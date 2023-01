Landsberger Stadtrat stoppt Strategieabbruch

Gesamtstrategie „Landsberg 2035“ bleibt erhalten

Von Werner Lauff schließen

Landsberg – Auf Initiative von CSU, Landsberger Mitte und ÖDP erwirkte der Stadtrat am vergangenen Mittwoch eine Änderung des Konzepts zur „Integrierten Stadtentwicklung“ (ISEK). Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung geplant, mit der Aktualisierung des Konzepts, das sich vor allem an Förderstellen richtet, die Gesamtstrategie Landsberg 2035 aus dem Jahr 2018 „abzuschließen“. Damit wäre das 100 Seiten umfassendes Werte- und Zielgerüst, das in dreijähriger gemeinsamer Arbeit mit vielen Bürgern, Vereinen, Organisationen und Institutionen entstanden ist, auf eine fünfseitige Maßnahmentabelle verdichtet worden.

Am Sitzungstag hatte der „landsbergblog“ im KREISBOTEN dagegen protestiert; die Stadtverwaltung entsorge damit die gemeinsame Arbeit mit den Bürgern und werfe „ein Stück praktizierter Demokratie in die Restmülltonne“. Diesen Bedenken schloss sich der Stadtrat nun an. CSU-Stadtrat Christian Hettmer erklärte zum Einspruch der drei Fraktionen: „Der Stadtrat sollte die übergeordnete Zielsetzungen aus Landsberg 2035 heute quasi beerdigen“, schrieb er. „Das UBV-regierte Landsberg wollte die Ergebnisse der größten Bürgerbeteiligung in der Stadt offiziell ad acta legen“. Das sei „mehr als erstaunlich“ und „ein Affront gegenüber allen, die sich damals im Prozess eingebracht haben“. Allerdings machte Hettmer den Bürgern wenig Hoffnung, dass das Strategiekonzept wie geplant zentrales Instrument der Haushaltssteuerung wird. Das sei von der derzeitigen Verwaltungsspitze nicht gewollt. „Jeder Versuch, in dieser Richtung wieder Schwung aufzunehmen, schlug bislang fehl“, schrieb der CSU-Stadtrat, der auch Haushaltsreferent des Gremiums ist.

Die im Jahr 2018 mit nur einer Gegenstimme (aus Reihen der UBV) vom Stadtrat verabschiedete kommunale Gesamtstrategie „Landsberg 2035“ bleibt daher Maßstab für alle projektierten Maßnahmen der Stadt. Es dürfte folgerichtig dabei bleiben, dass die Stadtverwaltung gehalten ist, die Übereinstimmung von Beschlussvorschlägen mit dem Strategiekonzept zu prüfen, bevor der Stadtrat darüber berät. Auch können sich Bürger, Parteien, Wählergemeinschaften und weitere am politischen Prozess beteiligte Stellen auf „Landsberg 2035“ berufen und die Umsetzung dort enthaltener Maßnahmen fordern. Allerdings ist eine Realisierung in einem konkreten Zeitraum nicht einklagbar. Auch bedürfen viele Vorschläge noch der Ausarbeitung in Form von Satzungen oder Ausschreibungen. Das Strategiekonzept bleibt daher ein Maßstabspapier ohne konkrete Anspruchsgewährung. Dennoch gibt es Orientierung und verhindert allzu spontanen Pragmatismus der politisch Handelnden.