Ettmayrhof in Landsberg wird Flüchtlingsunterkunft

Jetzt steht es fest: 240 Geflüchtete sollen bald auf dem Gelände des Ettmayrhofs (links) unterkommen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Landsberger Stadtrat gibt grünes Licht

Von Ulrike Osman schließen

Landsberg – Der Stadtrat hat der Errichtung einer Unterkunft für Geflüchtete auf dem Gelände des Ettmayrhofs zugestimmt. Im Nordwesten der maroden Bestandsgebäude sollen zwei Container für je 120 Personen errichtet werden. Im Stadtrat sah man die Pläne zwar nicht als optimal an, „aber wir haben keine bessere Lösung anzubieten“, wie Dieter Völkel (SPD) am Ende der Debatte zusammenfasste.

Als Vertreterin des Landratsamts stellte Anika Richter, Abteilungsleiterin Öffentliche Sicherheit und Ordnung, gemeinsam mit Stephan Mies, Sachgebietsleiter Integration, Ausländerbehörde und Asylangelegenheiten die aktuelle Situation vor. Demnach gibt es im Landkreis 105 dezentrale Flüchtlingsunterkünfte in 24 Gemeinden. Die beiden größten sind die Tennishalle in Kaufering und der Fliegerhorst in Penzing.



Insgesamt stehen derzeit laut Mies noch 170 freie Plätze zur Verfügung. Da bis Jahresende mit 500 weiteren Personen gerechnet wird, würden die vorhandenen Kapazitäten jedoch voraussichtlich noch im Herbst volllaufen. „Durch Wegzüge haben wir noch ein bisschen Luft“, so Mies. „Aber es wird langsam eng.“ Ein Aufruf an die Gemeinden, Gebäude oder Grundstücke zu melden, brachte offenbar nicht die erhoffte Resonanz. In dieser Situation habe der Bund als Eigentümer den Ettmayrhof angeboten.



Bedenken wurden im Stadtrat vor allem aufgrund des abgelegenen Standorts zwischen Landsberg und Kaufering laut. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte/LM) sprach von einer „ausgelagerten Struktur irgendwo in der Prärie“, die zu einer Ghettoisierung führe. Integration könne dort nicht stattfinden, der Weg zum Einkaufen und zur Schule sei zu weit. „Je kleiner die Einrichtungen, desto besser funktioniert es“, so Weisensee. Alternativ solle man auf dem Fliegerhorst in Penzing weitere Gebäude nutzen.



Anika Richter winkte ab. Die Gebäude seien marode und ohne Heizung. Angesichts des hohen Zustroms an Geflüchteten habe man keine Wahl, als eine weitere Großunterkunft zu eröffnen. Der nächste Schritt wären Turnhallen, was in punkto Privatsphäre, medizinischer Versorgung und Integration noch schwieriger sei. Im Gegenzug für einen angebotenen Container-Standort habe man einer Gemeinde bereits zugesagt, dass ihre Turnhalle „safe“ sei, berichtete Richter.



Turnhallen seien „das letzte aller Mittel“, fand Dritter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne). In Ermangelung einer Alternative konnte er sich mit dem Standort Ettmayrhof trotz „absoluter Randlage“ anfreunden. Der Weg in die Stadt sei zu Fuß oder mit dem Fahrrad machbar. „Mir wäre ein Anliegen, die Fläche optimal zu nutzen mit viel Freiraum zwischen den Containern.“



Entscheidend sei die Betreuung, betonte Jost Handtrack, Beauftragter für Asyl, Flüchtlinge und Integration. „Dann tauchen Probleme gar nicht erst auf.“ ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser hingegen teilte die Bedenken Weisensees und schlug als Alternative eine neuerliche Containerunterkunft an der Iglinger Straße vor. Christian Hettmer (CSU) verwies auf „weiße Flecken auf der Karte des Landkreises“ und forderte Solidarität von allen Gemeinden.



Einzug Ende 2024

Mit zwei Gegenstimmen gab der Stadtrat grünes Licht für den Standort Ettmayrhof. Die Erschließung des Standorts im Außenbereich wird laut Sachvortrag voraussichtlich vom Landkreis beziehungsweise dem Freistaat organisiert. Planung und Errichtung der Container dürften ein gutes Jahr in Anspruch nehmen, so dass erste Bewohner Ende 2024 einziehen könnten. Das Vorhaben ist auf drei Jahre befristet und kann einmalig um weitere drei Jahre verlängert werden, also maximal bis Ende 2030.



Eine Ausweitung der Busverbindungen über den Fliegerhorst hinaus zur Anbindung des Ettmayrhofs an das Stadtgebiet wird derzeit vom Landratsamt geprüft. Ein professioneller Sicherheitsdienst und Außendienstmitarbeiter des Landratsamts sollen permanent an der neuen Unterkunft vor Ort sein.