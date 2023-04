Städtische Wohnungsbaugesellschaft kann kommen

Neue Baugesellschaft für Landsberg

Von Ulrike Osman schließen

Landsberg – Nach langen und kontroversen Diskussionen steht fest: Landsberg bekommt eine Wohnungsbaugesellschaft. Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit OBin Doris Baumgartl (UBV) zur Gründung der Wohnungsbaugesellschaft Landsberg am Lech GmbH & Co. KG ermächtigt und den Gesellschaftsvertrag beschlossen.

Dass die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Zukunft eine der wichtigsten Aufgaben für die Stadt werden wird, davon ist Baumgartl überzeugt. Ebenso gehe es darum, den Bestand an städtischen Wohnungen zu erhalten, zu modernisieren und auf Dauer auszurichten, wie die OBin in einem Pressegespräch im Anschluss an die jüngste Stadtratssitzung sagte. Eine kommunale Wohnbaugesellschaft könne flexibler und schneller agieren als die Stadt, die bei der Vergabe von Aufträgen ebenso wie teils bei der Vergabe der Wohnungen selbst an Vorgaben gebunden sei.



Die Gegner des Projekts sehen keinen Vorteil in der Gründung und befürchten, dass der Stadtrat auf die Gesellschaft nur unzureichend Einfluss nehmen kann. Tatsächlich enthalten die Gesellschaftsverträge kein Weisungsrecht des Stadtrats. Sein Einfluss soll durch den Aufsichtsrat sichergestellt werden, dem – entsprechend der Fraktionsstärke – zwölf Stadtratsmitglieder angehören werden. Darüber hinaus habe der Stadtrat über die Gesellschafterversammlung Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Gesellschaft, wie Baumgartl betont.



Haushaltsreferent Christian Hettmer (CSU) sieht die Gefahr, dass eine Neubewertung des städtischen Wohnungsbestands zu steigenden Mieten führen könnte. Dem widerspricht die OBin. Die Festlegung der Miethöhe werde der Aufsichtsrat sich vorbehalten, ist sie überzeugt.



Grundstücke sollen derzeit noch nicht in die Gesellschaft eingebracht werden. Zuvor empfiehlt die auf Wohnungs- und Immobilienunternehmen spezialisierte Steuerberatungsfirma Bavaria Tax GmbH die Einholung einer verbindlichen Auskunft beim Finanzamt durch die Gesellschaft, um die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu sichern.



Das erste Projekt der Wohnungsbaugesellschaft soll die Errichtung von 16 Wohnungen in der Katharinenstraße 64 sein. Damit sie jedoch überhaupt handlungsfähig wird, muss die Gesellschaft zunächst von der Stadt mit zusätzlichem Kapital ausgestattet werden. Im Haushalt stehen neben den rechtlich notwendigen Einlagen noch 425.000 Euro zur Verfügung. Diese sollen für die Planungen des Neubaus in der Katharinenstraße sowie für die Objektbewertungen der Bestandswohnungen verwendet werden.



Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft wird bis auf weiteres Sache der Stadt bleiben. Bis die Gesellschaft sich selbst trägt, dürften noch etliche Jahre vergehen.