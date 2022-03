Sieben Mal aufs Stockerl gecarvt

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Zweiter in der U18-Gesamtwertung des Schöffel-Kids-Cups: Tizian Grasse vom SC Landsberg. © MG

Landsberg – Der „Schöffel Kids Cup“ ist eine Rennserie für Kinder und Jugendliche, die Ski-Rennluft schnuppern wollen. Die Serie umfasst fünf Rennen in diversen Alters­klassen – mit dabei: Nachwuchs-Fahrer vom Skiclub Landsberg und vom Skiclub Asch.

Das vierte Saisonrennen fand jetzt in Unterjoch statt. Dort wurde ein Slalomrennen für 115 Starter ausgetragen. Der Skiclub Landsberg reiste urlaubs- und krankheitsbedingt zwar nur mit einem kleineren Team an. Doch das konnte mit sieben „Stockerl­plätzen“ glänzen.

Justus Wiesehoff (U6), Isabell Sintenis (U18) und Amelie Wolf (U21) gewannen ihre Rennen, Jessika Kölsch (U18) und Tizian Grasse (U18) erreichten den 2. Platz, die Geschwister Hannah (U10) und Leni Dullinger (U12) fuhren auf die „Bronze“-Ränge. Mit dieser überzeugenden Teamleistung konnte der Abstand der Landsberger in der Gesamtwertung auf den Zweitplatzierten, die DJK Leitershofen, verkürzt werden. Die Ski-Asse vom Lech wollen am fünften und letzten Renntag in Berwang/Tirol nochmals alles versuchen, um sich noch den 2. Platz in der Teamwertung zu schnappen.



Nach vier Rennen führt der SC Königsbrunn die Gesamtwertung mit 500 Punkten an. Leitershofen brachte es bislang auf 465, Landsberg auf 445 Zähler. Asch ist mit 292 Punkten Fünfter von 13 Mannschaften.