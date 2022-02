»Spaziergang« für gerechte Impfstoffverteilung

Von: Susanne Greiner

Teilen

Da die Teilnehmer der nicht angemeldeten Versammlung der Maskenpflicht nicht folgten, sperrte die Polizei den Zugang zur Innenstadt wie hier an der Sandauer Brücke. Gegendemonstanten sammelten derweil für den zurückgelegten Weg der „Spaziergänger“ Geld für COVAX. © Greiner

Landsberg – Das Einsatzkonzept mit dem Schwerpunkt Kommunikation sei „in weiten Teilen ausgereizt“: Das ist das Resümee des Polizeioberrats Sebastian Pinta vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord zum vergangenen Montagabend. Die Teilnehmer der nicht angemeldeten Versammlung hätten sich nur „vorübergehend kooperativ“ gezeigt. Die Gegendemonstranten des „Bündnisses für Demokratie und Solidarität“ auf dem Hauptplatz sammelten indessen pro 500 zurückgelegte Meter der Corona-Maßnahmenkritiker 333,33 Euro für COVAX, eine UNICEF-Initiative, die sich für eine weltweit gerechte Impfstoffverteilung einsetzen. Am Ende kamen 4.080 Euro zusammen.

Rund 80 Gegendemonstranten hatten sich dafür ab 18 Uhr vor dem Marienbrunnen versammelt, die Fläche war mit niedrigen Gittern großräumig abgesperrt. In Ansagen wurde der jeweilige Aufenthaltsort der Maßnahmen-Kritiker sowie der entsprechende Spendenstand bekanntgegeben. Die Demonstranten feuerten die sogenannten „Spaziergänger“ mit Klatschen und entsprechender Musik wie „These Boots are made for Walking“, „Walk like an Egyptian“ oder „Walking in Memphis“ an. Inwieweit die ‚Umnutzung‘ der Wegstrecke bei den Teilnehmern der nicht angemeldeten Versammlung ankam, war nicht ersichtlich.



Bei der Gegendemo galt ebenso wie bei der nicht angemeldeten Versammlung Maskenpflicht. Während die Gegendemonstranten die Maskenpflicht einhielten, setzten die Maßnahmenkritiker wenn, dann nur kurzzeitig Masken auf. Nach Polizei-Durchsagen auf der Waitzinger Wiese hinderte die Polizei die anfangs rund 100 Personen, ohne Maske das Gelände zu verlassen. Anschließend teilten sich die Maßnahmenkritiker in Gruppen auf und zogen Richtung Innenstadt. Die Polizei sperrte Sandauer Brücke, Lech- und Lady Herkomer Steg zeitweise, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Einige Personen gelangten auch zum Hautplatz, größerer Gruppen leitete die Polizei jedoch weiträumig um den Hauptplatz herum.



Man habe die Teilnehmer gezielt angesprochen und vereinzelt Personalien festgestellt, so Polizeioberrat Pinta. Wie viele Personen letztendlich in Einzelgruppen durch die Innenstadt gezogen seien, könne man nicht „näher beziffern“. Die Maskenpflicht sei immer nur in Sichtweite der Polizei eingehalten worden – hiermit sei man „nicht zufrieden“ und werde deshalb das „strategische Vorgehen in Zukunft anpassen“.



Die Polizei – wie bei den bisherigen Demonstrationen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landsberg und zwei Einsatzzüge der Bayerischen Bereitschaftspolizei – stellte erstmals einen Versammlungsleiter fest. Dieser habe „lautstark auf den Weg des Aufzuges“ Einfluss genommen, so Pinta. Gegen den Kauferinger werde jetzt wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Versammlungsgesetz ermittelt.

Drei weitere Anzeigen habe es gegen „Maskenverweigerern“ gegeben. Vier Personen, die trotz Absperrung versucht hätten, zu den Gegendemonstranten zu gelangen, seien von Polizeikräften zurückgeschoben worden.

Eine Bürgerin äußerte dem KREISBOTEN gegenüber ihren Ärger über die nicht angemeldete Versammlung. Deren Teilnehmer hätten keinen Abstand gewahrt, als sie vor einem Schaufenster stand. Zudem sei sie mit „Maske runter!“ angebrüllt worden.



Für die nicht angemeldete Versammlung galt die Maskenpflicht aufgrund einer Allgemeinverfügung (AV), die das Landratsamt Landsberg am Freitag vergangener Woche erlassen hatte. Entgegen der Meinung der Maßnahmen-Kritiker galt die Maskenpflicht für die sogenannten „Spaziergänger“ auf jeder Wegstrecke, nicht nur in der Innenstadt. Gegen die AV wurde ein Eilantrag beim Verwaltungsgericht München gestellt, informierte der Landratsamtssprecher Wolfgang Müller. Das Gericht habe den Antrag abgelehnt.