkommen.“